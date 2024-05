Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 27 de mayo al 1 de junio de 2024

Mhoni Vidente echó las cartas del tarot para decirle a tu signo del zodiaco qué esperar del lunes 27 de mayo al sábado 1 de junio de 2024. Conoce tus números, colores de la suerte y signos más compatibles, a continuación.

Aries

En el horóscopos del tarot te salió la carta del As de Oros que nos dice que estás en el camino correcto para progresar en lo laboral, que no te distraigan situaciones amorosas o familiares que eso siempre va a tener solución. Recuerda que tu signo está en ese momento de crecer sin límites y tener lo que tanto desean en la vida.

Sorpresa económica con los números 04 y 30, tu mejor día es el martes, tu color mágico es el amarillo y rojo, tus signos compatibles Capricornio, Leo y Libra. Van a ser unos días de tener un nuevo despertar de vida, días de estar con planes de cambiar de actitud y poner más energía positiva a tus proyectos para tu futuro, recuerda que tu signo de Aries es muy preocupado por su bienestar económico así que trata de ya empezar ese negocio que tienes en planes.

Serán unos días de alegría y muchas sorpresas agradables y más porque estás en tu época de suerte y tú día especial. Va a ser el martes en ese día habrá un cambio repentino de buena suerte para bien.

Sales de viaje por cierre de contratos , limpias por completo tu alma de rencores y dejas atrás el pasado y te comprometes tú mismo a ser mejor cada día, terminas de hacer unos pagos y pones al corriente con tus gastos, actualizas tus escrituras o vas con un notario, empiezas ahora si tus clases de inglés o francés.

Ya no seas tan dramático en tu vida sentimental, trata de llevártela más ligero y sin tantas complicaciones. En el amor te das una segunda oportunidad con tu pareja y decides comenzar de nuevo, arreglas papeles de tu carro, sacas un permiso de migración, cuídate de dolores de tu hombro o brazo trata de ir con tu médico.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Loco que te dice que es el tiempo de madurar y crecer en lo profesional, que ya no quite tiempo las indecisiones recuerda que estás en ese momento de salir al mundo a ser exitoso.

Esta carta también te recomienda que no digas no a la vida y te dejes consentir por las buenas personas que te rodean, que a veces tu carácter tan fuerte no lo permite, tu mejor día es el jueves, tus números mágicos 12 y 25, tus colores son el blanco y naranja, tus signos compatibles es Leo, Virgo y Capricornio.

Días de grandes logros en el trabajo, semana de estar con mucha prisa por sacar esos problemas familiares que te quitan mucho pensamiento y energía, trata de ya resolver esa situación y comenzar de nuevo para que puedas desempeñarte en tus labores diarias.

Te llega un dinero por cuestiones de un bono laboral y unas comisiones de ventas, sacas adelante tu tesis y proyectos de escuela, juntas en tu trabajo y habrá varios recortes de personal, en el amor seguirás con mucha suerte en ese sentido se presentan varios amores y tendrás a pasar una semana de más romántico.

Arreglas varias cosas de tu casa y decides remodelarla, te buscan familiares para pedirte prestado, piensas en poner un negocio de comidas o venta de ropa, hazlo estás en tu momento.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Carruaje, que es el momento de no detenerse y ya no volver a mirar hacia atrás que estás en ese tiempo de crecer en lo económico y lo personal, trata de tener bien definido hacia donde vas y qué quieres para ser feliz.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos 03 y 14, tu color es el naranja y amarillo, tus signos compatibles Acuario, Libra y Sagitario. Ve más allá de lo ordinario, no tengas límites, días de tener muchas presiones personales y de trabajo así trata de darle solución a todo en su momento y no llenarte de desesperación, recuerda que estás en tu semana de cumpleaños y eso te hará sonreír en estos días y más porque recibes un regalo que no esperabas de alguien muy especial.

Recuerda que a los Géminis les da impotencia no poder hacer las cosas como tú quieres y empiezas a sentirte mal, pero debes de entender que todo tiene un camino en la vida, tu mejor día va a ser el día lunes en ese día la suerte va a sonreír en todos los sentidos y trata de prender ese día una veladora amarilla para que la suerte se quede contigo más tiempo.

Compras boletos de avión para irte de viaje con tu familia y festejarte, ya no peles con tu pareja, sí te quiere pero recuerda darse un espacio siempre para que no se sientan presionados.

