Horóscopo de hoy de Nana Calistar 02 de junio de 2024

Piscis

Personas que te traicionaron y te hicieron daño en tu pasado se retiran de tu vida y sufrirán las consecuencias de sus actos pues el karma los está por alcanzar. No intentes cobrar venganza por tu propia mano, deja que la vida se haga cargo de tus enemigos y de quienes te hicieron daño. Hay cambios en tu maduración pues empezarás a despojarte de gente que solo te ha utilizado. Nunca vuelvas a permitir que jueguen con tus sentimientos y tus cosas, es necesario que aprendas que cuando no te quieren es no, deja de exponerte mendigando atención y tiempo a quien prácticamente le vales. Un evento o fiesta se aproxima y la posibilidad de cambiarte de domicilio o de asistir a un evento social. Recuerda que nada es para siempre así que aprovecha a la gente que tienes contigo en estos momentos pues quizás el día de mañana ya sea tarde para eso. La fuerza de voluntad que te cargas no compite con la de nadie, tienes el poder de lograr lo que te propongas sin embargo has sufrido tanto en tu pasado que algunas veces sientes que ya no puedes continuar. Retorna tu pasado y un amor con el cual en el pasado no se concretó nada por terceras personas regresa y hay muchas posibilidades que esta ocasión todo se de de la mejor manera.

Acuario

Si sientes necesidad de buscar a quien ya no está a tu lado hazlo, quizás sea el momento de cerrar ese ciclo y decir todo lo que te quedó en tu buche y no pudiste soltar a su debido tiempo. Perdida de algún objeto material, problemas de colitis y gastritis en estos días. Ten presente que las amistades en tu vida son exprés pero tú sabes con quien puedes confiar y quien merece estar en tu vida por siempre. Si estas soltero o soltera es momento de poner las cartas sobre la mesa y saber qué es lo que quieres y buscas en una pareja pues de lo contrario seguirás equivocándote y terminando con cualquier tonto o tonta que se te ponga en frente. Te viene un proyecto muy bueno o posibilidades de iniciar un negocio. Un viaje se empezará a planear y familiares te visitarán. Aguas con aparatos eléctricos podrían fallar o descomponerse en estos días. Vienen planes para un viaje y posibilidades de reencuentro con amistad del pasado. Aguas con un vecino o vecina te va traer en chismes. Ten cuidado con la manera en que tratas a las personas que te rodean pues podrías dañar con tu manera de ser a quien te ama o te aprecia mucho.

Capricornio

Vienen grandes cambios en los cuales aprenderás de muchas cuestiones que te ocurrieron en el pasado, ya no confias tan pronto de las personas y eso se deberá a ciertas traicione que experimentaste o estás por experimentar. Enfermedad de un familiar podría presentarse. Aléjate de personas que ya tienen una relación debes aprender que tu no naciste pa segundo plato, así que aprende a valorarte mucho más y deja de andar de arrastrado o arrastrada mendigando cariño o migajas de amor. Mientras más sigas empeñándote en cambiar la forma de ser de las personas más te expondrás a que te manden a la tostada, aprende a querer a las personas por su esencia y su forma de ser, si hay algo que te disgusta o no te parece next y busca alguien que se acople a tus necesidades. Posibilidades de conocer a una persona en una fiesta o reunión de amistades, te empezarán a echar los perros por face o whatsapp, posibilidad de encamamiento. Aguas con lo que cuentas pues muchos de tus planes serán salados por la gente envidiosa que nunca logra sus planes.

Sagitario

Vienen cambios de humor repentinos y noticias de persona del extranjero la cual amenaza con visitarte, si se llega a concretar la pasarás de lo mejor, tu date. Ponte ya las pilas y despójate de todo aquello que te causa estrés y conflicto en tu día a día. Nuevos amores se avecinan y la llegada de una amistad con la que habías tenido problemas, resuelve todo en tu presente para que no afecte tu futuro. Es importante que mentalices bien el tipo de persona que quieres en tu vida pues tu fuerza y energía logrará atraerla. Cuidado con enfermedades en estomago y pies. Te vas enterar de chismes que andan diciendo de tus amistades, no te enredes en ellos si tú no tienes vela en el entierro. Deja de meterte dónde no te llaman, algunas veces caes en situaciones muy tontas por tratar de resolver la vida de los demás, trata de ir por tus cosas y preocuparte por lo tuyo, no tiene caso gastar energías en algo que no te dejará nada más que un sinfín de problemas. Te llega dinerito extra, controla tu carácter algunas veces explotas demasiado pronto y sueles mandar todo bien lejos, calma, no es necesario llegar a esos extremos.

