Horóscopo de hoy de Nana Calistar 26 de mayo de 2024.

Piscis

Podría surgir el deseo carnal por una amistad, tendrás sueños húmedos con esa persona, ten cuidado de meterte en un terreno que no te corresponde pues quien saldrá más lastimado o lastimada serás tú. Cuidado con caídas y golpes. Es momento de aprender de cada oportunidad que te pone la vida y saber aprovechar lo que la vida pone a tu paso pues podría ser que no se repita. Cambios importantes en tu manera de actuar. Recuerda que las cosas no son como parecen, evita hacer comentarios negativos si desconoces la realmente como fue que pasaron las cosas. Un cambio en lo laboral y noticia inesperada que podría ponerte triste. La amistad de quien menos esperas será la que te de la mano y una de pelo castaño claro te va llegar con chismes a ti o a mimbro de tu familia, ten cuidado con tomarle demasiada importancia. A la fregada la gente que solo se la pasa criticando y viendo tus defectos, no tienes necesidad de aguantar esas tonterías, aprende a mandar a la tiznada a gente falsa doble cara. Cambios en tu estado de ver la vida te darás cuenta que necesitas renovarte y hacer un cambio total en tu vida.

Acuario

Vienen días en los cuales podrías llegar una propuesta en lo laboral que te va dejar grandes ganancias. En la medida que te dejes de flojear será en la medida que obtendrás las cosas, cuídate mucho de un chisme en el cual entrarás, una amistad será la que lo provoque. Si tienes pareja ten cuidado, te ha estado mintiendo con ciertas cuestiones para no ponerte de mal humor, debes parar bien la oreja porque te vas enterar de cosas del pasado que te van a lastimar o hacer sentir algo mal. Muchos cambios en la casilla del amor pues comenzarás a perder el interés por una persona quien te llamaba mucho la atención, la vida te pondrá en aprietos al no saber qué hacer con cierta noticia que te llegará a tus oídos. Tu paciencia será la clave para no caer en provocaciones y bufadas de otras personas tontas, no vale la pena estar peleando solo para seguirle el juego a quien no tiene en qué gastar su fregado tiempo. Vienen cambios en cuestión de tu salud, enfócate en mejorar todos esos aspectos en los cuales has estado estancado. Mucha suerte en juegos de azar sobre todo en números con terminación 11, 25 y 46.

Capricornio

Debes aprender a cuidar tus amistades porque a veces te enfocas tanto en lo laboral que hacer a un lado todo eso que de verdad importa sobre todo los momentos en compañía con las personas que te quieren y aprecian. Cuídate mucho de cambios repentinos, en lo laboral podrías perder oportunidades. Pleitos familiares y celos sin fundamentos en caso de tener ya una pareja. Cuídate de subidas repentinas de peso y de pensar cosas que no son ni existen. Entras en un estado de bipolaridad muy fuerte en el cual no sabrás ni qué quieres ni hacia dónde te diriges. La vida te pondrá a prueba en estos días y enfrentaras grandes situaciones de las cuales aprenderás grandes lecciones. Días de mucha luz en los cuales una fuerza extraña te dará esa seguridad que tanto has necesitado para ir por tus sueños y metas. Es probable que te enteres de noticia no tan buena en el área familiar, que no te afecte, deja que las cosas tomen su curso que cada situación tiene un por qué y una lección. Se aproxima un evento en el cual brillarás demasiado y llamarás mucho la atención, te encanta ser populars y tener las miradas de la gente encima.

Sagitario

Muchas oportunidades en lo laboral, viene un cambio de horario y movimientos que se verán reflejados en tu quincena, aprende a no descuidar la parte más importante que tienes que es tu familia. Amor a distancia podría ser la clave perfecta para tener esa ilusión que te ayude a despertar con buen humor y no con ese carácter que a veces ni tu aguantas. Aprende a mantener la boca cerrada y no contar tus secretos a cualquier persona que conoces. No des sin entregar, recuerda que el amor es reciproco ambos tienen que aportar la misma cantidad si alguien no lo hace comenzarán los problemas al poco tiempo. El karma podría aparecer en estas semanas cobrando deudas y facturas que dejaste pendientes en tu pasado, se te olvido cerrar ciertos ciclos. Aprende aceptar tus errores y darte cuenta que quien debe seguir a tu lado es quien te lo demuestra con hechos y no solo con palabras. Dias de cambios, traes un negocio en mente pero no has logrado aterrizarlo pues tienes muchas dudas, dale con todo y que sea lo que tenga que ser, la vida te pondrá la oportunidad en bandeja de plata. Vienen cambios en tu estado de ánimo los cuales podrían ponerte un poco triste al recordar a personas de tu pasado que ya no están a tu lado.