Haces exámenes de tu carrera universitaria y sales bien en todos. Ten cuidado con problemas de riñón y de infecciones, trata de ir con tu médico.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Estrella que te dice que es el momento de crecer en lo económico y no dejar que se te atrasen tus planes por problemas personales. Días de enfocarse qué quieres para ser feliz, te llega la invitación para un negocio familiar trata de decirles que sí, que eso te va a ayudar a crecer más en lo económico.

Tu mejor día es el viernes, tu color es el rojo y blanco, tus signos compatibles Libra, Escorpio y Piscis, pide un deseo este día 27 de mayo que va a ser cumplido casi inmediatamente.

Días de estar con buenas energías positivas a tu alrededor y podrás cerrar ya los negocios que tienes en planes o por fin te hablan del trabajo que aplicaste para estar mejor en cuestiones de ingresos. Tendrás un golpe de suerte que te cambiará la vida en esta semana en cuestiones de trabajo.

Tramitas ya tus papeles para una beca de estudios, en el amor estarás un poco confundido no sabrás con quien quedarte con un amor nuevo o alguien del pasado tu solo deja que tu corazón decida, para los amigos de Cáncer que están casados tendrán una sorpresa de un embarazo.

Recuerda amigo de Cáncer, es el signo de la comunicación y siempre estar rodeados de mucha gente por eso trata de tener un curso de relaciones públicas.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mago que van a ser unos días de pedir que se te va a dar sin límites, recuerda que debes de protegerte siempre de la malas energías porque es un signo que siempre busca estar en lo más alto y los que te rodean no lo pueden soportar así protege tu energías con agua bendita y una cadena de plata.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos 05 y 22, tu color es el verde y rojo, tus signos compatibles Sagitario, Acuario y Aries, tienes que tener muy fuerte tu poder del propósito y saber hacia donde diriges tu vida.

Días de grandes oportunidades para tu signo y más porque ya tendrás la oportunidad de encontrar el amor, en estos días tendrás un golpe de suerte en cuestiones de juegos de azar y otro en cerrar un contrato nuevo de trabajo que te va a ayudar a tener más ingresos.

Te haces una operación estética y todo te va a ir de lo mejor, tendrás hacer varios trámites de escuela y pagos de colegiatura, cambias tu carro por uno mas reciente, en estos días las energías van a estar cruzadas así que ten cuidado con los robos o pérdidas. En cuestiones de salud cuídate de los excesos de alcohol y desveladas porque tu signo es muy divertido en esta semana tendrás muchas fiestas o eventos sociales.

Ten cuidado un amor fugaz hablará de causarte problemas con tu pareja actual o estarás envuelto en chismes, cambias de cuenta de banco, tu meta ya no prometer lo que no vas a dar.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As Bastos, por fin te llega esa determinación de crecer y ser un líder en lo que vayas a realizar, siempre trata de buscar ser el mejor y tener lo que decretes que es lo más importante, ya no te preocupes por los demás, recuerda que nacimos solos y viviremos por nuestra estabilidad emocional así deja que los demás arreglen su vida.

Tu mejor día es el viernes, tus números mágicos 01,02, tus colores son azul y verde, tus signos compatibles Escorpio, Capricornio y Tauro, días de cambios muy fuertes en tu vida y serán para bien después del día 27 de mayo vendrá a ti más abundancia y suerte en cuestiones de trabajo, te llega la invitación a una boda familiar, recuerda que cuando pasas por algo muy malo que es que te va venir algo muy bueno así Virgo ya te toca tu suerte en estos días, trata de ahorrar y comprar una casa para que tengas un patrimonio a tu futuro.

Tu tienes un ángel muy especial que te ayuda siempre que estás en peligro, solo invócalo y vendrá a ti, en el amor te busca un amor que del signo de Fuego para reclamarte y cerrar el círculo de amor, y para los que están solteros vendrán a ustedes un amor verdadero del signo de agua que será muy formal para ustedes.