Escorpio

La vida te llenará de oportunidades en muchos ámbitos sin embargo por atender otras cuestiones podrías dejar ir una oportunidad muy buena en lo que respecta al amor. Es probable que en próximas fechas recibas una noticia bastante buena que te va re-animar y hacer sentir muy bien. Amores nuevos están por llegar y entre ellos una persona de tu pasado con quien antes no se pudo concretar nada. Es probable que te enteres de un chisme el cual te pondrá de muy mal humor, ni te preocupes, recuerda que lo importante es que hablen de ti, ya sea bien o mal pero que hablen. No confíes tan pronto en quien llega a tu vida o solo te expondrás a que solo te ultrajen la caricia, no aflojes tan rápido pues se pierde el encanto de la conquista y el cortejo y así jamás lograrás consolidar una relación, si lo que buscas es diversión y cero compromisos pues comete al mundo y que te valgan las habladurías de la gente que al fin que ni te mantienen ni nada. No permitas que otras personas jueguen con tus sentimientos o te hagan menos, recuerda de dónde vienes y quien eres.

Libra

Días de cambios, estrés y gastos que realizarás en próximas fechas. Amores de una noche, te enamoras bien fácil así que trata de solo disfrutar no confundir las cosas. Se cancela una fiesta o salida y de último momento. Momento de pensar bien hacia dónde te diriges y cómo lograrás tus metas y sueños, no pongas las manos al fuego por nadie pues podrías terminar quemándote, te esperan momentos muy gratos con una persona que llegará a tu vida en próximas fechas. Aprende a buscar a quien te busca y mandar muy lejos a quien no hace nada por estar contigo. Tu carácter fuerte podría asustar a quienes te rodean, se te da mucho decir las cosas como son y eso no les parece a muchas personas y podría traerte muchos problemas. Ten presente que cada caída representa una aprendizaje, deja de tomarte las cosas tan enserio. Días de mucha reflexión podrías comenzar a perder el interés en una persona que conociste hace poco. Deja de pensar que no puedes hacer algo, tienes el talento, la fuerza y las ganas para lograr lo que deseas, no te limites, recuerda que si alguien no pudo no significa que tú tampoco lo lograrás.

Virgo

Se solucionará problema que no te dejaba dormir del todo. Familiar se recupera de enfermedad. Enfrentamiento con familiar. Mucha suerte en juegos de azar. Hay momentos en que desearías mandar todo bien lejos pero te detienes pues sabes que actúas por impulso ya que al poco tiempo se te pasa la bipolaridad que te andas manejando y te arrepientes de lo que haces. Te llega chisme de ex pareja que anda vociferando cosas malas de ti. No te contradigas en lo que dices podrían dejar de creer y confiar en ti. Nuevos amores se aproximan y la posibilidad de emprender un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor acompañado de una persona muy especial. La vida está llena de oportunidades y tienes todo para conseguir cuanto desees, no te dejes caer ni vencer por nadie y ve por lo que quieres. Ten cuidado con lo que sale de tu boca, no te metas tanto en chisme ni en problemas que no son tuyos ni te corresponden. Te llegarán chismes de vecindad acerca de tu familia. Ten cuidado con andar hablando de más pues podrías cometer grandes indiscreciones y provocar problemas con amistades o familia difíciles de perdonar, no te metas en cuestiones que no te incumben.

Leo

Date cuenta quien eres y lo que vales, no bajes tu precio por nadie que no mereces estar de oferta. Si tienes pareja se solucionan conflictos que habían traído arrastrando. Cuestiones que tienen que ver con tramites salen de la mejor forma. Días de insomnio y pensamientos negativos antes de dormir que podrían ocasionarte ciertos problemas de salud. Retorno de personas del pasado. Ten mucho cuidado con tu boca pues podría hacerte cometer grandes errores, estas en una etapa en la cual tu sinceridad estará muy suelta, aprende a controlarte y no soltar la sopa o lo que sabes antes de tiempo, necesitas estar muy seguro o segura de lo que dirás pues las palabras podrían regresar a ti multiplicadas. Es importante que no te detengas a responder comentarios negativos ni arrojar piedra a quien te quiere ver en el suelo pues pierdes tiempo que podrías aprovechar en llegar a tus metas. Recibirás noticas del extranjero. Cuidado con cobrar venganza, podrías dañar a personas que no lo merecen. Amistad del pasado retorna y te pedirá disculpas, piensa bien las cosas antes de acceder. Perdida de documentos u objetos.

