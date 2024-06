El INE queda rebasado: no se da abasto para atender el voto migrante

Eran alrededor de la una de la tarde, tiempo del Pacífico, cuando el enlace del Instituto Nacional Electoral (INE) para el Consulado de México en Los Ángeles, declaraba que ya no había más boletas para votar en las elecciones presidenciales de México. Era claro, el INE había quedado rebasado.

Mientras miles de migrantes que madrugaron desde las primeras horas del 2 de junio, hacían fila afuera de la sede consular con la fe puesta en poder votar.

“Tenemos que avisarles que ya no hay capacidad para atenderlos, que ya no vengan, que ya no hay boletas”, dijo a La Opinión, Leobardo Mendoza, enlace del INE para el Consulado de México en Los Ángeles, alrededor de la una de la tarde.

Miles se quedaron sin votar en el Consulado de México en Los Ángeles.(Araceli Martínez/La Opinión)

¿Es una pena que tanta gente se vaya a quedar sin votar?

“La gente tuvo tres modalidades para votar, por Internet, postal y presencial. Las personas que están llegando al Consulado de Los Ángeles no se registraron previamente. Es como si se presentaran a una fiesta a la que no fueron invitados. En este caso, sí fueron invitados pero no confirmaron”.

Hasta el mediodía del 2 de junio, habían votado de manera presencial en Los Ángeles, 600 personas en nueve casillas que dispusimos en el Consulado, dijo el funcionario electoral.

Aquellos que pudieron votar, tuvieron que esperar un promedio de cinco horas, pero la larga espera no hizo que perdieran el entusiasmo por sufragar.

Leobardo Mendoza, enlace del INE para el Consulado de México en Los Ángeles. (Araceli Martínez/La Opinión)

¿No le faltó al INE prepararse con más boletas?

“Lo que hizo falta fue que la ciudadanía nos manifestara que quería votar de manera presencial. Dijeron que iban a traer a cinco invitados, y llegaron con 30”.

Añadió que la experiencia ha sido un aprendizaje colectivo tanto para los ciudadanos que han tenido la experiencia del voto presencial para los puestos de senador y presidente o presidenta de los Estados Unidos Méxicanos, y nueve gubernaturas.

“También para el INE es un aprendizaje para que amplíe su capacidad y el número de días en el que se pueda votar”.

El zacatecano Rigoberto Jiménez de 88 años acudió a votar por el candidato de MC, Jorge Alvarez Máynez. Lo llevó su hija Ofelia Jiménez. Crédito: Araceli Martínez | Impremedia

Los consulados habilitados en California como módulos de votación para que los mexicanos radicados en este estado pudieran participar en las elecciones de este domingo 2 de julio, quedaron completamente rebasados; y en general los consulados en Estados Unidos.

De nueve urnas electrónicas que se dispusieron en el Consulado de México en Los Ángeles, cuatro tronaron y quedaron fuera de servicio.

Esta es la primera vez que los mexicanos que residen fuera de México tenían la oportunidad de votar en persona en algunos de los consulados de México.

El INE dispuso en cada consulado habilitado para votar, 1,500 boletas para que los mexicanos que no se registraron, acudieran con su credencial de elector actualizada a sufragar; independientemente de que quienes escogieron la modalidad para votar de manera presencial en el consulado, tendrían ya reservada su boleta electrónica.

Muchos migrantes se arroparon en la bandera mexicana para votar en el Consulado de México en Los Ángeles. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Seguidores de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum aguardaban poder votar. (Araceli Martínez/La Opinión)

En las filas que daban vuelta a la amplia cuadra donde se encuentra el Consulado de México en Los Ángeles, se observaban gente de todas las edades, pero había muchos adultos mayores con bastón y algunos hasta en sillas de ruedas. Algunos llevaron sillas para sentarse mientras aguardaban para votar.

A pesar de la larga espera, la gente se observaba entusiasmada, deseosa de participar. Muchos iban arropados con la bandera mexicana.

Aunque había partidarios de todos los partidos políticos, predominaban los seguidores de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum.

Una reportera preguntó, ¿hay por aquí alguien que le vaya a Xóchitl?

No había acabado de preguntar, cuándo fue fuertemente abucheada por la multitud que se agolpaba a la entrada del Consulado de México en Los Ángeles.

Raúl Murillo, fue representante de casilla por el PAN en Los Ángeles. (Araceli Martínez/La Opinión)

Una muestra de participación

Raúl Murillo, director de la Hermandad Mexicana, quien fungió como representante del Partido Acción Nacional en las votaciones en el Consulado de México en Los Ángeles, dijo que definitivamente la elección de este 2 de junio demostró que la gente quiere participar.

