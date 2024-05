Revelan que Fernando del Solar intentó anular fideicomiso de su casa para proteger a Anna Ferro

La novela de Fernando del Solar continúa y es que el fallecido presentador adquirió, por medio de un fideicomiso, un apartamento que debía pasar a manos de sus hijos tras su muerte, pero esto no ha sucedido así, pues su viuda, Anna Ferro, se ha negado a desalojar la propiedad ubicada en la ciudad de Cuernavaca, a cerca de una hora de la capital mexicana.

El accionar de la instructora de yoga ha provocado una intensa disputa con Ingrid Coronado, la ex del presentador argentino, quien lo único que quiere es recuperar un bien que era para sus hijos y no para alguien más.

A pesar del acuerdo al que Coronado y Del Solar llegaron en su momento, el programa ‘Ventaneando’ dio a conocer datos nunca antes contados del citado fideicomiso, al señalarse que el conductor intentó romper el fideicomiso.

“Yo no entendía qué es lo que pasaba y ya me explicaron que Ingrid y Fernando hicieron un fideicomiso con ciertas propiedades, él trató de sacar del fideicomiso el departamento donde vive Anna, no lo logró hacer. Entonces se lo deja a ella en el testamento y ahora es un juez el que tiene que decidir de quién es la propiedad”, informó Pedro Solar en el programa de espectáculos de TV Azteca.

Los comentarios de Sola de inmediato recibieron una respuesta de Jimena Pérez, quien señaló que el fideicomiso pertenece a los hijos, mientras que Mónica Castañeda reforzó sus comentarios: “Eso no tiene que ver con que Anna sea albacea o no de los bienes o del testamento de Fernando, eso se cuece aparte”, declararon en la emisión.

Los señalamientos que se dieron en ‘Ventaneando’ se producen semanas después de que Mariana Gutiérrez, la abogada de Anna Ferro, diera a conocer que el fallecido conductor le donó la vivienda a su clienta y todo se llevó por medio de la vía legal, siendo esa la razón por la que han argumentado que el inmueble le pertenece a ella y no a los hijos que tuvo Del Solar con Coronado.

