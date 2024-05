Senado rechaza por segunda vez el proyecto de ley fronterizo

De una manera similar a como ocurrió en febrero, el proyecto de ley fronterizo bipartidista planteado en Senado careció de los votos suficientes para echarlo a andar y por segunda ocasión fue rechazado.

Los senadores votaron 43-50 para echar abajo la propuesta negociada por el republicano James Lankford, el demócrata Chris Murphy y por la independiente Kyrsten Sinema.

Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado, señaló que detrás del rechazo a la iniciativa presentada está la figura de Donald Trump.

“La gente quiere que hagamos las cosas. La gente quiere que nos unamos. Y cuando escuchan que la única razón por la que los republicanos se echaron atrás en este proyecto de ley no es que no fuera lo suficientemente fuerte, sino que Donald Trump dijo que quería caos en la frontera, eso no les gusta.

El público está en la misma página. Y en los datos de las encuestas, demócratas, republicanos e independientes están todos en la misma página: actuar sobre un proyecto de ley bipartidista, lograr algo”, indicó.

Por su parte, a través de un comunicado, Kyrsten Sinema criticó a los republicanos por haberle darle la espalda al proyecto de ley, pero también a los demócratas por no haberse esforzado para lograr un acuerdo.

“Hoy, el Senado está demostrando lo que muchos estadounidenses ya piensan sobre el Congreso: que los senadores vienen aquí para juegos políticos, no para obtener resultados”, expresó.

Noticia en desarrollo…

