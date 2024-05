Henry Martín considera que el América aún no es equipo de época si logran el bicampeonato

Henry Martín, delantero y capitán del América, consideró que las Águilas aún no son un equipo de época aún si logran el bicampeonato en esta temporada.

El América se enfrentará a Cruz Azul en la final de la Liga MX. Para Martín le hace falta ganar más finales y estar más en el primer lugar de la tabla general para considerarse de época.

“Equipo de época creo que no se puede catalogar en uno o dos torneos, tiene que haber más, más títulos, más llegadas a finales, más llegadas en primer lugar al final del torneo, vamos por buen camino, si este es el camino que forma un equipo de época”, comentó Martín en declaraciones a los medios previo a la final.

El delantero del club azulcrema comentó que el éxito es algo que se forma a largo plazo y no solo en dos torneos cortos.

“Ni consiguiendo el bicampeonato vamos a decir que es un equipo de época, a mi parecer creo que todavía nos falta mucho más. Pero tenemos que tener los pies en la tierra sobre eso, que se forma a lo largo de un tiempo, no en dos torneos. Por algo tenemos que empezar y se empieza con esto, se empieza llegando a otra final, se empieza ganando un bicampeonato”.

“Consiguiendo ir a un mundial de clubes y creo que eso lo va a ser que lo consigamos, no nos quita el sueño, no nos desespera el ser un equipo de época”.

André Jardine no ve favoritos en la final de la Liga MX

El entrenador brasileño André Jardine, campeón con América en su primera temporada en el fútbol mexicano, afirmó este miércoles que no ve equipo favorito a horas de vivir frente a Cruz Azul su segunda final consecutiva.

“Vengo de un país que tiene muchos clásicos. Ahí aprendí que en estos juegos no hay favoritos, porque de pronto el equipo que no parece favorito tiene un gran momento. Al ser una final con Cruz Azul no permite decir que uno es favorito sobre el otro”, comentó el brasileño.

“Lo de marcar un favorito es más para la prensa. Tenemos confianza porque cuando llegas a dos finales consecutivas es que haces las cosas bien. Tenemos jugadores experimentados que saben jugar estos partidos y ahora debemos probar de nuevo que merecemos volver a ser campeones”, enfatizó.

