Horóscopos de hoy de Nana Calistar 24 de mayo de 2024

Aries

Proponte lograr tus metas y sueños, no rindas cuentas a quien no te las pide ni andes de arrastrado o arrastrada por quien no te toma en cuenta. Cuidado con lo que deseas porque estas en una etapa en que podrás atraerlo. Ponte ya las pilas pues solo así lograrás concretar tus metas y esfuerzos, es posible que andes algo pensativo sobre cierta persona que días te muestra interés hacia ti y otros días se aleja. Hay un negocio que has traído en mente y que nomás no se ha logrado consolidar, estas en una etapa muy perra en la cual si te pones las pilas harás algo bueno que te dejará grandes ganancias. Es probable que comiences a desprenderte de esas personas que en el pasado te dañaron y que te negabas a soltar. Entrarás en conflictos existenciales y andarás de un humor este fin de semana que inicia que ni tú te vas a aguantar, algunas veces te tomas las críticas muy personales y sueles darte golpes de pecho. Ten cuidado con lo que prometes pues podrías quedar en deuda con personas que son importantes para ti. Recuerda que si la persona que te gusta y te mueve tu mundo no muestra interés por ti ahí no es.

Tauro

Mi querido Tauro, debes aprender a soltar y a dejar ir al pasado y a centrarte en todas las maravillas que el universo pone enfrente de ti. Si te ha ido mal en el amor, ha sido porque te has vuelto más exigente y más cauteloso al momento de elegir pareja, está bien ir por la vida de esa manera, pero después no te quejes si sientes que no te va bien en el amor. Déjate de tonterías y atiende tu vida, no es momento de tomar represarías en contra de nadie, la vida se encargará de hacerte justicia y poner en su lugar a las personas que te han dañado o puesto piedras en tu camino. Déjate de flojearle y ponte ya las pilas, el amor no lo vas encontrar ya construido, sino que tendrás que buscar a la persona adecuada con quien sembrarlo y hacer que crezca y alimentarlo. No descuides tu parte emocional y trata de que siempre exista un balance en tu vida, bájale a los excesos que no te llevarán a ningún lado sobre todo si tienen que ver con el alcohol o desvelos. Siempre bien duro con quien quiere fregarte o lastimarte, siempre con la actitud al 100 no te dejas de nadie y no ha existido la persona que logra manipularte o hacerte sentir mal. Ya no es momento de retroceder al pasado, es momento que visualices tu futuro y hacia dónde quieres llegar. Extrañarás a una persona de tu pasado que fue muy importante sin embargo mientras sigas ahí no podrás consolidar nada nuevo.

Géminis

Vienen días de muchos cambios en los cuales tu energía debe estar Momento de quitar de tu casa todo eso que ya no ocupas o necesitas pues suele almacenar malas energías las cuales impiden tu crecimiento. Posibilidad de ir a un viaje con amistad o con familia, pero se les presentarán algunos problemas. Inicias trámites, cuídate de pérdidas de objetos y de caídas pues estarán a la orden del día. No te permitas caer ni fracasar por nadie, tienes vida y con eso podrás lograr todo lo que te propongas, el problema es que te dejas caer por cualquier tontería. Cambios de humor repentinos, infección en anginas o dolor de cuerpo en estos días. Recuerda que eres de subir mucho de peso sino te cuidas, ponte las pilas en la dieta. Ya no tengas dudas y ve por lo que quieres y sientes, date la oportunidad de conocer a otras personas y salir, si bien es cierto que el amor ya no es una necesidad en ti, también es cierto que podría ayudarte a solucionar conflictos que tienes con tu pasado y tu soledad. Ten cuidado con caídas y golpes que estarán a la orden del día.

Cancer

Mi querido cáncer, debes aprender a cuidar tu carácter, porque podrías estar enfrentando una racha un poco explosiva en la cual no medirás tus palabras y podrías dañar a personas que realmente son importantes para ti, date la oportunidad de creer en tus sueños y en tus metas y ponerte a trabajar desde hoy en ellos para lograr. Oportunidad de encamarte con amistad y la oportunidad de cerrar ciclos que habían quedado pendientes. Chismes en la familia se harán presentes. Si bien es cierto que en tu pasado te fue de la fregada también es cierto que te llenarás de nuevas oportunidades y tendrás de dónde escoger. Noticias favorecedoras aparecerán y tienen que ver con el área laboral. Estarás madurando mucho, sin duda alguna ya no eres el mismo o la misma de antes, es importante que ya sientes cabeza y te dejes de fregaderas, la vida es bella, pero tú te la complicas mucho en otras tonterías. Eres una persona buena y cambiante, te afecta el dolor ajeno y te duele no poder ayudar cómo quisieras a las demás personas, aprende a preocuparte más por tu vida y tus cosas antes de querer solucionarles la vida a las demás personas. Cambios en cuestiones de estados de ánimo se aproximan, andarás bien bipolar y algo decaído. Cuida lo que comes y aprende a ser má ejercicio pues se te está haciendo bolas el engrudo.

