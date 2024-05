Horóscopos de hoy de Nana Calistar 25 de mayo de 2024

Aries

Es momento de realizar cambios para lograr tus objetivos y tus metas que te has propuesto desde que inició el año. Haz a un lado la flojera y centra tu atención en eso que mueve tu mundo. Podría haber un enfrentamiento con tu pareja en caso de tener, debido a situaciones del pasado que siguen afectando su presente, si no aprenden a soltar lo que ya fue esa relación no podrá dar más, cuidado con embarazo no deseados porque estarán a la orden del día. Una amistad tuya se va a comprometer sentimentalmente y hay planes de boda en próximas fechas. Días de muchos cambios en los cuales madurarás tanto que empezarás a librarte de todas esas personas que te han dañado consiente o inconscientemente. Tus propósitos deberán de ir encaminados a mejorar tu carácter y crecer en el área económica, tienes todo para tener un mejor trabajo y mejorar tus ingresos pero sueles acostumbrarte a vivir al día y eso en gran medida te afecta. La vida te llenará de nuevas oportunidades en el negocio y te desligará de personas que solo han estado en tu vida para dañarte o hacerte sentir de la fregada. Cuidado con la traición de una amistad la cual puede suceder. En cualquier momento. Te va a afectar demasiado porque es una persona a la que le tenían mucho cariño.

Tauro

Mi querido Tauro, no hay momento para equivocaciones, es momento para enfrentar al mundo y lograr tus objetivos y tus metas. Vienen días cargados de energía sin embargo podrías estar un poco deprimido al pensar en ciertos sueños que se han desvanecido a lo largo de este año, nunca es tarde para realizarlo. Ponte las pilas y ve tras tus objetivos. Ten muchísimo cuidado con accidentes automovilísticos porque estarán a la orden del día, sobre todo vehículos en color rojo y negro. No te dejes llevar por las apariencias si estas conociendo a una persona porque podrías ser algo muy distinto a lo que has conocido y te podrías llevar una gran sorpresa. Si estás pensando en realizar un negocio que tenga que ver con venta de alimentos te va ir perfectamente bien solo cree en ti y ponle todas las ganas necesarias. Mujer piel blanca se interpondrá en tus planes, ten cuidado pues te hará ver tu suerte. Una amistad te ha estado traicionado pues se la ha pasado hablando mal de ti, recuerda que no a todos se les puede llamar amigo, así que aprende a seleccionar mejor a tus amistades. Ten cuidado con dejar rencores o mentiras en estos días pues podrían constituir una bomba de tiempo que afectará tu entorno a más tardar a finales de junio. No descuides más tu cuerpazo criminal y que en tus metas esté mejorar tu físico ya no para complacer a la pareja sino para estar bien de salud.

Géminis

Mi querido Géminis vienen días cargados de energía, en los cuales debes centrarte en cumplir tus sueños y tus metas. Antes de querer resolverle la vida a las demás, personas el momento de soltar el pasado y enfocarte en lo que realmente deja y no en situaciones que simplemente te dan dolores de . No andes de habladora y menos con tu familia porque solo ocacionas chismes, hay una amistad tuya que es bien wila, va salir con su domingo siete y la van a mandar al chorizo. Cuidado con caídas estarás muy expuesta a partirte la madre en estos días. Debes aprender a decir que no y a no estar para todo el mundo porque después ni las gracias te van a dar. Viene mucha suerte en juegos de azar, y en números con terminación 23, 54 y 12, hay momentos en los cuales te deprimes al pensar en una persona del pasado quien fue muy importante para ti, es momento de soltar y es momento de hacer un cambio radical en tu vida que vaya dirigido a tu felicidad. Mi querido Géminis ten cuidado con amores de una noche los cuales van a estar a la orden del día y podrían meterse en tu corazón. No es momento de realizar viajes porque podrían las cosas no resultar como tú esperas y podrían venir gastos innecesarios después vas a andar tronándote los dedos que te falta dinero, ten mucho cuidado con préstamos o con andar pidiendo dinero porque se te va a complicar un poco los pagos y vas a quedar en deuda.

