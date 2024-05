Las declaraciones de Sergio “Checo” Pérez sobre su colisión con Kevin Magnunssen en Mónaco

Sergio “Checo” Pérez protagonizó un momento terrorífico este domingo durante el Gran Premio de Mónaco luego de verse involucrado en un aparatoso accidente que lo dejó fuera de carrera, una situación que para el piloto mexicano ocurrió principalmente por culpa de Kevin Magnussen.

El de Guadalajara, quien afortunadamente salió bien parado de la colisión que dejó inservible su RB20 y en la que también quedaron fuera de competencia los dos pilotos de la escudería Haas, señaló que el accionar del danés terminó generando esta desafortunada situación apenas en la primera vuelta.

“Fue muy duro el impacto, me pegué en el codo pero estoy bien. Fuera de ello queda la sensación de que todo fue muy frustrante. Nunca pensé que Kevin (Magnussen) iba a quedarse a fondo, no tenía su llanta delantera cerca ni siquiera, era innecesario que intentara rebasar”, dijo a FOX Sports México.

“Era tomarse las cosas con calma, poner dos carros en Mónaco era difícil”, agregó el piloto de Red Bull que había salido finalmente desde la posición 16 (y no desde la 18) luego de la sanción que recibieron los dos corredores de Haas luego de la clasificación por lo que tuvieron que salir desde el pit lane.

Otro punto que le generó malestar a Sergio “Checo” Pérez es que la FIA decidió rápidamente que el accidente, a pesar de la gravedad del asunto al punto de haber dejado fuera de carrera a los tres pilotos, no ameritaba una investigación para determinar un posible castigo.

“Me parece increíble que no haya una investigación y tomarán la decisión en tres minutos. Es frustrante para Red Bull. Un accidente así se tenía que haber investigado. No había necesidad de mantener a fondo, no quería ceder su posición con (Nico) Hulkenberg”, remató el mexicano.

Con este desafortunado accidente Sergio “Checo” Pérez cerró un fin de semana nefasto en el que desde el primer día dio muestras de que las cosas no saldrían bien. Ahora, el mexicano tendrá un par de semanas para descansar y prepararse para la siguiente carrera, el Gran Premio de Canadá el 9 de junio.

Kevin Magnussen culpa a “Checo” Pérez

El piloto danés de la escudería Haas, quien estuvo involucrado en el aparatoso accidente que dejó fuera de carrera tanto a él como a su compañero de equipo Nico Hulkenberg y a Sergio “Checo” Pérez, consideró que el piloto de Red Bull fue el principal responsable de este desafortunado incidente.

“No me ha dejado espacio exterior. Yo estaba ahí. Estoy sorprendido de acabar en el muro porque había sitio a la izquierda, contaba con que yo desapareciera”, comentó Magnussen, quien al igual que su compañero de equipo había partido desde el pit lane por una sanción en la clasificación.