Cáncer

Ya ni sientes el golpe, algunas veces te cuesta trabajo creer en tus sentimientos pues te ha ido tan mal que ya los golpes los sientes como caricia y las caricias como golpes, no permitas que tu pasado ni personas que te hicieron daño arruinen tu futuro. Aguas con la comida podría ser un problema. Eres un ser de luz lleno de amor y la vida te devolverá lo que te debía en el pasado, abre las puertas a lo mejor, no te quedes con ganas de nada y disfruta todo lo que llegue a tu paso. Te vienen días muy buenos en los cuales habrá cambios buenos y malos, en los buenos la llegada de personas importantes entre ellas nuevas amistades y los planes de un viaje. Aprende a iniciar de cero, a darte tu lugar a creer y confiar en ti y arriesgarte en todo, recuerda que la vida es solo una y no tiene retorno, aprovecha cada oportunidad que llega tanto en el amor como en lo económico. Deja de comer tanto y haz más ejercicio estas en etapa en la cual podrías subir un poco de peso. Amistad te traicionará mediante su palabra, no cuentes todo porque cuando la amistad acaba vienen las traiciones.

Géminis

Vienen días de mucha reflexión en los cuales entenderás que no vale la pena seguir en un juego de discusión al final la vida misma te pondrá en tu paso la felicidad que necesitas. Haz ejercicio y piensa positivo para que atraigas cosas buenas. Si tienes pareja celos absurdos aparecerán. Embarazo en la familia y arreglarás documentos. Aprende a quererte y valorarte y confiar más en ti y tu capacidad de lograr tus sueños y metas. Chismes y noticias de vecindad, que no te quiten el sueño sino te dan pa el gasto no tienen por qué opinar. Aguas con tu pareja en caso de tener, esconde algo. Que ya no te importe lo que piensen de ti pues la gente nunca estará contenta. Entenderás por qué no funcionó en el pasado y te alegrará el día una noticia que llegará a tu vida. Te llegarán chismes y vienen de familia por tal razón serán más dolorosos. Cambios de humor repentinos, andarás bien bipolar al punto de que podrías dañar a personas que son demasiado importantes para ti. No te quedes con ganas de nada y dale vuelo a lo que eres, si no tienes una relación vive el momento y disfruta al máximo las oportunidades que se te presentan.

Tauro

El día que aprendas amar lo que se refleja en el espejo habrás logrado la máxima felicidad que necesitas en tu vida. Tendrás quien ande tras tus huesos pero no sabrás ya ni que pex contigo. Viaje en puerta y cambios en tus actitudes. Si tienes pareja la vida los sorprenderá con una noticia o algo que los unirá más que nunca. Mi querido Tauro, inicias el mes de junio con toda la actitud de querer lograr tus metas y tus objetivos. Ya es mitad de año, es momento de enfocarte en esos sueños y metas que has deseado para que comiencen a concretarse, debes de tener mucho cuidado con una amistad la cual podría meterte en problemas a causa de chismes. No confíes tan pronto en las personas que te rodean, ni les cuentes tus secretos porque al final terminarán traicionándote, si estás pensando en poner un negocio, estás en una buena etapa para realizarlo pues todo pinta para que ese negocio sea un éxito. Cuidado con amores del pasado los cuales podrían estar presentes en estos momentos en tu vida, y podrían ocasionarte ciertos problemas, días de cambios en los cuales tú economía mejorará muchísimo sólo no gastes dinero que no tienes en cosas que no necesitas. Hay oportunidad de realizar un viaje con la familia o con una persona con la que está saliendo, te la vas a pasar de lo mejor, disfruta esos momentos que son los que te llevarás cuando te vayas no tengas miedo de enfrentar la realidad y de decir lo que sientes si se sienten ofendidos por por tus palabras, ya es problema de ellos no tuyo.

Aries

Mi querido Aries, inicias el mes de junio con toda la actitud sin embargo podrías estar extrañando personas de tu pasado que significaron mucho en tu vida, suelta y deja ir, es momento de comenzar a realizar tus sueños y tus metas. Si estás pensando en estudiar o en tomar algún curso sobre algo que te apasiona no lo dejes para mañana, comienza desde hoy que eso te dejará grandes ganancias en un futuro cercano. Ten muchísimo cuidado con golpes o caídas que van a estar a la orden del día en esta siguiente semana, no permitas que la rutina afecte tu matrimonio o tu relación en caso de tenerlo ya que podría presentarse una temporada en la cual ambos pudieran aburrirse y fastidiarse el uno del otro y eso podría llevar a que la relación camine sobre una cuerda floja, se puede presentar una separación dentro de la familia. No es momento de juzgar a los demás por sus acciones, deja que la vida se encargue de cada persona tú enfócate en lo tuyo y deja de mirar el camino de las demás personas. Debes de tener muchísimo cuidado con amores del pasado los cuales podrían regresar en cualquier momento y podrían ocasionarte serios problemas debido a que te meterán en chismes y en situaciones que no tiene nada que ver con estos momentos de tu vida. Vas a traer mucha suerte en juegos de azar, debes de aprovecharla porque podrías ganarte un dinerito que te va a servir para realizar ciertos pagos que tienes pendientes.