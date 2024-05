Un voto por el PRI, el PAN, el PRD o MC es un voto contra México

Cuando veo que el presidente del PRI, del PAN y el PRD se ponen en primer lugar de la lista de senadores pluris, sabes que digo, esos partidos políticos tienen que desaparecer. Es un botín de dirigentes.

Esas palabras fueron dichas por uno de los comunicadores más conocidos en México y que más dinero (chayote) recibió durante los sexenios pasados por parte del gobierno en turno, y a pesar de estar en contra de la mayoría de las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador, se indigna del nivel de corrupción que hay entre los partidos de oposición que representa la candidata Xóchitl Gálvez.

No olvidemos que si un comunicador que ha sido parte de la corrupción del pasado se enoja y espera la desaparición de esos partidos políticos, nosotros como mexicanos y principalmente los expatriados a Estados Unidos, deberíamos de estar furiosos que esos partidos quieran volver al poder.

Creo que es tiempo de que los mexicanos dentro y fuera de la nación nos hagamos respetar. Si bien, en el 2018 sacamos por primera vez de la Presidencia a los partidos hegemónicos de la nación que robaron, saquearon, vendieron al extranjero y empobrecieron a millones de mexicanos, en este 2 de junio del 2024 hagamos que desaparezcan. Ni un voto a favor del PRI, PAN, PRD y MC.

El objetivo de NO votar por estos partidos es para que entiendan que, ellos trabajan, representan y son pagados por los impuestos del pueblo de México y no por las corporaciones nacionales o extranjeras a las que tanto defienden.

No estamos en contra de la iniciativa privada nacional o extranjera, en lo que no estamos de acuerdo es que se privatice o se entregue al corporativo trasnacional cualquier tipo de concesión sin tomar en cuenta a los trabajadores, sus derechos y el bienestar de sus familias.

En lo que no estamos de acuerdo es que se quiera privatizar todo, inclusive empresas públicas sensibles para la vida de todos los mexicanos como (Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad, entre muchas otras), o privatizar elementos tan básicos y necesarios para la vida humana como la misma agua. Esto es ridículo. Y todavía estos partidos y sus seguidores se indignan porque muchos mexicanos les llaman vendepatrias.

En lo que no estamos de acuerdo es que todo contrato lo hacen con un nivel de corrupción inimaginable, al grado que roban hasta para el futuro (entregando contratos por 20 o 30 años con toda ventaja para el corporativo y no para los mexicanos). Un ejemplo de esto último son las ocho prisiones privadas que construyeron (con dinero del erario público) y entregaron a la iniciativa privada (uno de ellos es propietario de El Financiero), con contratos de 20 años con un pago anual del 100% del total del número de prisioneros para el que fue construido el inmueble, sin importar que este llena la prisión o no. Algunas de estas cárceles no están llenas ni en un 50%.

Este tipo de contratos multimillonarios se hicieron durante la época neoliberal en la mayoría de los sectores del gobierno, siempre robando, siempre con moches y siempre muy ventajosos para la iniciativa privada nacional y extranjera, y para los políticos. Eso es lo que sigue significando la oposición hoy en día. Lo peor de todo es que nos dicen que apoyan los programas sociales cuando nunca votaron por ellos. Así es, nos consideran tan tontos que esperan que les creamos y los ayudemos a regresar al poder una vez más.

Pero eso no es todo. Tampoco estamos de acuerdo porque estos partidos políticos terminaban endeudando al país y doblando la deuda pública. O sea, no solo se robaban el presupuesto, entregaban contratos ventajosos para ellos, familiares y amigos, o a empresas que saqueaban los recursos de la nación; además de todo, endeudaban a los mexicanos como lo hicieron con el Fobaproa. Si, no olvidemos que la deuda externa la tenemos que pagar todos y es una herramienta de cómo el gobierno puede ser sometido por el Banco Mundial para obligarlo a aplicar ciertas medidas económicas que afectan al trabajador mexicano. Esto no solo es robar, esto significa entregar la soberanía del país. Es por eso que a estos partidos políticos también se les llama traidores.

Si consideras que estas razones no son suficientes para no votar por el PRI, PAN, PRD y MC, déjame decirte que no son todas, hay más.

No estamos de acuerdo en que estos partidos regresen al poder porque durante cuatro décadas debilitaron al trabajador mexicano aprobando el subempleo (trabajo sin derechos y beneficios), incrementaron el IVA, nunca incrementaron el sueldo mínimo y mantuvieron seis días de vacaciones al año cuando la mayoría de los países tiene dos o hasta tres semanas. Por si fuera poco, le disminuyeron al trabajador su pensión a un 30% de su salario. Y qué quiere decir esto. Que no solo querían explotar al trabajador durante sus mejores años, sino que lo obligaron a seguir trabajando después de los 65 años porque sabían que con el 30% de su salario como pensión, no podrían vivir.

¿Quién no conoce a un mexicano de 65 años o más que no se retira porque dice que lo que le darían de pensión es insuficiente para poder pasarla?

Y si esto fuera poco, estos partidos políticos se opusieron a todas las medidas en el sexenio de Obrador que mejoraban la situación del trabajador al que ellos mismos sometieron por décadas.

