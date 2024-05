Horóscopo de hoy de Nana Calistar 23 de mayo de 2024

Hoy jueves 23 de mayo de 2024, la renombrada astróloga Nana Calistar nos ofrece su lectura del horóscopo, proporcionando valiosas perspectivas y consejos personalizados para cada signo del zodiaco. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, revelan las influencias cósmicas únicas que guiarán nuestras acciones y emociones a lo largo del día.

Piscis

Un chisme llegará a tus oídos a través de una amistad. Tu carácter fuerte podría traerte problemas laborales graves. Una amistad tiene intenciones románticas contigo; estate atento para identificar de quién se trata, pues sus detalles y forma de tratarte lo delatarán. No te deprimas si la persona que amas no está contigo ahora; recuerda que todo tiene su momento. La vida se encargará de reunirlos o separarlos, pero sea como sea, saldrás adelante y serás feliz. Si ya tienes una relación, evita distracciones y prepara un detalle para fortalecerla. Extrañarás mucho a familiares lejanos. Querido Piscis, es tiempo de hacer grandes cambios en tu vida, enfocados en mejorar tu economía y cuidar tu salud. Retoma algún deporte o ejercicio que te beneficie físicamente. Vienen cambios importantes, incluyendo un viaje con personas queridas. No dudes de tu capacidad para alcanzar tus objetivos y metas. Aunque has pasado por situaciones dolorosas, te has mantenido a flote y logrado tus objetivos poco a poco. Es momento de hacer un cambio radical hacia tu felicidad y plenitud. Ten cuidado con las envidias, ya que algunas personas intentarán obstaculizarte.

Acuario

El amor a distancia puede debilitarse debido a la falta de interés de una de las partes y la falta de acuerdos. Si no tienes pareja, el escenario es perfecto para iniciar un romance. Expresa tus sentimientos a la persona que te interesa y no pierdas tiempo. Si te rechaza, sabrás que no debes insistir y podrás buscar otras opciones. No trates de cambiar la manera de ser o pensar de los demás, aprende a aceptarlos tal como son. Querido Acuario, vienen cambios importantes, incluyendo la terminación de una relación familiar que estaba en la cuerda floja desde hace tiempo. No temas cometer errores mientras buscas cumplir tus sueños y metas. No hagas caso a chismes ni comentarios fuera de lugar. Un evento social te hará disfrutar al máximo, aprovecha cada momento con tu familia y seres queridos. Tendrás suerte en juegos de azar, especialmente con números terminados en 12, 25 y 48. Aprende a decir que no y no trates de resolver la vida de los demás sin haber resuelto la tuya. Organiza mejor tus tiempos para completar actividades pendientes.

Capricornio

Querido Capricornio, tienes todo para lograr tus objetivos, pero dudas de tu capacidad. Es momento de hacer un cambio en tu vida para mejorar tu economía y escalar en el ámbito laboral. Si crees merecer algo mejor, pídelo y exígelo, se te concederá en cualquier momento. Hay oportunidades de realizar un viaje, posiblemente a una playa, con amigos o familia cercana. Esto te ayudará a salir de la rutina y aliviar el estrés. No pienses en el pasado ni en personas que te dañaron, es tiempo de soltar y dejar ir para liberarte y comenzar una vida plena. Si no tienes pareja, prepárate para conocer a alguien a través de una amistad o red social. Cuídate de chismes familiares. No te martirices por lo que no fue, busca nuevas oportunidades laborales y no pierdas tiempo en personas que no valoran estar contigo. Cuídate de golpes o caídas inesperadas. Recuerda que eres noble y de mucha luz, cuídate de relaciones personales que puedan afectarte y rodearte de personas negativas.

Sagitario

Querido Sagitario, has estado agobiado por ciertos acontecimientos recientes. No te tortures con tus pensamientos, las cosas comenzarán a fluir y todo tomará forma. Es momento de hacer cambios en tu vida para confiar más en ti y no hacer caso a personas del pasado que afectan tu presente. Tendrás sueños premonitorios y recibirás mensajes espirituales. Es momento de hacer ejercicio y llevar una buena alimentación para evitar problemas de salud. Amor con amor se paga; si la persona a tu lado no demuestra cariño y lealtad, no vale la pena perder tiempo. Te sentirás estresado por una situación familiar que te quita el sueño. No des explicaciones innecesarias y aprende a decir que no. Mucho trabajo y crecimiento personal te esperan, con grandes lecciones y nuevas esperanzas. No gastes en cosas innecesarias, invierte en tu salud y bienestar.

Escorpión

Querido Escorpión, aunque siempre has sido fuerte, es momento de moderar tu carácter. Podrías hacer comentarios imprudentes que dañen a personas importantes para ti. Enfócate en el área del corazón; aunque has sido lastimado en el pasado, date la oportunidad de amar y ser amado nuevamente. Las personas estarán contigo el tiempo que deban estar y se irán cuando deban. No permitas que esto determine tu felicidad. Hay una oportunidad laboral que te beneficiará mucho, pero debes ser inteligente y no pedir de rodillas lo que te corresponde por derecho. Cuídate de traiciones, especialmente de amistades a quienes confías tus secretos. Si tienes pareja, cuida cómo te expresas de sus familiares para evitar represalias. Se avecinan problemas familiares, pero se resolverán con el tiempo. Podrías tener dolor de estómago, y arreglarás documentos o trámites que saldrán a tu favor. Aprende a ser más cauteloso para evitar que te vean como ingenuo. Grandes cambios positivos están en puerta, solo necesitas saber aprovecharlos.

