Los 6 poderes extrasensoriales más fascinantes: cómo saber si posees alguno

¿Has tenido la sensación de percibir cosas que no puedes explicar, como un déjà vu o anticipar acontecimientos que no han pasado?

Las percepciones extrasensoriales son comúnmente conocidas como sexto sentido y consisten en procesar información más allá de la vista, el tacto, el olfato, el gusto y el oído.

Se cree que pueden emanar del poder de la mente, sin embargo, corrientes espirituales dicen que es algo mucho más misterioso.

Y es que, las percepciones extrasensoriales, no se limitan al espacio ni tiempo; se manifiestan de formas tan extrañas que son difíciles de entender.

A continuación, te decimos cuáles son las más comunes y en qué consisten, según una reseña del portal especializado en temas espirituales We Mystic. Quizá descubras que tienes alguna de ellas.

1. Telepatía

¿Qué es la telepatía?

Es la capacidad de comunicarse mentalmente con otra persona, percibiendo sus pensamientos sin necesidad de palabras o señales físicas. Es quizás la forma más conocida y estudiada de percepción extrasensorial.

¿Cómo saber si tienes telepatía?

Frecuentemente piensas en alguien y esa persona te llama o te envía un mensaje poco después.

Puedes completar las frases de otros o saber lo que van a decir antes de que lo hagan.

Sientes una conexión profunda y mental con ciertas personas, al punto de poder anticipar sus pensamientos y sentimientos.

2. Precognición

¿Qué es la precognición?

La precognición es la habilidad de conocer eventos futuros antes de que ocurran. Este fenómeno permite a las personas percibir información sobre el futuro sin intervención de métodos tradicionales.

¿Cómo saber si tienes precognición?

Tienes sueños o visiones que luego se convierten en realidad.

Experimentas fuertes intuiciones sobre eventos futuros que resultan ser correctas.

Sientes un presentimiento claro sobre algo que sucederá y ocurre tal como lo imaginaste.

Retrocognición

¿Qué es la retrocognición?

La retrocognición es la capacidad de percibir eventos del pasado con los que no se ha tenido ningún contacto previo. Esta habilidad permite a las personas tener visiones detalladas de eventos históricos o del pasado lejano.

¿Cómo saber si tienes retrocognición?

Experimentas déjà vu frecuentemente en lugares donde nunca has estado.

Tienes visiones o recuerdos de eventos pasados que no podrían haber sido conocidos por medios convencionales.

Puedes describir con precisión eventos históricos o detalles del pasado que no conocías previamente.

Psicoquinesis

¿Qué es la psicoquinesis?

La psicoquinesis es la capacidad de mover o influir en objetos físicos sin contacto físico, solo utilizando el poder de la mente. Esta habilidad también es conocida como telequinesis.

¿Cómo saber si tienes psicoquinesis?

Has experimentado objetos moviéndose sin explicación lógica cuando te concentras intensamente.

Sientes una conexión profunda con ciertos objetos y puedes influir en su comportamiento o movimiento.

Has realizado prácticas de meditación o concentración que resultan en movimientos leves de objetos cercanos.

Clarividencia

¿Qué es la clarividencia?

La clarividencia es la capacidad de obtener información sobre personas, lugares, objetos o eventos sin utilizar los cinco sentidos normales. Los clarividentes pueden “ver” cosas que están más allá del alcance físico.

¿Cómo saber si tienes clarividencia?

Tienes visiones espontáneas durante la meditación o en estado de relajación profunda.

Recibes imágenes mentales vívidas que resultan ser precisas sobre personas o eventos lejanos.

Puedes describir detalles de situaciones que están ocurriendo en otros lugares sin haber estado allí.

Mediumnidad

¿Qué es la mediumnidad?

La mediumnidad es la capacidad de comunicarse con los espíritus o con personas fallecidas. Esta habilidad puede manifestarse de diversas maneras y a menudo combina otras formas de percepción extrasensorial.

¿Cómo saber si tienes mediumnidad?

Sientes la presencia de espíritus o entidades no físicas y puedes comunicarte con ellas.

Tienes visiones o sensaciones que te permiten recibir mensajes de seres queridos fallecidos.

Experimentas fenómenos paranormales en tu entorno que parecen tener un origen espiritual.

Sigue leyendo:

• Significado espiritual de las marcas de nacimiento y qué revelan de vidas pasadas

• ¿Zumbido en los oídos? Conoce 7 significados espirituales que rodean a este ruido

• Qué es un alma avanzada y cómo saber si eres una