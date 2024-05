Xavi apunta al FC Barcelona tras su último partido: “No se valoró suficiente el trabajo en la adversidad”

Luego de la victoria del FC Barcelona sobre el Sevilla 1-2 en el cierre de la temporada 2023-24 de LaLiga; Xavi Hernández brindó su última conferencia de prensa como DT del equipo culé y soltó declaraciones inesperadas con indirectas para el club azulgrana, días después de que se anunciara su cese.

El hasta hoy técnico del Barcelona aseguró que querían seguir “pero son decisiones que toma el club” y dejó entrever que le quedó un sabor de boca muy amargo, pero que “la decisión está tomada” y que “solo queda aceptarlo”.

Cuando se le cuestionó sobre los motivos de su salida, el DT no quiso ahondar en los detalles, aseguró que no le toca “decir los motivos” por los que se va y que “es el presidente el que tiene que decirlo”.

“No importa, la decisión está tomada y no hay que mirar hacia atrás” y apuntó que “el club está por encima de cualquier persona” y que, por ello, “sólo queda entender la situación”, aunque tiene “la sensación que todo lo hecho en estos dos años y medio ha causado terremoto”, comentó.

Y soltó el dardo envenenado: “No he podido trabajar con mucha tranquilidad y calma. Pienso que no se ha valorado suficiente el trabajo en la situación de adversidad que venimos. Era noveno en la clasificación cuando llegamos. Acabamos segundos. El primer año que empezamos conseguimos un doblete. Y este año no hemos estado a la altura pero ha sido por cuatro partidos clave. Pensaba que esto iba para delante pero no ha sido así. Estoy triste pero esto es mi trabajo actualmente“, expresó.

“Esto es el fútbol y la vida del entrenador. Es una pena, pero no tengo más que aceptarlo”, recalcó, tratando de asimilar lo sucedido.

Finalmente, dejó claro que la misión para el entrenador que llegue a sucederlo no será sencilla.

“El que venga que sepa que tiene una situación difícil, con una situación económica adversa. No será fácil para nada“, concluyó.

*Con información de EFE.

