RBD contraataca las declaraciones de su ex mánager Guillermo Rosas por fraude millonario

Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez no quitan el dedo del renglón y se mantienen firmes ante la batalla legal que enfrentan con su ex mánager Guillermo Rosas por un presunto fraude millonario durante el ‘Soy Rebelde Tour’. Y a solo unos días de que el ex colaborador se pronunciara al respecto, desmintiendo las acusaciones, los integrantes de RBD ya han salido a contraatacar por medio de sus abogados.

En un nuevo comunicado emitido por los abogados de la agrupación se dio réplica al mensaje que T6H Entertainment, compañía bajo la que se produjo la gira, emitió sobre un supuesto desfalco. Allí, insistieron en señalar “irregularidades significativas” en la primera auditoria que se realizó a la empresa dirigida por Guillermo Rosas, la cual reflejaba “cerca de 1 millón de dólares” sin sustentar.

“Contrario a las afirmaciones hechas por T6H Entertainment, la investigación contable forense realizada por Citrin Cooperman reveló irregularidades significativas. Específicamente, el informe indicó que T6H Entertainment recibió fondos relacionados con la gira desde diciembre de 2022, de los cuales cerca de 1 millón de dólares permanecen sin verificar, es decir, no contabilizados, incluso después de considerar los recibos y documentos que T6H Entertainment entregó”, se expresa en el documento del bufet de abogados Singh, Singh & Trauben, LLP.

Asimismo, aseguran que la productora no ha facilitado el proceso para desestimar el presunto desfalco “al no firmar documentos clave necesarios para la resolución de los pagos y el tour”.

Hicieron hincapié en que actualmente el proyecto “RBD” se mantiene en pausa debido al proceso al que se enfrentan contra T6H Entertainment: “Hemos tenido que poner pausa a este sueño compartido con ustedes, incluyendo una posible continuación del tour”, explican en el comunicado.

Para finalizar, Souls Productions Inc., empresa conformada por Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez, se comprometió a “cooperar con todas las partes involucradas para lograr una resolución justa y transparente (…) prometemos mantenerlos informados mientras trabajamos hacia una resolución”.