Libra

Querido Libra, aunque estás pasando por momentos complicados, esto no será permanente. Estas situaciones te harán crecer y mejorar aspectos de tu vida. Aprende de cada situación y aprovecha para mejorar como persona y alcanzar tus sueños. Es tiempo de dejar el pasado y enfocarte en el presente, la vida pasa rápido y debes aprovechar a las personas que te rodean. Diles cuánto las quieres y ama, y disfruta del tiempo con ellos. Tienes la oportunidad de viajar o cambiar de ciudad o vehículo, lo cual te beneficiará mucho. Cuida tus gastos y evita comprar cosas innecesarias. Cuídate de amistades chismosas que podrían meterte en problemas. Tendrás suerte en juegos de azar, especialmente con números terminados en 18, 25, 32 y 48. Eres noble y de mucha luz, y esto molesta a algunas personas. Siempre buscando amor y felicidad, aprende a disfrutar el camino y el momento. Una amistad te pedirá consejo; ten cuidado con quién ayudas, pues podría morder la mano que le alimenta. Cuida a quién le cuentas tus cosas y planes, pues hay muchas personas envidiosas.

Virgo

Querido Virgo, vienen días de cambios y decisiones importantes. Debes sopesar qué te conviene en estos momentos y qué necesitas hacer para alcanzar tus sueños. Es momento de pensar en ese viaje que has pospuesto y enfocarte en tu felicidad y la de las personas que te importan. Si estás en una relación, cuida la comunicación y el respeto para evitar que termine. Si estás soltero, no te preocupes, la persona adecuada llegará en su momento. Preocúpate por verte y sentirte mejor, haz ejercicio y cuida tu alimentación. Enfócate en el presente, deja atrás el pasado y aprende a quererte y valorarte. Resuelve tus problemas personales antes de intentar resolver los de los demás.

Leo

Querido Leo, es momento de cambios en tu vida, enfocados en ti y en lograr tus sueños. Cambia tu forma de ser y date cuenta de que primero estás tú. No cambies para complacer a los demás, quien te quiera debe aceptarte tal como eres. No pierdas tiempo con personas que no te suman y enfócate en quienes están dispuestos a darte su tiempo. Cuidado con golpes o caídas. Una amistad te contará sobre un problema, aprende a soltar lo que te hace daño si quieres salir adelante. Si las cosas te han salido mal, no te desesperes ni te deprimas. Aprende de los errores del pasado para no repetirlos. Cuidado con hablar de más sobre los demás, esto te puede meter en problemas. Tienes la oportunidad de iniciar un negocio que irá bien si te enfocas y pones todo tu empeño.

Cáncer

Querido Cáncer, vienen días de oportunidades financieras que te beneficiarán si eres constante y te aplicas en lo que deseas lograr. Verás la luz al final del camino y la estabilidad llegará a tu vida. Has aprendido que todo tiene su tiempo y espacio, y que lo que no sirve debe ser soltado para no seguir lastimando. Una cirugía de una persona cercana está próxima. No permitas volver a fracasar en el amor, abre bien los ojos y no caigas en las mismas jugadas del pasado. Cuídate de accidentes automovilísticos y de amistades traicioneras. Un amor del pasado podría intentar comunicarse contigo. No es momento de cambiar de carro o casa, ya que podrías perder dinero. Busca oportunidades para mejorar tu economía y salir de la rutina. Deja de quejarte y toma acción para mejorar tu situación.

Géminis

Querido Géminis, es momento de hacer grandes cambios en tu vida para alcanzar la paz, tranquilidad y felicidad que anhelas. No busques venganza, deja que el karma se encargue de tus enemigos. Enfócate en tu salud, estabilidad y bienestar, así como en mejorar tu economía. Un familiar necesitará de ti, posiblemente para pedirte dinero prestado; ten cuidado, ya que podría no devolvértelo. Un amigo se divorciará por infidelidad y necesitará tu apoyo. Cuídate de caídas y golpes. No regreses con ex parejas, es mejor buscar nuevas oportunidades. Se avecina un viaje donde te divertirás mucho. Deja de pensar en el mañana y céntrate en el presente.

Cambia tu carácter para no dañar a personas que te importan y te rodean.

Tauro

Querido Tauro, tendrás un golpe de suerte que te permitirá avanzar en tus proyectos. Acepta los cambios y enfréntate a nuevos retos con determinación. Si tienes pareja, evita los celos y la desconfianza, y mejora la comunicación. Si estás soltero, es buen momento para conocer a alguien especial. Aprende a manejar tus emociones y a no dejarte llevar por la ira o el rencor. No permitas que las opiniones negativas de otros te afecten, sigue adelante con tus metas. En el trabajo, esfuérzate por ser más productivo y eficiente. Cuida tu salud y realiza ejercicio regularmente para mantenerte en forma.

Aries

Querido Aries, tienes una personalidad fuerte y decidida, pero debes aprender a controlar tus impulsos para no herir a los demás. En el amor, es momento de dar un paso adelante y comprometerte más con tu pareja. Si estás soltero, no te cierres a nuevas oportunidades. En el trabajo, se avecinan cambios importantes que te beneficiarán a largo plazo. Cuida tus finanzas y evita gastos innecesarios. No dejes que el estrés te afecte, busca actividades que te relajen y te hagan feliz. Rodéate de personas positivas y que te apoyen en tus proyectos.