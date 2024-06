Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 3 al 8 de junio de 2024

En su horóscopo del tarot, Mhoni Vidente le dice a cada signo del zodiaco lo que le espera en la primera semana de junio 2024.

Aries

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Carruaje que significa no te detengas por nada ni por nadie que sigas tus metas y visualices tu éxito.

Tu mejor día es martes, tus números mágicos son 18 y 23, tu color es el amarillo y naranja, tus signos compatibles Libra, Capricornio y Sagitario.

En estos días te va a estar dominado el Astro rey el Sol que te da la fuerza y confianza en ti mismo para poder desarrollarte en cuestiones de trabajo y negocios propios y va prevalecer todos estos días.

El Sol como es el corazón del sistema solar eso me indica que para tu signo vas a tener sorpresas amorosas y que tu economía va a estar en aumento pero debes de cuidarte de lo negativo del astro rey que es la soberbia y ego que a veces te vuelvas muy apegados a lo material y eso a los Aries les puede afectar en su vida personal.

En esta semana compras un boleto de avión para salir de viaje próximamente, recibes la invitación de una compañía nueva para trabajar.

En el amor a veces desconfias de tu pareja, pero eso es normal en tu signo pero eso trata de platicar siempre antes de enojarte en tu relación sentimental.

Te viene un golpe de suerte el día 17 de abril con los números 00, 21, 33 y trata de usar mucho el color amarillo para que tengas mas suerte.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la estrella que te dice que sigas brillando que estas en tu mejor momento de ser alguien en vida y seguir tus metas.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 11 y 15, tu color es el blanco y verde, tus signos compatibles Virgo, Capricornio y Acuario.

En esta semana te va a estar dominando el planeta Mercurio que esto te va estar ayudando a tu mentalidad e inteligencia para salir de cualquier problema que puedas estar pasando en tu actualidad y recuerda que tu signo con el planeta Mercurio es la sinergia perfecta de la productividad y el negocio propio, es decir, que en esta semana va a estar muy bien en tu ámbito laboral y si tienes negocio vas a poder cerrar contratos muy lucrativos para ti.

El lado negativo de este planeta Mercurio es orgullo desmedido en su personalidad y la facultad para decir mentiras a todos los que te rodean y eso le puede causar problemas a este signo que sin duda es el más fuerte pero a la vez el más terco, pero trata de medir palabras y acciones para que no te metas en problemas que no son tuyos.

Semana de estar con estudios clínicos para checar que estés muy bien de tu salud, te invitan a varias fiestas tu ve que te vas a divertir mucho, tramitas un papelería legal en cuestión de tu visa americana, ya no extrañes ese amor que ya no está contigo es mejor dar la vuelta y seguir avanzando.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Diablo que nos dice que el dinero llegará a manos llenas que es el mejor tiempo para acrecentar tu patrimonio y crecer en lo profesional, cuídate de los chismes y malos comentarios aléjate de personas tóxicas.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 17 y 29, tu color es el naranja y amarillo, tus signos compatibles Virgo, Capricornio y Acuario.

En estos días el planeta que te va a estar dominando es Venus sin duda con tu signo va a ser un destello de sensualidad y carisma en esta semana para todos los Géminis y sobre todo las relaciones públicas y de negocios van a poder prosperar en gran medida así que el planeta Venus sobre Géminis me dice que ya vas poder formalizar una relación amorosa, que tendrás la oportunidad que convertirte en padres, es decir, un embarazo en puerta, pero el lado negativo de Venus es que es muy flojo y no le gusta nada relacionado al deporte y ser muy infieles en la relación amorosa por eso necesita quitarse estos lados negativos para después no tengas problemas con su salud y pareja sentimental sobre todo con las infecciones sexuales debe tener precaución.

Días de estar con muchas juntas y reacomodo de personal, recibes regalos que no esperabas por tu cumpleaños.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Sol que nos dice que es el mejor momentos de salir de todos tus problemas en cuestión económicas, que vas a recibir un dinero que no esperabas y te va dar mas estabilidad en tu vida.

Un amor de lejos te busca para tener una relación formal, tu mejor día es el viernes, tus signos compatibles Piscis, Aries y Escorpio. Tu color de la abundancia azul y rojo, tus números mágicos 13 y 22, en esta semana la Luna te va estar dominando.

Esto significa que como tu signo su elemento es el agua junto con Luna es combinación perfecta para tener un equilibro en tu vida de todo lo que deseas como una relación estable de pareja y un ambiente laboral de lo mejor en tu vida, pero en estos días se te va dar las comunicaciones y ser líder en cuestión laboral por eso es muy importante no dejar los estudios universitarios y siempre enfocarte a terminar todo lo que empieza recuerda que los de tu signo Cáncer son muy perfeccionista y siempre buscan el reconocimiento de los demás y esta semana será el momento de que cede sin problema lo que necesita para tu bienestar económico, pero lo negativo de la luna es que viven mucho del pasado y no saben cómo cortar con amores que les hace daño.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Fuerza que nos indica que estas en tu etapa de sanar el cuerpo y espíritu, es decir, piensa mamás en ti y olvidarte del pasado que solo te hacia daño.

Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 07 y 28, tu color es el rojo y morado, tus signos compatibles Aries, Acuario y Sagitario, en esta semana el planeta Marte va a estar dominando a tu signo que va ser una semana de reinventarse en todos los aspectos de tu vida y por fin dejar atrás esa racha de mala suerte.

El planeta Marte me dice que el signo de Leo va ser un luchador incansable de retos y siempre llegar a la cima de todo lo que se proponga es un líder empresarial que lo domina el estar bien siempre económicamente y esta semana les va venir una sorpresa laboral mejor pagada pero recuerda que el que no habla Dios no oye por eso debes de pedir lo que necesitas para estar satisfecho con tu propuesta de trabajo.

El lado negativo del planeta Marte es la excesiva agresividad y el ego desmedido por eso se les recomienda que no presumas tus logros y trates siempre de calmarte para no pelear o provocar una discusión.

Van a ser unos días de estar al pendiente de tu familia en cuestión económica, te invitan a un viaje en estos días, recibe el dinero de una deuda del pasado.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de oros que nos da la buena suerte de seguir adelante de cualquier problema y estar en tu pensamientos positivo para lograr todo lo que tu deseas en la vida.

Tus números mágicos son 07 y 28, tu color es el rojo y morado, tu mejor día es el miércoles, tus signos compatibles Libra, Capricornio y Aries.

El planeta que te va regir esta semana es Júpiter unos de los planetas más grandes así que junto a tu signo me te indica que van ser unos días de suerte en todo lo que realices en cuestión de negocios nuevos y juegos de azar.

Recuerda que tu signo siempre está buscando el amor compatible por eso te indico que necesitas ya salirte más a fiestas y reuniones que eso te va ayudar mucho en tu ámbito de trabajo y amoroso.

Juntas en tu trabajo por cuestión de cambios en lo laboral o reajuste de personal, decides volver a estudiar y tomar un curso de idiomas. Ten cuidado con problemas de intestino o estómago que va ser tu punto débil en estos días.

Recibes la invitación a una boda familiar, recuerda que lo que caracteriza a los Virgo es su forma de ver la vida con mucho positivismo y por eso siempre dan el mejor consejo cuando se lo piden.

Te compras ropa para verte más jovial, recibes una invitación a salir de vacaciones acéptalo que te va ir de lo mejor.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mundo, que nos dice que estas en tu mejor momento de reinventarte sacar lo mejor de ti y ser el mejor ya deja a un lado las indecisiones que es en ti tomar la mejor decisión y avanzar en tu vida económica.

Tu mejor día es el lunes, tus signos compatibles Sagitario, Acuario y Géminis, tus números mágicos 03 y 04, en el planeta que te va regir en estos días es Saturno y junto con tu signo te indica que es el momento de quitarte obstáculos y frenos de tu misma mente para alcanzar el éxito así que no lo dudes que es el momento de tomar acciones para llegar al triunfo en todo lo que te propongas.

Ya busques tanto el amor déjalo que llegue solo recuerda que lo más importante que tengas un pareja que te haga crecer en todos los sentidos, te viene un golpe de suerte en cuestión de trabajo te dan un reconocimiento económico.

Cuídate de tu punto débil que es los huesos y las piernas así trata de ir con tu médico para un chequeo, te buscan familiares para invitarte a salir de viaje, finalizas los trámites de una demanda legal a tu favor.

Escorpio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Juicio que sin duda es el momento ideal de saber hacia donde diriges tu vida y de crecer más en lo profesional que sin duda esta tu signo diseñado para tener éxito en todo lo que se proponga así que no lo dudes en tomar decisiones.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 31 y 33, tu color es el naranja y verde, tus signos compatibles Piscis, Cáncer y Leo, el planeta que te va a regir en estos días va ser Urano y junto a tu signo significa la revolución total de todo lo que te rodea, es decir, que es el momento de cambios positivos para crecer más en lo económico y personal.

Que el planeta Urano te va ayudar a tener ese éxito que tanto deseas, pero debes tomar en cuenta que debes de ser más discreto con tus planes a tu futuro para no tengas energías negativas como obstáculos.

Te llega un dinero extra por cuestión de una deuda del pasado trata de invertirlo en tu persona recuerda que como te ven te tratan así que a verse de lo mejor en estos días.

Decides tomar un curso de administración y ventas de inmuebles recuerda que tu signo le encanta todo lo que sea ventas y junto al planeta Urano es el tiempo de realizarlo.

Para los Escorpio que tiene pareja va ser unos días de conflicto y celos así trata de calmarte no hacer discusiones grandes que en la vida amorosa lo más importante es la confianza.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Emperador que nos dice que es el mejor momento de iniciar un nuevo trabajo o ese proyecto que lo venías postergando que las energías positivas y de la riqueza te va estar rodeando en este tiempo.

