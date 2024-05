Piden justicia tras brutal golpiza a adolescente latino en Watts

Lola Mendoza ha visitado a su hijo, Jason Ríos, todos los días dese hace más de una semana en el hospital después de que el adolescente fue brutalmente atacado en la Plaza de la Libertad en Watts al sur de Los Ángeles.

Ríos y un amigo estaban comiendo afuera del restaurante de hamburguesas The Habit cuando tres sospechosos llegaron y los atacaron por la espalda el martes 14 de mayo, de acuerdo con un reporte del departamento de policía de Los Ángeles (LAPD).

De acuerdo con Mendoza, los sospechosos tiraron a Riós al suelo y le seguían pateando en la cabeza donde empezó a sangrar.

El joven se encuentra hospitalizado.

“Él agarró el teléfono, me marcó y me dijo mami ven a recogerme”, dijo Mendoza. “Y le pregunté qué le pasó y me dijo que lo acaban de golpear”

Lola Mendoza, madre de Jason Rios afuera del hospital en Torrance.

La madre relata que cuando ella llegó, el amigo de Ríos ya no estaba ahí y su hijo estaba sangrando de la cabeza, empezó a vomitar y ella inmediatamente llamó al 911 para que la ambulancia lo llevara al hospital.

Ríos fue atendido en el hospital comunitario Martin Luther King Jr. donde descubrieron que tenía hemorragia intracraneal y después fue transferido al centro médico Harbor-UCLA, donde se encuentra internado.

Mendoza dijo que la cirugía de joven duró alrededor de seis horas y actualmente se encuentra en condición estable, pero aún hay un largo proceso para que se recupere.

“Todavía está en shock”, dijo Mendoza. “Nada más se queda mirando, pero todavía no puede hablar”.

La familia de Ríos no puede creer lo que sucedió ya que afirman que el joven solo sale de la casa para ir a la escuela.

El adolescente cumplió 15 años el pasado 10 de mayo, por lo que la madre siempre le dice que fue como un regalo del día de las madres.

Jason Ríos cumplió 15 años el pasado 10 de mayo.

De acuerdo con la página de GoFundMe, el hermano de la víctima, Humberto Ríos, dice que el joven es un excelente estudiante que disfruta construir computadoras, jugar videojuegos y que no se merecía esto.

“Estoy aquí pidiendo justicia”, dijo Humberto. “Los fondos se utilizarán para conseguir un abogado que se encargue del intento de asesinato y cubra la terapia futura de mi hermano”.

Falta de seguridad

Humberto agregó que también piensa emprender acciones legales por la falta de seguridad en la Plaza de la Libertad de Watts dónde seguido ocurren instancias de violencia y asegura que normalmente nadie pone atención.

De acuerdo con Mendoza, hay mucha violencia en la plaza y allí mismo han golpeado ya a varias personas.

“Yo no sé a dónde se meten los guardias de seguridad que supuestamente la plaza tiene porque nunca los miras que andan allí”, dijo Mendoza. “Entonces quiero que haya más seguridad en la plaza, más patrullas y lo quiero para que no les pase a otros niños”.

Mendoza y su familia tienen alrededor de dos años viviendo en el área y dice que es importante que la comunidad latina se apoye para protegerse.

La madre agregó que es triste que los niños en el vecindario estén asustados y ha notado que no quieren salir por lo que pasó.

“Yo les digo a todas mis amistades y a mis vecinas que cuiden mucho a sus niños, porque yo siempre estaba al pendiente de mi niño, pero en un segundo que él fue a comer le cambió su vida”, dijo Mendoza.

De acuerdo con un comunicado del LAPD, el día después del incidente un sospechoso fue identificado y arrestado por intento de asesinato.

El joven se sometió a una cirugía de seis horas.

Nayeli Ríos, la hermana de Ríos, se acaba de graduar de la universidad y Mendoza dijo que cuando le enseño el video a su hijo solo le salían lagrimas porque no pudo estar ahí para ver a su hermana.

“Exijo justicia para que esas personas que andan haciendo daño ya no hagan daño a otros niños y no anden en las calles golpeando a las personas”, dijo Mendoza.

Actualmente, los detectives están trabajando para arrestar a otros dos menores sospechosos involucrados en este incidente.