Apple reveló detalles del bug que ocurre tras instalar iOS 17.5

Apple ha emitido recientemente una declaración sobre el fallo encontrado en la actualización de iOS 17.5, el cual provocó que fotos previamente eliminadas volvieran a aparecer en la galería de un número significativo de iPhones. Este fallo, según la compañía, se debe a una corrupción en la base de datos del sistema de archivos de los dispositivos afectados.

Detalles del fallo

El problema no está relacionado con iCloud Photos. Las imágenes que resurgieron en los dispositivos no estaban sincronizadas con iCloud; se trataba de archivos que permanecieron en el dispositivo a pesar de haber sido eliminados. Apple explicó que estas fotos podrían haber persistido debido a restauraciones desde una copia de seguridad o transferencias entre dispositivos, situaciones en las cuales los archivos no fueron completamente eliminados del sistema de archivos local.

Desmentido de rumores

Apple aprovechó la ocasión para desmentir rumores que circulaban sobre fotos reapareciendo en dispositivos vendidos después de haber sido borrados.

El incidente no pasó desapercibido para la comunidad tecnológica. Muchos expertos en tecnología alertaron a los usuarios sobre los riesgos de descargar e instalar la actualización de iOS 17.5, recomendando esperar hasta que Apple emitiera una solución definitiva al problema. Las redes sociales y foros tecnológicos se llenaron de advertencias sobre los posibles inconvenientes de la actualización, generando un considerable grado de preocupación entre los usuarios de iPhone.

Para aquellos afectados por este problema, Apple ha indicado que deben eliminar manualmente las imágenes reaparecidas. Después de borrarlas de la aplicación Fotos, estas se moverán al álbum “Eliminado recientemente”, donde permanecerán durante 30 días antes de ser eliminadas definitivamente. Los usuarios pueden optar por eliminar estas fotos inmediatamente seleccionando “Eliminar de todos los dispositivos” en dicho álbum.

Respuesta y soluciones de Apple

A pesar de que el error fue calificado como raro y afectó a un número limitado de usuarios y fotos, ha generado preocupación entre los afectados. Apple reiteró que no tiene acceso a las fotos o videos de los usuarios, subrayando que el error no implicó una brecha de seguridad ni un acceso no autorizado a los datos personales de los usuarios.

La compañía está trabajando activamente para resolver el problema. Según la declaración de Apple, una actualización futura de iOS abordará este error de manera definitiva, corrigiendo la corrupción en la base de datos del sistema de archivos que causó el resurgimiento de las fotos eliminadas. Mientras tanto, la empresa recomienda a los usuarios seguir las instrucciones proporcionadas para la eliminación manual de las fotos afectadas y asegurarse de que todos los procedimientos de eliminación y restauración se realicen siguiendo las pautas oficiales.

La compañía asegura que, siguiendo el procedimiento correcto para borrar un dispositivo —a través de “Configuración” > “General” > “Transferir o Restablecer” > “Borrar todo el contenido y configuración”— todos los archivos se eliminan de manera permanente, sin posibilidad de resurgimiento posterior.