Cancer

Mi querido cáncer, vienen días en los cuales debes de reflexionar sobre tu presente, qué es lo que quieres, qué es lo que deseas y qué es lo que necesitas para estar bien, si es necesario hacer un cambio laboral, realízalo pero no sueltes lo que tienes ahora hasta no tener seguro lo nuevo. Ten cuidado con traiciones por parte de amistades las cuales estarán a la orden del día, hay personas que se te acercan a ti sólo por interés y para sacar algo de provecho pero cuando tú necesitas algo todos desaparecen, bien oportunidad de realizar un viaje a otro país, te va a ir de la mejor forma y de la mejor manera simplemente hay que organizarlo con tiempo. Es probable que encuentres un gran propósito en tu vida el cual te ayudará amar más lo que te rodea y tu vida misma. Paga tus deudas y no te atrases tanto o de lo contrario podrías enfrentar problemas con tu buro de crédito o nuevos interese. Cuídate de personas con malas energías pues podrían enredarte en su negatividad. Te viene un encuentro amoroso con amistad y la posibilidad de que te llegue dinerito extra. Te viene un encuentro amoroso con amistad y la posibilidad de que te llegue dinerito extra. Paga tus deudas y no te atrases tanto o de lo contrario podrías enfrentar problemas con tu buro de crédito o nuevos interese.

Leo

Mi querido Leo, no es momento de regresar al pasado pues no tiene nada nuevo que ofrecerte simplemente te va a traer dolores de cabeza. Viene la oportunidad de realizar un viaje con familia en el cual te la pasa pasarás de lo mejor sólo debes de cuidar los gastos. Hay oportunidad de un cambio laboral que te va a beneficiar mucho o inclusive un cambio de horario. Ten cuidado con tu boca porque te puede traicionar y puedes soltar cosas que no deberías a las personas incorrectas y después te van a traer chismes, se viene un compromiso dentro de la familia una boda en próximos meses. Cuida tu alimentación porque podrías estar presentando problemas gastrointestinales. No te dejes caer en depresiones tontas las cuales pueden dañar tu autoestima y dañarte a un punto que te cueste trabajo salir de ese agujero. Es probable que encuentres un gran propósito en tu vida el cual te ayudará amar más lo que te rodea y tu vida misma. Vienen días de muchos cambios en los cuales comenzarás a ver la luz y el amor que tanta falta te había hecho. Las relaciones prohibidas jamás serán lo tuyo, no sigas ahí, busca otras opciones en la cual dejes de ser un postre y te conviertas en el plato principal. Un familiar te dará una satisfacción muy grande.

Virgo

Fin de semana de renovación y de ciertos cambios los cuales van encaminados a mejorar como persona y ser humano. Recuerda que solo tienes esta vida para ser feliz así que aprovecha todas los oportunidades que te pone la vida para lograrlo. Debes ser cauteloso con tus planes y proyectos y tratar de no mencionárselos a nadie porque habrá personas mal intencionadas que buscarán sabotearlos. Una vez que aprendas a superar tus miedos y traumas pasado sentirás el sabor de la victoria y tocarás la felicidad. Chismes y envidias son el pan de cada día, recuerda que a la gente le afecta mucho ver que vas avanzando; carga contigo una medalla de San Benito te ayudara a no recibir esas energías negativas. Grandes cambios y posibilidades de conocer nuevas personas entre ellas se visualizan 2, una de ellas ya tiene una relación y la otra persona está soltero o soltera, piensa bien hacia donde te diriges y lo que buscas, no cometas esos errores que ya cometiste y tanto te lastimaron. Ponte las pilas en cuestión de proyectos pues muchas de tus ideas podrían ser robadas por personas a las que les has contado tus planes.