¿Cómo le podemos llamar a este tipo de gente? Corruptos, miserables, vendepatrias, delincuentes. Creo que esos adjetivos se quedan cortos cuando vemos que con sus políticas dividieron a las familias, obligaron a millones de mexicanos a irse a EEUU, otros fueron desalojados, asesinados y desaparecidos. Es por eso que si votamos por ellos solo dilataríamos la justicia para los cientos de miles de víctimas que perdieron todo o fallecieron durante el periodo neoliberal.

No podemos darle un voto más a ese tipo de políticos que lo único que hicieron es enriquecerse a cambio de la miseria y el dolor a un pueblo.

Y si todavía no estás muy convencido. No estamos de acuerdo con la oposición porque la mayoría de estos legisladores priistas, panistas, perredistas y fosfo fosfo votaron en contra del aumento al sueldo mínimo por seis años consecutivos, también votaron en contra de la recuperación de las pensiones, votaron en contra del aumento de días de vacaciones de seis a 12 días al año. Y lo peor, votaron contra la ayuda a la tercera edad.

Votar contra el bienestar de una persona que ya está en el ocaso de su vida, débil y en muchas ocasiones lleno de enfermedades, es inhumano e inmoral. De qué están hechos estas personas que no muestran un poco de compasión y empatía por un sur humano en la etapa más vulnerable de la vida. ¿Y a cambio de qué? Más dinero ilícito y más corrupción como si no hubieran robado lo suficiente.

No olvidemos que venimos de una era donde millones de adultos mayores vivían en la miseria, vivían por la caridad de algunos, y otros terminaban sus días mendigando un pan y de arrimados. Pero que estos miembros de los partidos, muchos de ellos ya millonarios a causa de robar al erario se opongan a entregarles 100 pesos diarios a un mexicano mayor de 65 añosa, no tiene explicación. Lo peor de todo, es que todavía algunos critican los programas sociales como Vicente Fox y María Amparo Casar, mientras fueron ellos los que con corrupción amasaron fortunas.

Es por eso que te invitó a no votar por ellos. Sabemos que en el Movimiento de Regeneración Nacional hay mucho que arreglar y los cambios no van a la velocidad esperada, pero vamos avanzando, y con la participación de la gente honesta, poco a poco los ‘chapulines’ (políticos que llegaron de otros partidos) se irán cayendo si es que no fueron honestos en su decisión.

Recordemos que la oposición ya nos hizo mucho daño, no podemos permitir que nos sigan robando y le sigan entregando a los extranjeros lo que le pertenece al pueblo de México. Con Obrador se han dado unos pasos y con Claudia Sheinbaum se darán otros para fortalecer al trabajador, su salario y sus beneficios, pero es indispensable y fundamental que por lo menos fortalezcamos al movimiento con nuestro voto.

Recordemos que la época neoliberal duro 36 años y se protegieron tan bien, que pensaron que teniendo al poder judicial en su bolsa, sería imposible que Obrador hiciera cambios trascendentes que afectaran al corporativo, es por eso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha rechazado todas las medidas que benefician al pueblo (74) y que fueron aprobadas por el poder legislativo y ejecutivo en este sexenio.

Estos jueces son la esperanza de las corporaciones porque es el último cerco de contención de la derecha (neoliberal) que les queda. Es por eso que no quieren que votes todo MORENA el 2 de junio para que la propuesta de que el mismo pueblo elija a los magistrados y jueces sea una realidad.

Recordemos que en muchas entidades en los Estados Unidos, país que la oposición idealiza, la gente puede votar por los jueces para avanzar en la democracia de la nación. Desafortunadamente, hoy por hoy, los únicos que ven la justicia son los ricos y la gente con influencias, mientras que los pobres son condenados a la prisión, inclusive sin recibir sentencia.

Es por eso la importancia de aprobar el plan C del presidente Obrador el próximo domingo 2 de junio. No olvidemos que durante el periodo neoliberal la constitución se modificó más de 500 veces y los jueces nunca dijeron nada.

¿Pero por qué nunca dijeron nada?

Simplemente porque los cambios fueron a beneficio de los corporativos nacionales y extranjeros, pero nada a favor de la gente. Esa es la razón del porque ahora el poder judicial, los medios de comunicación y la elite económica que se benefició de esos cambios constitucionales, la defienden a capa y espada y argumentan que Obrador nos quieren convertir en Venezuela, al mismo tiempo que los sacerdotes nos piden que un voto por Claudia es un voto por el Comunismo.

Además, estoy seguro que si evitamos que el PRI, PAN, PRD Y MC permanezcan como partido, algunos de esos líderes se tendrán que reinventar para hacer mejor las cosas y ganarse la confianza del pueblo, si es que quieren regresar a la arena pública. Sabemos que será imposible erradicar por completo la corrupción porque hasta en los EEUU existe, un lugar donde sobra el dinero y hay menos desigualdad; pero es importante minimizarla en México para permitir que el pueblo avance y mejore su calidad de vida.

En este sexenio, el presidente Obrador ha demostrado que siendo honesto se puede gobernar y gobernar para todos, donde todos ganen, incluyendo los más pobres, pero siempre y cuando todos paguen sus impuestos, incluyendo los más ricos, que antes no lo hacían.

Espero que todos los mexicanos y en especial los que viven en el exterior también nos indignemos y nos convirtamos en héroes y heroínas este 2 de junio, votando todo MORENA y ningún voto para el PRI, PAN, PRD y MC.

(*) Juan José Gutiérrez es director de la Coalición de los Derechos Plenos de los Migrantes.