Haces pagos de impuestos, pero debes creerte amigo de Virgo que eres fuerte y triunfador y no desanimarte tan rápido, no descuides tus estudios recuerda que eso es tu formación en tu futuro, cuida más a tu papi que va a estar un poco malito. Arreglas papeles de migración y sacas tu visa extranjera, te cambias de look.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Emperador, que te dice que eres el indicado de ser el mejor en cuestión de relaciones políticas y públicas que tomes un trabajo de este tipo que te va a ayudar a crecer en lo profesional, trata de ya no te afecte tanto lo que dicen de ti y no cargar con problemas que no son tuyos que son tiempos de removerse en todos los sentidos.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos 11 y 35, tu color es el naranja y verde, tus signos compatibles Sagitario, Acuario y Géminis, convive más con la naturaleza para que tengas más energía positiva. Recuerda que tu signo son los más querido de la familia y siempre tratan de estar ayudando a los demás, pero a veces abusan de esa situación y es mejor estar al margen de los problemas y solo ayudar cuando te lo pidan.

Te llega una propuesta de poner un negocio y trabajar en otra empresa internacional será una semana muy buena en cuestión de oportunidades nuevas de trabajo, cuídate de problemas de dolor de cabeza y nervios trata de calmarte y dormir más, recuerda que tu controlas tu mente, cambias el celular y te compras una computadora para tu escuela.

En el amor estás pensando dejar ese amor que ya no te quiere pero te da miedo quedarte solo pero recuerda que siempre vendrá algo mejor solo necesitas tomar decisiones para crecer en lo personal y ya tener una pareja estable. Trata de estudiar arte o diseño que eso se te dar muy fácil, días de reinventarse y ponerse a dieta y seguir con el ejercicio.

Escorpio

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Rueda de la Fortuna, que te dice que es momento ideal de ya no esconderse de el éxito y tener el valor suficiente para lograr lo que deseas en la vida, recuerda que tu signo su mal carácter lo hace pasar malos momentos así que empezar a controlar esos enojos sin razón y buscar la estabilidad emocional.

Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos 18 y 29, tu color es el naranja y verde, tus signos compatibles Aries, Cáncer y Piscis, días con mucho interés en ser alguien en la vida y lograr el éxito que tanto deseas y tendrás un golpe de suerte y va ser el día 30 de mayo que vendrá a ti una energía muy positiva y con gran ayuda de los astros podrás realizar tus sueños.

Trata de no discutir en estos días y así tu energía positiva va ir en aumento, ten cuidado con la comida callejera porque te viene una infección estomacal, recuerda que tú eres el Líder natural de todos los signos del Zodiaco por eso siempre te siguen para todas partes y trata de sacarle provecho a esa virtud.

Tramites de pagos o de estar al corriente con tus deudas, ten cuidado con el corazón y presión alta trata de dejar de fumar, arreglas papeles de abogados y tramites de residencia de migración, ten cuidado con las pérdidas o robos trata de ser más precavido. Te llega dinero extra trata de invertirlo en tu casa, te compras un celular o cambias el plan.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Ermitaño que te dice que es el momento de encontrar el camino de tu vida, es decir, hacia donde diriges tu existencia y que quieres para ser feliz y enfocarte lo que mas puedas para lograrlo, ten cuidado con las envidias de amigos y familiares que no soportan verte exitoso, te llega la invitación a irte a vivir a otro país,}.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 07 y 16, tus signos compatibles Piscis, Aries y Leo, lo más importante de estos días es sanar tu espíritu, se te recomienda no sacar ningún crédito en estos días y tratar de solo gastar lo necesario hasta que pasen estos días y te recomiendo que prendas una vela de color amarilla y ponerse mucho perfume, este día 27 de mayo para así cortar estas energías negativas.

Van a ser unos días de mucha pesadez en el trabajo y problemas con un proyecto por eso necesitas estar tranquilo y no tomar las problemas como personales, es decir, que si tienes algún enojo con un compañero de trabajo no hacerlo tan grande.

Decides cambiarte de casa o irte a vivir a otra ciudad, preparas una clase para tu carrera universitaria, te regalan un perfume o reloj recuerda que cualquier día es bueno para regalar, en el amor seguirás en busca de la pareja ideal y los Sagitario que tiene pareja estar estables y sin problemas de celos.

Recuerda que el lema del Sagitario va a ser crecer y saber vivir en plenitud y la personalidad del Sagitario es ser sencillo emotivo y representa una vida sin tapujos y sin preocupaciones al que dirán es el Sagitario su tendencia es ser natural y muy artístico sabe colorear su vida de imaginación y aventuras por eso se les recomienda estudiar comunicación, arte, piloto de avión o administración pública.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Justicia que te dice que es tiempo que tomes las riendas de tu vida y empieces a crecer más en lo profesional, recuerda que ningún paso atrás en ningún sentido o sea no regresar con amores del pasado, no volver al trabajo anterior y saber que lo que vives en este momento te va a hacer construir un mejor porvenir.