Libra

Debes de tener cuidado con amores de una noche los cuales pudieran entrar a tu vida en cualquier momento. No permitas que comentarios negativos te dañen, recuerda que si esas personas son perras tú eres perra y media. Deja las cosas en claro con quien ha existido enfrentamientos, sino se aguanta no se lleven. En cuestión de amor tienes muchas posibilidades que mejore la relación con una persona con la que has tenido diferencias, puede ser tu pareja o una persona que te interesa un friego. Muchas veces te dejas caer o vencer bien fácilmente, no temas a enfrentar obstáculos y demostrarle al mundo de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. Te decepcionarás mucho de una amistad. Salida a fiesta o con amistades este fin de semana, no tomes mucho pues podrías aflojar a la persona equivocada. Ten cuidado con una caída o con accidente. Vienen cambios de última hora, los cuales deberás de atender a la brevedad posible porque están involucrados en cuestiones económicas. No te dejes manipular por personas que están hoy en tu vida, porque podrían ocasionarte ciertos problemas con la familia. Vienen días de mucha reflexión, sobre todo este fin de semana en el cual estarás muy pensativo, quieres hacer un negocio tiene nuevos planes nuevos nuevos proyectos, pero no ha logrado aterrizar los del todo.

Escorpión

Mi querido escorpión es momento de realizar cambios en tu vida, los cuales vayan enfocados a una mejor situación económica, es momento de cerrar asuntos del pasado. Dale vuelta a la página y comienza visualizar el futuro que tú quieres, si estás soltero o soltera podría llegar una persona en cualquier momento a tu vida mediante una red social o por medio de una amistad, te hará cambiar la forma de pensar que tiene sobre el amor y sobre la vida, hay oportunidades de realizar un viaje al extranjero en cualquier momento y será con familia o con pareja en caso de tener te la pasarás de lo mejor. Una situación se presentará en estos días y te hará darte cuenta de muchas cosas que desconocías, no metas la mano al fuego por alguien que solo te ha dado dudas, mentiras y decepciones. Sueles mal gastarte y conformarte algunas ocasiones, recuerda que tu signo es muy ambicioso así que no seas conformista y exige lo que en realidad mereces. El amor solo cambia de cama así que deja de pensar que nadie nació para ti. Ten mucho cuidado con lo que digas o comentas, te podrías meter en un problema y perjudicar a una amistad muy importante para ti. Deja todos esos momentos de amargura a un lado y comienza a buscar tu propia felicidad, vienen momentos muy buenos para ti, quienes se fueron sin motivo regresarán y te pedirán disculpas. Tu número de la suerte para este fin de semana son el 15, el 34 y el 86.

Sagitario

Mi querido Sagitario, debes enfocarte ya en tus planes y en tus proyectos, ya basta de mediocridades, ve por lo que quieres, estás en una etapa de tu vida en la cual muchos sueños se van a hacer realidad pero necesitas poner de tu parte para que esto se concreten, ten cuidado con habladuría sobre todo dentro de la familia porque por chismes podría presentarse una discusión con tus seres queridos. Vas a traer mucha suerte en el amor este fin de semana, y si no tienes una relación es posible que comience a concretarse algo algo con una persona que conociste hace poco. Cuídate de enfermedad de respiratorias que van a estar a la orden del día. Organiza tus tiempos para evitar esos problemas. Podrías caer en una provocación de una persona y cometer un error muy grande, analiza y piensa bien lo que puedes perder por una noche de calentura. Un familiar se va a enfermar. Nuevos amores se pronostican, uno de ellos lo conocerás por medio de una amistad muy cercana. Es importante que pongas en una balanza tu trabajo tu pareja o amistades pues has descuidado mucho esa parte y podrías ocasionar que se alejen o reclamen por no dedicarles el tiempo adecuado. Rompimiento de relación en próximas fechas de un familiar. Cuida mucho la parte de tus sentimientos, te has vuelto algo frío o fría con las personas que quieres, tienes miedo a que te engañen y traicionen, aprende a ver la vida más colorida y que no te afecte lo que sucede a tu alrededor.