Escorpión

Date la oportunidad de ir por tus sueños y metas y de no dar explicaciones a quienes no te las piden, amor con amor se paga y si esa persona no te desnutra su cariño nada tienes que seguir haciendo ahí. Cuidado con chismes entre amistades podrían meterte en conflicto. Te vienen noticias del extranjero y posibilidad de un viaje a lugar de playa o bosque. Tu ingenuidad podría meterte en serios problemas, deja de fingir lo que no eres y saca el verdadero cobre del que estas hecho. Si tienes pareja podría haber una tercera persona en cuestión la cual podría meterlos en problemas. Si alguien no quiere quedarse en su vida que le busque que ya no estás para perder el tiempo ni con tu mismo. Termina contrato laboral. Iniciarás desde cero con tu autoestima. Noticias de dinero extra y se le cae el teatro a la pareja de una amistad, quedará al descubierto su infidelidad. Cuídate mucho de dolores en espalda y riñones, bájale a los chescos, café y sal pues te están fregando mucho los riñones y reteniendo líquidos, después no te quejes si subes de peso o te ves gordito o gordita. Podrías decirle una que otra verdad a una amistad tuya y se sentirá algo ofendida, ni modo, sino le gusta o no le parece ya es su problema, si hay confianza eso no debería ocasionar molestias.

Libra

Aprende a ser más perra, pues solo así no te seguirán viendo la cara de tonta. Grandes cambios en puerta que vienen muy fuertes y que te dejarán grandes cosas positivas solo deberás de saber aprovechar. Cuidado con lo que comes, te vuelve a salir la carta del sobrepeso o borrachera en puerta, ten cuidado lo que comes y sino haces ejercicios vendrán problemas en la circulación en un futuro. Cambia de actitud ante la vida, si sigues viendo todo negativo, negativo seguirá, recuerda que sueles atraer lo que quieres y deseas y más si es algo malo. Tendrás noticias de familiar lejano. Se te caerá la venda de los ojos, prepárate para saber la verdad sobre cierta persona quien casi casi pensabas que sería un santo, que no te afecte al final es lo mejor así no alimentas esperanzas ni deseos falsos. No seas tan tonto y aprende a valorarte más sino nadie lo hará por ti, algunas veces caes gordo porque te escurre el cebo de la paciencia y la mediocridad. Llegó la hora de mandar a incomodar a su madre a esa gente tonta que solo te busca cuando necesita un favor pero cuando tú los necesitas no se aparecen ni debajo de las piedras.

Virgo

Si tienes una relación cuida mucho tu manera de expresarte de familiares de tu pareja pues podrías cometer un error y salir afectado al tener represarías en tu contra. Amores de una noche se visualizan y se arreglan pleitos con amistades, ten cuidado con persona de piel morena o aperlada no tendrá buenas intenciones contigo, podría meterte en problemas al contar situaciones de tu pasado. Se aproximan tiempos difíciles, vienen un chorro de decisiones que tendrás que tomar cuanto antes, no apresures las cosas y piensa bien qué es lo que quieres y necesitas para ti, no incluyas en tus planes a quien sabes que no te incluiría en ellos. Podrías ser víctima de una bufada por parte de tus amistades debido a cierto comportamiento que has tenido en últimas fechas. Si ya tienes una relación ten cuidado porque amistades de tu pareja le andan llenando de piedras el buche en tu contra. No te lleves tanto con tus amistades pues podrían terminar de pleito al no aguantarse las cosas que se dicen en la cara. Dolor de estomago en puerta, arreglarás documentos o realizarás algún trámite y te va salir de la manera que quieres y deseas. Un problema familiar se avecina pero con el tiempo sabrán resolverlo de la mejor forma o manera.

Leo

No te compliques la vida y vive más ligero los días, ten presente que mientras tengas vida y salud podrás lograr lo que te propongas. Una oportunidad de negocio podría presentarse en próximas fechas. Se visualiza la llegada de personad de piel blanca que te va empotrar contra la pared bien padre, tu date y si no tienes una relación con más ganas recuerda que ha eso viniste a este mundo y a quien no le gusta pues que te mantenga. Cuídate de enfermedades respiratorias y de cambios de humor. Amistad terminará en cama contigo, ten cuidado o podrías enamorarte de alguien que no puede ofrecerte algo serio y duradero. Ten cuidado con dolores en el estómago a consecuencia de gastritis o colitis. Trata de hacer más ejercicio y cuidar tu alimentación, esa será la clave para que recuperes tu cuerpazo criminal. Cuida mucho tu estado de ánimo pues podría estar cambiando mucho al punto que pérdidas tu esencia y lo que te caracteriza. Te llegará dinero extra que te ayudará mucho en deudas que tenías. Si tienes una relación se visualiza un hecho que la hará más intensa, cambien la rutina y no caigan en la monotonía o de lo contrario se van aburrir de verse la geta. Puede que en estos días vuelvas a caer en estado depresivos al recordar lo que pudo ser con la persona amada, ten presente que si no está contigo en estos momentos es porque en el destino no estaba escrito que así fuera así que aprende a superarlo.