Tu mejor día es el martes, tus números mágicos 08 y 24, tu color es el azul y verde, tus signos compatibles Aries, Tauro y Cáncer. Pide un deseo que va a ser concedido casi inmediatamente.

Días de buenas energías alrededor de tu signo, vas a tener unos días de buena suerte en todo lo relacionado en cuestiones de firma de contratos nuevos y la llegada de un dinero por parte de un trabajo así que trata de analizar bien todas las opciones que se te presenten y escoge la mejor.

Tramitas tu visa americana y pasaporte, tramitas un crédito bancario para un departamento, sabrás de un embarazo familiar que te va a dar mucha alegría, cuidado con los celos trata de no controlar tanto a tu pareja para después no caigas en pleitos sin razón.

Este día 27 de mayo va ser de suerte en todo lo relacionado en relaciones públicas o emprender un negocio así que no lo dudes y ponlo que te va ir de lo mejor. El comenzar una nueva etapa de estudios universitarios que te darán mucho triunfos en el futuro.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta de los Amantes, va a ser unos de estar en estabilidad emocional y por fin encontrar a la pareja ideal, a los casados embarazo en puerta, también esta carta te da la oportunidad de mucha relación pública y de comunicaciones.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 15 y 26, tus colores son rojo y verde, tus signos compatibles Tauro, Géminis y Libra, no pierdas tu tiempo con personas negativas ni en proyectos que no te dejan nada.

Días de entender que todo lo que te pasa es porque te tiene que pasar y es una forma de aprendizaje de tu signo recuerda que los Acuario siempre experimentan situaciones muy complicadas en la vida porque están preparados para ello así que no te estrés de más y deja que el destino haga su labor.

Te viene una propuesta de un puesto de trabajo nuevo pero trata de no platicarlo mucho para que se te realice y date baños de manzana y esencia de canela en tres litros de agua el día 27 de mayo que ese día para ti va ser increíble y te vendrá un golpe de suerte.

Tramites de un crédito y pago de tarjeta, revisas tu carro o le haces un cambio de aceite, te buscan familiares para invitarte a una boda, ya no eres un niño para soñar tanto recuerda que es tiempo de hacer algo para tu futuro y poner un negocio tiempos de crecer económicamente. Cuídate de dolores de riñón y retención de líquidos ve con tu médico.

Piscis

En el horóscopo te salió la carta del Juicio que te dice que son tiempos de arreglar todas las situaciones del pasado y dejarlas atrás recuerda que siempre tu signo deja puertas abiertas para ver si regresa, pero es mejor ya cerrar ciclos y avanzar.

Ten cuidado con lo que comentas en tu trabajo es mejor no meterse en problemas, esta carta te dice que todos los problemas legales los podrás resolver sin dificultad, tu mejor día es el martes, tus números mágicos 06 y 21, tu color es el rojo y verde, tus signos compatibles Piscis, Cáncer y Libra.

Debes de hacer raíces de abundancia, días de estar con mucho ánimo en todo lo relacionado en tu trabajo y vas a estar con toda la buena suerte en estos días, solo trata de cuidarte de las envidias y malas energías de personas que están en tu trabajo, recuerda que tú tienes una luz muy fuerte y eso hace que todo mundo esté envidiándote, así carga un limón verde en tu bolsa y traerlo toda la semana para protección o ponerte algo de plata.

Cuídate de dolores de nuca y cuello trata de dejar un poco la tensión nerviosa recuerda ir con tu médico para que te revise, eres el más sensible y paciente del Zodiaco por eso siempre tienes el consejo ideal para ayudar a los demás.

Ten cuidado con lo que firmas o trata de no sacar en estos días ningún crédito, sigue con el ejercicio que ya estás bien de lo mejor, en el amor ya no emociones a tu pareja si no te vas quedar con esa persona es mejor hablara claro y dejar que todo fluya recuerda que tu signo le es muy difícil enfocarte en una sola persona. Te compras ropa para un viaje, trámites de tu título o realizas tu tesis.

