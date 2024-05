Muere Morgan Spurlock, director del famoso documental “Supersize Me”, a los 53 años

El mundo del entretenimiento está de luto debido al fallecimiento del cineasta nominado al Oscar, Morgan Spurlock, a la edad de 53 años luego de una silenciosa batalla contra el cáncer.

La noticia de su muerte fue dada a conocer por medio de un comunicado emitido por su familia, compartiendo que el director del famoso documental “Supersize Me” falleció en Nueva York rodeado de familiares y amigos”.

“Spurlock retó valientemente las convenciones modernas utilizando el humor y la inteligencia para arrojar luz sobre problemas sociales. Sus películas inspiraron el pensamiento crítico y alentaron a los espectadores a cuestionar el status quo. A lo largo de trece años, su productora Warrior Poets produjo y dirigió cerca de 70 documentales y series de televisión”, se dijo en el mensaje difundido por The Guardian.

El hermano de Spurlock, Craig, le dedicó unas emotivas palabras con las que celebró su talento y contribución al mundo del entretenimiento: “Fue un día triste, ya que nos despedimos de mi hermano Morgan. Morgan dio mucho a través de su arte, ideas y generosidad. El mundo ha perdido a un verdadero genio creativo y a un hombre especial. Estoy muy orgulloso de haber trabajado junto a él“.

¿Quién fue Morgan Spurlock?

El director nacido en Parkersburg, en Virginia Occidental, obtuvo reconocimiento mundial a través del documental “Supersize Me” (2004), donde se sometió a un experimento en el que solo consumía alimentos de McDonald’s durante 30 días, teniendo como resultado un drástico aumento de peso y daños casi irreversibles en su hígado.

Este experimento, que se estrenó hace más de dos décadas en el Festival de Cine de Sundance, logró recaudar más de 20,000,000 de dólares a nivel mundial. No obstante, el apoyo del público llegaría a su fin luego de confesar públicamente una historia de conducta sexual inapropiada en 2017.

Además de “Supersize Me”, Morgan Spurlock fue realizador de producciones como “Mansome”, “The Greatest Movie Ever Sold”, “Where In the World Is Osama Bin Laden?”, así como “One Direction: This Is Us”, un documental sobre la popular banda británica.

