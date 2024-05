Niño de 2 años muere tras quedar inconsciente en un parque del Condado de Los Ángeles

Un niño, al parecer de entre 2 y 3 años, falleció este miércoles después de ser encontrado inconsciente en un parque de la ciudad de Palmdale, en el Condado de Los Ángeles, informaron las autoridades.

Alguaciles de la Estación del Sheriff de Palmdale acudieron alrededor de las 9:00 a.m. a Melville J. Courson Park, ubicado en 38226 10th Street, después de recibir la llamada de una mujer que les informó que su hijo no podía respirar y que le estaban practicando resucitación cardio pulmonar (RCP).

El pequeño fue trasladado de urgencia al Antelope Valley Medical Center, donde falleció momentos después.

Sigue leyendo: Reportan agresión a pasajero de autobús de Metro en Lynwood

Al parecer, de acuerdo con algunos vecinos, el niño vive con su padre en un complejo de apartamentos frente al parque. Uno de los residentes mencionó que el pequeño se encontraba en el asiento del pasajero y el padre le estaba practicando RCP.

“Lo siguiente es que el oficial saca al padre y comienza a hacerle reanimación cardio pulmonar también. Sacó al niño del auto, lo puso en el suelo y continuó con la reanimación al niño“, relató un testigo.

“Mi novio me despertó esta mañana y me dijo que un niño pequeño se había desmayado en el parque y había dejado de respirar“, dijo a la cadena KTLA Destiny Tibbs, vecina del lugar.

“La policía que llamó a mi puerta nos preguntó si teníamos cámaras y si veíamos algo, pero les dijimos que no. Él estaba realmente devastado y yo también, porque eso es realmente triste”, agregó.

Sigue leyendo: Tres personas son capturadas por presunto robo en tiendas de conveniencia del sur de California

Tibbs expresó que las autoridades creían que algo pudo haberle sucedido al niño dentro de su domicilio antes de su fallecimiento. Dijeron que el pequeño no tenía antecedentes médicos ni dolencias conocidas.

En el lugar donde fue encontrado el niño, se observó la presencia de detectives de la Oficina de Homicidios de la Estación de Palmdale, del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles investigando en el parque y en la residencia de la familia del niño.

El incidente ocurrió cerca del área recreativa de un parque. Crédito: Ben Margot | AP

El parque fue acordonado con cinta amarilla de la policía en el lugar donde fue encontrado el niño, mientras que oficiales entrevistaban a los vecinos.

Sigue leyendo: Dos adolescentes hispanos desaparecen durante el fin de semana en el Condado de Los Ángeles

Hasta la mañana de este jueves, todavía no estaba clara la causa de la muerte del niño. Su identidad no se ha hecho pública y no se han reportado arrestos relacionados con este caso.

Los vecinos quedaron consternados al tener conocimiento de la muerte del niño y mencionaron que el parque y las zonas circundantes son conocidas por presencia de actividad relacionada con las drogas.

Debido a las leyes de confidencialidad, el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles (DCFS) no puede informar si la agencia había estado involucrada con el niño fallecido o con su familia.

Sigue leyendo: Delincuentes saquean negocios en dos condados del sur de California

“El Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles se une a la comunidad para lamentar la pérdida de un niño de Antelope Valley“, dijo el DCFS en un comunicado.

“La ley estatal protege la confidencialidad de los registros de todos los niños y familias que puedan haber llegado a la atención de los servicios de protección infantil, y prohíbe confirmar o comentar si un niño o una familia ha estado involucrado en el departamento“, agregó la agencia.

Según DCFS, estas leyes existen para proteger la confidencialidad de los niños, hermanos y sus familias cuando intentan resolver asuntos delicados.

Sigue leyendo: Hispano es arrestado bajo sospecha de dos agresiones sexuales en el Bosque Nacional Ángeles

El departamento dijo que se tiene como prioridad la seguridad y el bienestar de los niños y jóvenes del Condado de Los Ángeles que pueden ser víctimas de abuso o negligencia.

“Nuestra misión de proteger a los niños es una que compartimos con las autoridades y la comunidad, y continuamos esforzándonos colectivamente hacia una visión compartida de que todos los niños crezcan en hogares seguros, estables y amorosos”, dijo DCFS

Si alguna persona tiene información sobre este incidente, debe comunicarse con la Oficina de Homicidios de LASD al 323-890-5500.

Sigue leyendo:

· Bebé es abandonado por mujer embarazada en un negocio de Lomita, en el Condado de Los Ángeles

· Investigadores buscan en vertedero de Antelope Valley los restos de bebé desaparecido

· Se declara no culpable el hispano acusado de disparar a alguacil de Los Ángeles en West Covina