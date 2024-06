Columbus Crew reportó 20 jugadores enfermos por diarrea antes de caer goleados por Pachuca

El Columbus Crew perdió 3-0 ante Pachuca y reportó cerca de 20 enfermos de diarrea entre miembros del equipo y el staff antes de la final.

“Entre dos días, tuvimos a más de 20 personas enfermas, con diarrea toda la noche. No es casualidad que 20 personas se enfermen, no quiero culpar a nadie, ni excusarse del resultado, creo que nos afectó. Se vio que físicamente no estábamos bien”, comentó Cucho Hernández tras la derrota.

El jugador de Columbus Crew detalló que hubo parte del equipo que pasó noches sin dormir. Hernández afirmó que solo quieren que ambos clubes tengan las mismas posibilidades y competir sin temas extracancha.

“Algunos chicos pasaron dos noches sin dormir. Son algunas cosas para que mejoren, venimos a jugar fútbol, mientras más igualadas están las cosas, siempre vamos a tener un resultado más justo”, sentenció el jugador de Columbus.

Wilfried Nancy, entrenador del club, también mencionó el problema estomacal que sufrió el equipo, pero destacó la labor del Pachuca y afirmó que lo merecieron ganar.

“El Pachuca realmente se lo merece, es mérito de ellos, desde ayer tuvimos problemas, tuvimos diarrea, no merecimos vencer”, dijo Nancy.

Nancy enfatizó que el Columbus Crew tuvo la oportunidad de marcar gol al comienzo del partido y desaprovechó las oportunidades, además de cometer errores para facilitar el trabajo del Pachuca.

“Fue un tres a cero, así que no aprovechamos las oportunidades que tuvimos, tuvimos varias oportunidades, tuvimos la posibilidad al principio del juego, que no aprovechamos, posteriormente hicimos lo que normalmente hacemos. Aceptamos un gol, en esa posición, el gol que recibimos, fue por un error, lo importante es que tuvimos oportunidades de anotar, contra el Pachuca, aunque no lo hicimos”,comentó.

Columbus iba por la heroica de eliminar hasta a tres equipos de la Liga MX. El conjunto de la MLS derrotó a Tigres y a Rayados de Monterrey, aunque no pudo ante el Pachuca.

Pachuca al Mundial de Clubes

Por su parte, Pachuca está clasificado al Mundial de Clubes de 2025 con su victoria 3-0 este sábado.

Solo quedan tres cupos restantes para el torneo que tendrá su primera edición con el nuevo formato el año próximo.

Por UEFA estarán equipos como Real Madrid, Chelsea, Bayern Múnich y Manchester City.

Sigue leyendo:

– El Pachuca ya le pisa los talones al América como el máximo ganador de la Concacaf

– El “Rey” Salomón Rondón coloca al Pachuca en el Mundial de Clubes al vencer 3-0 a Columbus Crew

– Kylian Mbappé ya firmó contrato con Real Madrid de acuerdo a periodista Fabrizio Romano