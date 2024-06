Elecciones en México 2024: Los mexicanos votan este domingo 2 de junio para elegir al sustituto de AMLO por la presidencia

Este domingo 2 de junio, México vive una intensa e histórica jornada electoral donde se conocerá al próximo presidente o presidenta del país, el cual sustituirá en el cargo a Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, las elecciones de este día son consideradas las más grandes en la historia debido a que más de 98 millones de votantes están llamados a renovar la presidencia, además de más de 20,000 cargos, 128 senadores y 500 diputados que conforman el Congreso mexicano.

“A partir de las ocho de la mañana todos salgamos a ejercer nuestro derecho al voto. No dejemos que otros decidan por nosotros. No permitamos que ninguna información falsa nos haga que no acudamos a las urnas”, señaló la presidenta del Instituto Nacional Electoral de México, Guadalupe Taddei.

Casillas son instaladas en México y abiertas a partir de las 8 de la mañana. Crédito: Agencia Reforma

También se renovarán ocho gobiernos estatales, la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México y sus 16 alcaldías, 1,098 diputaciones locales, 1,802 presidencias municipales, 1,975 sindicaturas, 204 concejalías, 14,560 regidurías, 22 presidencias de juntas municipales, 88 regidurías de juntas municipales, 22 sindicaturas de juntas municipales y 299 presidencias de comunidad.

🗓️ ¡Es hoy! Este #2DeJunio sal y haz que tu voz sea escuchada. Visita https://t.co/0S8fEMa7UN y forma parte de las #Elecciones2024MX. pic.twitter.com/pPCp8pOMt1 — @INEMexico (@INEMexico) June 2, 2024

La jornada electoral en México comenzará con una ceremonia cívica por parte del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México para después dar apertura de las más de 170 mil casillas en todo el país a partir de las 8 de la mañana (tiempo del centro de México), mismas que estarán abiertas hasta las 6 de la tarde.

Después del cierre de casillas, se dará un conteo rápido y se espera que entre las diez y once de la noche, hora local, la presidenta del Instituto Nacional Electoral de México, Guadalupe Taddei, dará un mensaje a la nación con los resultados preliminares de la elección.

Para garantizar la seguridad de los que acudirán a las urnas este 2 de junio, la Secretaría de Marina (Semar) anunció un despliegue de 27,245 miembros de las Fuerzas Armadas se sumarán a los 233,543 agentes que ya realizan tareas de seguridad pública.

Por su parte la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (Fisel), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR) de México, dio a conocer que desde el 27 de mayo y hasta este 3 de junio fueron asignados más de 7,000 agentes en los 32 estados del país para atender las denuncias que los ciudadanos con motivo de la jornada electoral.