Cancer

No te estanques en promesas falsas ni en cuestiones que sabes qué están en el aire y quedan como simples promesa y no hechos. En lo laboral propuesta de trabajo y dinero extra en esta semana. Perdida de objetos o dinero, cuídate de traiciones laborales. Enamoramiento y desconfianza a la vez. Si tienes pareja es posible que sientas celos por parte de una de tus amistades, date la oportunidad de explicar lo que pasa antes de cometer graves errores. Viene días de grandes cambios y satisfacciones, trata de ir por lo tuyo y dejar que el mundo ruede. Una noticia inesperada sobre familiar llegara. Deja de creer en promesas falsas y aplícate de una buena vez. Si tienes una relación aléjate de celos absurdos e infundados, no cometas los mismos errores del pasado y aprende a comprender a tu pareja y si de plano son más los momentos tensos que los agradables no vale la pena seguir martirizándote o sufriendo de más. Te vienen grandes cambios en tu vida pues descubrirás que una persona muy querida para ti te ha jugado el dedo en el hocico es decir te ha mentido y engañado en varias ocasiones. Si tienes una relación se visualiza un engaño y mentiras que pondrán muy tenso el asunto, no exijas más de lo que puedes ofrecer.

Géminis

Cuidado con persona de piel clara que ha de llegar en próximos días solo quiere sacarte información. Cambios en sueños, tomarás nuevos caminos y nuevas oportunidades, te cansas rápido de no ver nada claro y eso pasa porque no eres constante en lo que quieres conseguir. Muchos pensamientos impuros. Es el momento en que debes de soltar todo aquello que te ha afectado y hecho daño, deja de quejarte tanto y mejor pon las manos en la obra. No te compliques los días con una persona que ni está, solo aparece cuando requiere algo de ti y mientras ni sus luces, dale la importancia a las personas que en realidad merecen y no te desvivas por quien no vale la pena. Un amor del pasado estará en tu mente en estos días, comprenderás que las cosas pasaron por algo y si bien es que no hubo estabilidad lo disfrutaste en su momento y gran aprendizaje te dejó, pérdidas materiales se aproximan. Siempre buscando el amor, las buenas cosas y la felicidad, sin embargo no disfrutas el camino ni el momento, aprende a ver la vida de manera distinta, disfruta cada día como si solo fuera uno, no te quedes con ganas de nada, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas así que inicia una etapa de renovación donde tu único objetivo sea tu felicidad.

Tauro

Retornos, accidentes y perdidas de objetos por descuidos se visualizan. Empezarás a ver la mendiga luz en tu camino, pero lleva las cosas con calma no apresures nada y deja que el tiempo y la vida te sorprendas, has estado metido en muchos rollos que no te corresponden por querer ayudar a miembros de tu familia y al final tu eres quien lleva las consecuencias. Recuerda lo que ya pasaste y viviste, no vuelvas a cometer los mismos errores, no vale la pena, se te da mucho encariñarte con la mendiga piedra y sabes que vas a sufrir, pero te encanta la mala vida después no andes pidiendo apoyo que tus amistades te darán la espalda por terco. Si tienes una relación es momento de dar el segundo paso, no temas a compromisos pues cualquier persona que quiera algo bien contigo querrá una relación donde el compromiso sea la primer base medular que sostenga tu relación. Cuida mucho tu cuerpazo criminal pues estas en una etapa en que subirás mucho de peso. Cuídate de traiciones por parte de amistades pues estarán a la orden del día, uno de tus amigos más cercano se la ha pasado hablando mentiras y media a tus espaldas.

Aries

Si tienes una relación vienen problemas a causa de celos y mentiras, se mas sincero o sincera y no hagas mentiras piadosas que podrían convertirse en una bomba de tiempo. Cuídate de caídas y golpes que estarán a la orden del día. Mucha suerte en juegos de azar. El día que dejes de pensar en el futuro y preocuparte más por tu presente será el día que comiences a construir tu felicidad. La vida no retorna y las oportunidades menos, es momento que des lo mejor de ti en ese proyecto que tienes en mente, todo saldrá mejor de lo que te imaginas, aprende a invertir más en tu imagen y en tu físico, enamórate de ti que es la clave que necesitas para encontrar tu felicidad interior. Amor a distancia comenzará a debilitarse debido a falta de interés y tiempo de una de las partes Cuídate de caídas y golpes pues estarán propensos en estos días. Amistad comenzará alejarse. No te arriesgues si no quieres por el momento tener hijos toma tus precauciones. Amistad te pedirá un consejo, ten cuidado a quien ayudas pues podría morder tu mano. Aguas con a quien le cuentas tus cosas y planes, recuerda que tienes un friego de gente que te envidia. Eres un ser muy noble y de mucha luz y eso le cala a las demás personas. Se visualiza un viaje en tu terreno y posibilidades de encamarte con una persona de una red social con quien has estado coqueteando desde hace algún tiempo.