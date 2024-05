Hombre gana $4 millones de dólares y se entera meses después porque no raspó la zona de premios

La mayoría de los asiduos compradores de billetes de lotería se muestran ansiosos por conocer el resultado de su suerte lo más pronto posible. Este no fue el caso de un ganador de $4 millones de dólares, que no se dio cuenta de su victoria hasta meses después. ¿Por qué? Porque simplemente no suele raspar el premio hasta que vaya a cobrarlo.

Un hombre del condado de Oakland, en Michigan, compró un boleto Millionaire’s Club, lo jugó y, sin abrir el premio, lo dejó en un cajón durante tres meses. Lo que no sabía es que tenía guardados $4 millones de dólares.

“Cuando juego juegos instantáneos, nunca raspo las cantidades, incluso si gano, porque me gusta la sorpresa de descubrir la cantidad ganadora cuando lo llevo a una tienda para cobrarlo”, aseguró el ganador. “Cuando rasqué mi boleto Millionaire’s Club, vi que había ganado, pero como siempre, no rasqué la cantidad. Guardé el billete en un cajón para guardarlo para la próxima vez que necesitara algo de dinero extra”.

El hombre de 59 años, quien prefirió permanecer en el anonimato, compró su boleto ganador en la gasolinera Marathon, ubicada en 3235 West Walton Boulevard, en Waterford, MI.

“Unos tres meses después, recordé que todavía tenía el boleto y lo llevé a la tienda para cobrarlo. Recibí un mensaje para presentar un reclamo en la oficina de la Lotería, así que finalmente taché el monto. Cuando vi que había ganado $4 millones de dólares, me quedé asombrado. Ni siquiera podía imaginarlo. ¡Ha sido muy difícil entenderlo!”, relató.

Hace unos días, el ganador visitó la oficina de la Lotería de Michigan para reclamar su premio. Este hombre decidió recibir su premio en un pago único, con valor aproximado a los $2.7 millones de dólares, en lugar de los pagos de anualidades por el monto total.

El nuevo millonario planea invertir su dinero y fundar una nueva empresa.

Según la Lotería de Michigan, los jugadores han ganado más de $96 millones de dólares de Millionaire’s Club, que se lanzó en febrero de 2023. Cada boleto cuesta $30 dólares. El rango de premios oscila entre los $30 y hasta los $4 millones de dólares. Quedan más de $61 millones de dólares en premios, incluido un premio mayor de $4 millones de dólares, 10 premios de $10,000 dólares y 136 premios de $2,000 dólares.

Los juegos instantáneos de lotería se pueden comprar en cualquiera de los 10,500 minoristas en todo el estado de Michigan.