Leo

Si tienes una relación cuida más las cuestiones que tienen que ver con celos absurdos y sobre protección. Momento de poner en una balanza tu vida y volver a encontrar la paz que hace tiempo perdiste no por culpa de los demás sino por culpa tuya. Vienen cambios muy buenos pues un amor de tierras lejanas estará pensando mucho en ti, le mueves mucho el tapete. Ya no te caigas por nadie, ni guardes rencores que no es momento de amargarse sino de vivir y disfrutar. Si tienes pareja, se presentarán situaciones que los unirán más que nunca y hay posibilidades de embarazos en la familia. Es importante que medites lo que has hecho en tu vida, tienes todo para que consolides una relación, pero tu desconfianza no te hace llegar a ningún lado. Tu familia podría necesitarte en próximas fechas más que nunca, no la descuides tanto recuerda que es lo más bueno que en estos momentos tienes. Cada que necesites un consejo busca a esa amistad que siempre ha estado ahí, podrías preguntarle a la persona incorrecta y cometer grandes errores.

Virgo

Ten presente que a ti te corresponde elegir a la persona que estará a tu lado no a tus amigos o vecino, ponte las pilas y ve tras lo que tu corazón te dicta. Cuida mucho las cuestiones de pleitos con tu pareja, podrías cometer errores graves. Si no tienes pior es nada, aprende a no mendigar cariño, amor y atención, recuerda que tú no naciste para eso, date tu lugar. Te viene un dinero extra, no gastes en cuestiones que no necesitas. Ten cuidado con una amistad que ha estado decaída y deprimida, podría arrastrarte a su estado de ánimo y ocasionar ciertos desordenes emocionales en ti. Quizás en estos días estés expuesto a temores del pasado y quieras regresar a él o ella, algunas veces te acostumbras mucho al sufrimiento y es ahí donde tu vida pierde sentido. Si tienes pareja busquen la manera de pasar más tiempo juntos, eso hará más fuerte la relación. Una amistad comenzará a desarrollar sentimientos carnales por ti, sino te interesa y no tienes buenas intenciones con él o ella no des motivos para que piense que le importas o podrías llegar a lastimar a esa persona.

Libra

No te dejes manipular por personas que solo buscan fregarte y al final no tomes decisiones a la ligera, aprende analizar bien las cosas antes de dar el sí o el no. Se materializan sueños y un dinero extra te ayudará en algunas deudas. Se rompe relación dentro de la familia por infidelidad. No comentes nada de tus proyectos o las envidias y malas energías podrían afectarlos. Que nadie te quite las ganas de ser feliz, tu carácter te define como ser humano, tus actos mostrarán de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. Es posible que aparezca un lobo disfrazado de oveja y te haga ver tu suerte en los próximos días, no hagas caso a comentarios negativos, tú sabes quién eres y no tienen por qué juzgarte. Esa persona que solo se aparece cuando tiene ganas no es la persona que deberá de estar por siempre en tu vida. Si esa persona te interesa muéstrale tu interés pues está naciendo un sentimiento entre ambos que podría consolidarse más pronto de lo que te imaginas.

Escorpión

Mi querido Escorpión, es momento de comenzar de cero en todos esos aspectos en los que te haces estancado en tu vida, no es momento de pedir perdón si no de soltar y dejar ir el pasado para poder enfrentar nuevos escenarios. Cuida mucho tu salud sobre todo problemas que tengan que ver con tus piernas y con tus rodillas porque podrías enfrentar alguna situación un poquito complicada,

derivada de algún accidente. Vienen viajes importantes que van a surgir de la noche a la mañana. Debes de tener un guardadito de dinero por cualquier situación que vaya a suceder. No te calles nada recuerda que a ti te gusta decir las cosas al chile si se van a ofender ya es problema de ellos . Ten cuidado con pagos y deudas o podrías meterte en problemas. Ya no te mortifiques por cuestiones que no te corresponden, aprende a ver solo por ti y tu familia y lo demás que siga su rumbo. Hay una persona de tu pasado que te rechazó y que ahora regresa con las intenciones de pretenderte, si consideras que aún pudiera darse algo date la oportunidad, si no, haz lo mismo que te hizo paras que escarmiente. Cuida mucho tu alimentación pues podrías subir considerablemente de peso. Deja de pensar que el amor no se hizo para ti pues tarde o temprano tendrás que tragarte tus palabras. Ten presente que las oportunidades tienen fecha de caducidad así que no esperes mucho tiempo para aceptar lo que vida te pone a tu paso. Muchas oportunidades en el amor y en juegos de azar solo debes de ser muy inteligente para saber dónde apostar.