Capricornio

Mi querido Capricornio, nunca dudes de la capacidad que tienes de lograr todo lo que deseas en esta vida. A veces te dejas caer mucho por comentarios de personas malintencionadas que buscan sacarte de tu comodidad y de tu zona de confort. No hagas caso a chismes y enfócate realmente en esas cuestiones que te hacen feliz. Días de cambios, días de incertidumbre por un problema, un pendiente que traes en tu cabeza desde hace tiempo y que no has podido resolver, no te preocupes, las cosas se van a dar poco a poco. Si estás pensando en hacer un cambio de vehículo o de casa es buen momento para realizarlo simplemente hay que cuidar un poco la parte de tu economía para que no te la veas tan apretado más adelante. Vas a traer mucha suerte en juegos de azar, sobre todo en números con terminación 16, 38 y 94, se viene arreglo de documentos o firmas que vas a realizar, esto va a ser para algo bueno para ti sólo hay que leer las letras pequeñas para evitar problemas más adelante. Hay una amistad tuya que te va a buscar para pedirte un consejo, está pasando por una situación complicada debido a una infidelidad en su relación. No tengas miedo de expresar y decir lo que sientes quien se siente ofendido es muy su problema.

Acuario

Podrías enterarte de chisme nada agradable, ni te estreses recuerda que por algo pasan las cosas, te va a servir para darte cuenta de unas verdades que ya sabías, pero no querías aceptar. Cambios de última hora que te ayudarán a mejorar en aspectos económico. Ten mucho cuidado con golpes o caídas que estarán a la orden del día. Cuidado con un accidente que podría suceder en cualquier momento sobre todo saliendo de casa. No te lamentes por amores del pasado déjalos, ya fueron ya pasaron y no deben de seguir doliendo. No te dejes caer por amores, no naciste para mendigar cariño y amor de nadie. Oportunidad laboral, pero deberás de ser muy inteligente porque podrían ofrecerte algo que no te convenga. Nuevos amores se consolidan entre ellos uno que llegará mediante una facebook o una amistad. Cuídate de robos y perdidas de objetos pues podrían presentarse en este fin de semana. Es probable que encuentres un gran propósito en tu vida el cual te ayudará amar más lo que te rodea y tu vida misma. En la medida que mandes al chorizo a gente pesimista que solo te deprime y ensucia tu entorno será en la medida que ya no caigas en depresiones tontas sin sentido. Cuidado con cambios de último momento en cuestión de tu economía porque podrías estar gastando dinero en cuestiones que no te dejan nada de provecho.

Piscis

Debes aprender que la vida es muy corta para dejar pasar las buenas oportunidades, ya no es momento que te detengas por nadie y vayas por eso que mueve tu mundo y constituye tu felicidad. Prepárate para gastos de última hora que podrían afectar demasiado tu bolsillo. No te preocupes por quien te fregó la existencia en tu pasado pues el karma y la misma vida se encargarán de hacer justicia y poner las cosas en su lugar, tu solo espera y el tiempo te mostrará con hechos lo que por tu propia mano querrás hacer. No trates de cambiar la forma de pensar de otras personas pues cada persona actúa distinta y ve las cosas de manera diferente a ti, el tratar de hacerlo podría traerte problemas con amistades o un familiar. No dejes que la rutina o monotonía arruine tu relación en caso de tener una, debes aprender a innovar y demostrar más tus sentimientos con tu pareja o de lo contrario te van a mandar al chorizo dentro de poco tiempo. Vienen grandes oportunidades en tu vida, oportunidades que deberás de aprovechar ahora más que nunca porque serán la clave para que logres consolidar cuanto te propongas.