Tu mejor día es el viernes, 01 y 19, tus signos compatibles Sagitario, Aries y Cáncer, tu color es el rojo y amarillo, en esta semana el planeta que te va regir en estos días va a ser Neptuno que junto a tu signo significa alcanzar la felicidad en todos los sentidos, es decir, que el momento de dejar todo atrás sobre todo el rencor y corajes guardados.

Recuerda que tu signo sagitario su parte negativa que es no sabe perdonar a quien le hicieron daño es decir guardar muchos problemas del pasado, pero en estos días el planeta Neptuno te va a ayudar a estar mejor en tu vida personal.

Semana de hacer cambios en tu ámbito laboral, decides emprender un negocio junto con unos socios que te va funcionar muy bien, te regalan un perfume por parte de un amor nuevo y para los Sagitarios que están en pareja van a tener una sorpresa de embarazo en puerta.

Trata de usar algo de plata como unos aretes o cadena para protegerte de todo lo negativo, te invita a salir un amor prohibido, es decir, casado trata de no meterte en problemas y decirle no a esas tentaciones. No lo pienses más, es tiempo de cambiar de coche y eso te va ayudar a avanzar más en tu vida.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Loco que es el momento de madurar y decirle adiós a esas malas amistades y amores tóxicos, que solo te roban tu buena energía no olvides que estás en pleno crecimiento profesional para alcanzar tu éxito. No juegues con dos amores o más porque se vana dar cuenta.

Tu mejor día es el martes, tus números mágicos 16 y 30, tu color es el plateado y rojo, tus signos compatibles Tauro, Leo y Virgo.

En esta semana el planeta que te va regir es Marte que junto a tu signo va a ser un cambio radical y una transformación de todo lo que te rodean en el ámbito laboral, es decir, un resurgimiento al éxito, también este planeta rige mucho el ámbito económico, es decir, que te va a llegar un dinero extra, pero también te dice que debes de cuidarlo para un futuro que no hagas compras que no vas a necesitar.

Van a ser unos días de volver a estar en forma en cuestión de ejercicio y alimentación, recuerda que tu signo es muy vanidoso y le gusta ser el centro de atención.

Tu punto débil va ser tu piel así trata de cuidartelos más o no exponerte tanto a los rayos solares. Ya no pienses lo que no, es decir, ya no llenes tu pensamientos de situaciones negativas y problemas con personas envidiosas.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Rueda de la Fortuna que nos indica que es el tiempo de estar arriba y decidir que quieres en tu futuro para estar de lo mejor recuerda que todo se merece un sacrificio así que estas en tiempo de formarte tu patrimonio y estabilidad amorosa.

Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 08 y 29, tu color es el naranja y rojo, tus signos compatibles tauro, Géminis y Leo, en estos días te va regir el astro rey el Sol y esto te indica que va a ser unos días de comienzos nuevos.

Recuerda que tu signo junto al Sol es una combinación de hacer cosas nuevas y aventurarse a los cambios radicales, pero eso si debes de tener cuidado con las traiciones amorosas y de amistades que van a ser unos días complicados en cuestión de tu relaciones públicas.

Empiezas un curso de idiomas y decidas retomar tus carrera universitaria, un amor del signo de Tauro o Libra regresará a tu vida, pero trata de ya no ser tan infiel y tomar tu relación de pareja más estable.

Te busca para hacer unos pagos atrasados de tu tarjeta de crédito, piensas mucho en cómo hacer dinero y eso hace que tu energía de la abundancia no te llegue por eso te recomiendo que dejes fluir y verás como el dinero va llegar a ti.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mago que es el momento de pedir que se te va a dar que no lo dudes en ningún momento de ser alguien en la vida y de crecer más en lo económico. Esta carta también te recomienda que liquides tus cuentas deudas y así sanar tu economía.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos 20 y 25, tu color es el azul y blanco, tus signos compatibles Virgo, Escorpio y Capricornio.

En estos días va regir el planeta Mercurio esto significa que todos los sentimientos puros van estar muy presentes en tu vida, es decir, que el amor llegará para quedarse y las verdaderas amistades se harán presentes, junto con tu signo que su elemento es el agua es la combinación perfecta para hacer grandes cambios en tu entorno laboral por eso te recomiendo que empiezan a buscar mejores opciones de trabajo y sueldo que se te van a dar sin problema.

Recuerda que el planeta Mercurio va ayudarte a tener triunfos en todo lo que sea relacionado en cuestiones legales así que es el momento de cerrar ciclos y empezar una nueva vida de prosperidad.

Cuidado con problemas de reflujo y úlceras trata de estar un poco más relajado y tener una buena alimentación saludable, va a ser unos días de hacer planes de salir de vacaciones con tu familia.