Sagitario

Sagitario, dáte la oportunidad de aprender algo nuevo en tu vida, toma algún curso regresa a estudiar, haz algo que te genere dinero, aprende algo nuevo, vienen días en los cuales estarás un poquito melancólico al ver que muchos de tus sueños no se han podido llevar a cabo, no te preocupes, las cosas sucederán cuando tengan que suceder. Recuerda que los tiempos son perfectos, si tú no crees en ti nadie más lo va a hacer, ponte las pilas y cambia la manera de ver al mundo y empieza a trabajar en esos sueños y en esas metas que has tenido desde hace muchísimo tiempo pero que por cuestiones de dinero y tiempo no se han logrado concretar. Podrías sentir temor en el área del trabajo y los negocios, no te desanimes, pues en poco tiempo llegará a ti la oportunidad de crecimiento económico. Durante poco tiempo estarás con la persona que de verdad vale la pena para ti, la luna llena te beneficiará mucho en cuestiones de dieta, proyectos y despojos, es momento oportuno de aprovechar esa energía para tu beneficio. Cuidado con personas del pasado que retornan pero que solo te causarán un conflicto. No te dejes llevar por la ambición y trata de poner los pies en la tierra, eres un ser único e irrepetible y quien conozca tus virtudes se quedará para siempre en tu vida y quien no que le vaya bien pues ya no estas para mendigar amor de alguien que no se quiere quedar. Tu desconfianza podría meterte en problemas pues podrían ofenderse las personas que te quieren y siempre han estado ahí para ti.

Capricornio

Mi querido Capricornio, es momento de cerrar el pasado y abrirte paso nuevos horizontes, vienen días en los cuales podrías estar pensando mucho en ese sueño que no ha logrado concretarse. Ponte las pilas, no hagas caso a comentarios malintencionados que buscan hacerte sentir mal, dedícate a lo tuyo, es momento de hacer un cambio de rutina, de comenzar de cero en muchas cuestiones en las cuales no has mejorado por decidía. Algunas ocasiones eres demasiado directo o directa con las personas y sueles dañarlas mucho inconscientemente; cuida más tu carácter y tu manera de expresarte de las personas. Ten cuidado a quien dejas entrar a tu casa porque hay personas con doble cara que solo buscarán perjudicarte de alguna manera. Ten cuidado con 2 amistades están hablando mal de tu familia, cambia de actitud contigo mismo, es momento de crecer y no volver a cometer. En lo que respecta a los dineros mejorarás rotundamente en las próximas semanas, debes reflexionar sobre lo que te faltó realizar en este mes de mayo y ver la posibilidad de terminar esos pendientes antes que termine este mes. Sueños con personas que ya fallecieron, necesitan luz en sus caminos, enciéndele una vela. Vienen momentos de grandes cambios a tu vida en los cuales comenzarás a ver la luz y una estabilidad que antes no habías visto.

Acuario

Es momento hacer más duro tu corazón para evitar ser dañado o dañado, confía en quien confía en ti y ama a quien te ama. Vienen cambios en cuestiones del trabajo. Algunas ocasiones muestras mucho interés por una persona, pero de la noche a la mañana te decepcionas, sueles ser algo perfeccionista y te olvidas de los pequeños detalles. Es momento de ver hacia adelante ya el pasado dolió demasiado, cambia de actitud y ve por eso que mueve tu vida y tu mundo es momento de ver la vida desde otro panorama. Recuerdan que no eres perra de nacimiento, la personas que te han rodeado han sido quienes han moldeado tu carácter, no te dejes caer por nadie y siempre di lo que sientes. Cuidado con enfermedades de trasmisión sexual que estarán a la orden del día. Tu manera de ver la vida te va a ayudar mucho en tus proyectos, no descuides la parte de tu corazón, está dañado sin duda y tienes miedo de enamorarte y volver a perderte; no culpes a los demás de los errores que cometiste y hazte responsable y repara los daños que no volverás encontrar la misma persona dos veces.

Piscis

Ten cuidado con cambios en los dineros, debes d e cuidar tu economía para evitar problemas más adelante. No te dejes llevar por chismes de vecindad que estarán rondando en el área de la familia. Cuidado con una noticia en el terreno de lo financiero no será del todo buena ni alentadora y podría caerte como balde de agua fría. Noticias inesperadas en el área de los amores que te hará sentir mucho mejor. Es momento de iniciar de cero, de perdonar errores que te han dañado y mermado tu existencia, ten presente que vida solo tendrás una y nadie tiene derecho a vivirla más que tú. Aprende a ser feliz en soledad y en compañía, no sigas mendigando cariño, amor y atención por personas a quien les importas un carajo, date tu lugar, valórate, amate que nadie lo va hacer por ti, quien te quiera luchará por ti y pagará tu precio. Es momento de enfocar tu energía en tus sueños y planes, vienen cambios importantes en los cuales madurarás, dejarás la menses atrás y serás más bitch que de costumbre. Pon atención a un sueño en estos días pues te mostrará respuesta a unas preguntas que te has hecho y sobre un evento o situación que está por ocurrir.