“Necesitamos que el INE dé respeto a la gente, dándonos espacios más grandes en el futuro para votar. Aquí en Los Ángeles tenemos lugares como el Centro de Convenciones donde bien podía haberse celebrado las elecciones. El INE tiene fondos casi ilimitados para salvaguardar la democracia, y para que participen los mexicanos en el exterior” .

Reconoció que están inconformes porque mucha gente se quedó fuera sin poder votar; pero al mismo tiempo, esta elección arroja pruebas de que la gente quiere participar y hay que meterle recursos.

A Clementina Fabián Sandoval, sus limitaciones para caminar no le impidieron votar.(Araceli Martínez/La Opinión)

Determinación para votar

Clementina Fabián Sandoval, una michoacana de 71 años, esperó durante cinco horas para votar en el Consulado General de México en Los Ángeles.

“Vivo en el sur de Los Ángeles y me vine en el bus al Consulado. Sí, fue difícil esperar tanto, pero gracias a Dios que puedo caminar un poco con la ayuda del bastón y con la faja que traigo puesta porque tengo dañados mis discos”, dijo Clementina.

Edilma Santos y David Lozano madrugaron para votar en el Consulado de México en Los Ángeles. (Araceli Martínez/La Opinión)

Al que madruga, Dios lo ayuda

Edilma Santos y David Lozano llegaron desde las cinco de la mañana al Consulado de México en Los Ángeles, y lograron votar alrededor de las una de la tarde.

“Ya estábamos registrados para votar de manera presencial, pero igual tuvimos que hacer fila. Lo que nos dio ventaja es llegar temprano, pero creíamos que iba a ser más rápido. Lo que pedimos es que para el futuro se organicen mejor”, dijo Edilma.

Falta de empleados y desorganización

Mariquita Pérez se quejó de la falta de empleados para facilitar el voto presencial y de que también hayan tapado las cámaras de video en la sala de votación del Consulado de México.

“Hubo mucho desorden. Yo vine desde Riverside a votar, y llegué a las seis de la mañana. Entré hasta la una de la tarde, y me encontró con que los baños no tenía papel. No sé porque pasa todo esto si el INE tiene mucho dinero”, se quejó.

Juan Manuel Valtierra logra votar tras largas horas de espera. (Araceli Martínez/La Opinión)

Juan Manuel Valtierra criticó también la falta de personal y la desorganización.

“Yo llegué a las siete de la mañana. Ya había bastante gente y pasé a votar hasta la una de la tarde. Había una fila para quienes nos registramos para un voto presencial, pero estaba avanzando más rápido la de los no registrados”.

Dijo que a pesar de todos los contratiempos que vivió, le gustó mucho observar el entusiasmo de la gente por votar.

“México ya cambió un poco para bien, aunque hay gente que dice lo contrario, pero somos más los que vemos lo positivo sobre lo negativo. Yo a través de las redes he abierto los ojos”, dijo Valdivia, originario de Santa María del Oro, en Nayarit en la ciudad de México.

Ángel Vázquez señala que el desorden para votar no menguó el entusiasmo. (Araceli Martínez Ortega)

Faltó comunicación y boletas

Ángel Vázquez dijo tras votar luego de cinco horas de hacer fila, que al INE le faltaron boletas y comunicación.

“El proceso es muy lento. Además los adultos mayores no tienen conocimiento de la tecnología; y nunca nos dijeron que el voto presencial en el Consulado iba a ser por computadora”, dijo.

Remató diciendo que si bien hubo mucho desorden pero por tratar de votar no por dañar.

“Había mucho entusiasmo, efervescencia”.

Ángel confesó haber asistido a la misma escuela secundaria que Xóchitl Gálvez en Hidalgo, por lo que decidió votar por Claudia Sheinbaum porque dijo, él conoce que mucha de la historia de humildad con la que se vende es falsa.

Largas filas para votar en el Consulado de México en Los Ángeles. (Araceli Martínez/La Opinión)

Los que se quedaron sin votar

Juan José Gutiérrez, líder de la Coalición por los Derechos Plenos para los Inmigrantes, reveló sentirse muy frustrado ya que no pudo votar porque no logró mantenerse 11 horas haciendo fila en el Consulado.

“Me siento violado electoralmente hablando. En esta primera oportunidad de votar en persona, el INE fracasó en garantizarnos el voto efectivo de los mexicanos. Es reprobable que se nos haya violado nuestros derechos, en toda la Unión Americana, donde está la inmensa mayoría de mexicanos que residen fuera”.

Dijo que la falta de capacidad del INE, arruinó lo que pudo haber sido una fiesta de la democracia.

“Se deben achacar responsabilidades legales al INE, y debe asumir su responsabilidad y operar profundas reformas, no podemos permitir que el PRIan y que poder judicial de la nación siga mangoneando esa institución”.