Graduada presenta libro con la historia de la foto que se volvió viral

Erica Alfaro, cuya foto de graduación se hizo viral internacionalmente al ser tomada junto a sus padres, en los campos del sur de California donde han trabajado la mayor parte de sus vidas, presentó su libro Cosechando Sueños en el que cuenta su historia.

“Cuando la foto se viralizó, muchas personas se interesaron en la historia detrás, y me preguntaban si de casualidad tendría un libro. A partir de ahí, me puse como meta escribirlo”.

Erica se graduó de su maestría en educación en 2019, cinco años más tarde, presentó su libro Cosechando Sueños en la biblioteca Arroyo Seco del barrio de Highland Park en Los Ángeles.

“Cosechando Sueños empieza con la historia de mis papás y continúa con la mía”, dice Erica a La Opinión, minutos antes de presentar su libro.

Erica Alfaro presenta su libro en la biblioteca Arroyo Seco de la ciudad de Los Ángeles. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

“Yo nací en Fresno, California. Mis padres son de Oaxaca, del área de la Mixteca de Santiago Asunción. Mi papá y mi mamá se conocieron en Tijuana, y luego vinieron a trabajar a los campos”, relata.

Claudio Alfaro y Teresa Herrera procrearon tres hijos, quienes acompañaban a sus padres por los diferentes campos a donde los llevaba el trabajo. Erica es la hija de en medio.

“Debido a que a mi mamá la deportaron en 1997, regresamos un tiempo a vivir a Tijuana. Luego mi papá agarró la residencia y después mi mamá; volvimos a Estados Unidos cuando yo era adolescente”.

Erica se graduó con una licenciatura en psicología por la universidad Cal State San Marcos; luego terminó su maestría en educación en San Diego State University (SDSU).

“Cuando me gradué de la maestría, me tomé la foto con mis papás en uno de los campos donde alguna vez trabajaron”, dice Erica.

Y explica que para ella era importante hacerlo porque sus padres siempre le decían que si quería una mejor vida, debía estudiar.

“En especial ese consejo me lo dio mi mamá una vez que estábamos en ese campo”, cuenta Erica.

Y revela que incluso un verano, cuando tenía como 14 años, trabajó en el campo con sus padres.

Erica Alfaro invita a sus padres Claudio Alfaro y Teresa Herrera a la presentación de su libro “Cosechando Sueños”. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

¿Por qué es importante que los inmigrantes o los hijos de inmigrantes nacidos en este país conozcan tu historia”

“Quiero que vean que nosotros también podemos cumplir grandes metas, y es importante tener más historias buenas de nosotros, porque cuando me gradué, se hablaba mucho de lo negativo de nosotros los hispanos, yo quería dar una representación positiva de lo que somos”.

Y su mensaje para los jóvenes indocumentados, que están dudando en ir o no a la universidad, debido a su falta de estatus, dice que deben saber que la educación nadie se las puede quitar.

“Si por alguna razón regresas a México o al país de donde seas, el estudio siempre lo vas a tener contigo, y tienes esa capacidad de empezar de nuevo. No se den por vencidos, y no se desanimen, no pueden estar pensando en que vendrá una tragedia; y qué tal que viene una oportunidad, es mejor estar preparado o a no estarlo”.

Además los invitó a luchar por sus sueños. “Todo se puede mientras estén dispuestos a trabajar por ellos”.

Erica Alfaro alcanza la meta de escribir un libro con la historia de sus padres y la suya propia. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Recuerda que el mayor consejo que le daban sus padres cuando crecía, era estudiar para que tuvieran las oportunidades a las que ellos no pudieron acceder.

“La educación fue algo importante en nuestra casa, siempre nos decían que era importante que estudiáramos, que le echáramos ganas”.

Y recuerda que veía llegar a su padre a la casa después del trabajo en el campo con su ropa viejita, y cansado, pero jamás se quejó del trabajo

Su padre Claudio, quien acompañó a Erica a la presentación de Cosechando Sueños, expresó su orgullo por su hija.

“Ha logrado lo que nosotros nunca pudimos. Siempre estábamos dedicados a trabajar en el campo. Estuvimos en muchos lugares, no solo aquí en California”.

Su madre Teresa recuerda que un día cuando trabajaba cortando tomate, regresó verde a su casa.

“Tenía que cocinarles y mientras comía, les pedía, ‘hijos por favor no me fallen, no se me conviertan en cholos o drogadictos, no me paguen mal, miren como estoy yo, esto lo hago por ustedes, porque quiero que estudien, que trabajen en una oficina, esa es mi meta con ustedes, por favor pórtense bien, no me paguen mal’. Me escuchaban. No decían nada, no me contestaban”.

Teresa se siente más que feliz porque dos de sus hijos son graduados universitarios, y la más pequeña asiste a la universidad.

“Cuando mi hijo el mayor se graduó, me abrazó y me dijo, ya cumpliste tu sueño, yo nunca voy a trabajar en el campo. Me hizo llorar”.

Erica Alfaro en la firma de su libro Cosechando Sueños. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Erica y sus padres viven en la actualidad en Oceanside, en el condado de San Diego. Su padre trabaja ahora en landscape (arreglo de jardines) y su madre sigue trabajando en el campo en Valley Center cerca de Oceanside.

“En la actualidad soy conferencista y propietaria de mi propio negocio de consultoría en recursos humanos”, platica la autora de Cosechando Sueños.

Erica abandonó la escuela secundaria, fue una madre adolescente y víctima de violencia doméstica que, después de muchas adversidades, logró reinventarse y convertirse en la mujer que es hoy, alguien que ha logrado todo lo que creía imposible.

Puedes encontrar más de su historia en su libro Cosechando Sueños en Amazon, Barnes & Noble o en la bibliotecas de la ciudad de Los Ángeles.