Horóscopo de hoy de Nana Calistar 03 de junio de 2024

Piscis

Mi querido Piscis, inicias hasta el mes de junio con toda la actitud de querer comerte al mundo. Ten cuidado con amores del pasado los cuales pudieran regresar a tu vida y causarte ciertos conflictos que a la larga lo vas a lamentar. No te dejes llevar por chismes dentro de tu familia porque van a estar a la orden del día, y podrían involucrarte a ti y a tu pareja en caso de tener, vienen días en los cuales estarás algo melancólico a recordar a personas que ya no están físicamente contigo, haz ese cambio que siempre has querido y que no has podido realizar tanto por la economía como por la falta de apoyo. Tu carácter fuerte podría asustar a quienes te rodean, se te da mucho decir las cosas como son y eso no les parece a muchas personas y podría traerte muchos problemas. Tu buen corazón es un arma muy poderosa que puedes llegar a utilizar para tener a tu lado a quien te dé la gana. Mantén tu orgullo tranquilo pues dejarlo salir a flote podría hacerte perder personas que son muy importantes para ti, vienen cambios en el área de los dineros pues se visualiza una mejora. Te vienen cambios muy perros en tu conducta y forma de ser, aprende a controlar más tu estado de ánimo, problemas de insomnio con nombre y apellido y un negocio que has traído en puerta podría resultar de la mejor manera. Cambios en tu economía, mejorarás mucho, pero prepárate para la racha que vendrá a finales de junio, no será nada que te quite el sueño solo debes aprender a administrar tus gastos.

Acuario

Mi querido acuario, no es momento de cobrar venganza contra nadie. Inicia el mes de junio con toda la actitud haciendo un lado el pasado y concentrándote en tu presente, es momento de realizar cambios en tu economía que vayan dirigidos a mejorar todas esas áreas en las cuales has estado estancado a lo largo de este año. Hay oportunidad de realizar un viaje con pareja o con amistades cercanas, el cual te ayudará a salir de la rutina y a cargar energías para darlo todo al regresar. Cuídate de amistades envidias porque van a estar a la orden del día y buscaran la manera de meterte en problemas o generar conflicto en tu vida, mucha suerte en juegos de azar, aprovéchala con los números 18, 33 y 25. Si tienes pareja ten cuidado con una persona de piel blanca, le está metiendo ideas tontas en su cabeza. Amistad del pasado retorna y te pedirá disculpas. Hay un amor que no olvidas pues te dejó muy marcado o marcada con su trato y su manera de tratarte, sin embargo, tardaste en valorar lo que tenías a tu lado. Hay cambios en tus actitudes y mucha maduración, recuerda que después de la tormenta viene la calma, si has pasado por situaciones difíciles y has enfrentado desdicha, mentiras, desamor e incluso inestabilidad laboral piensa que has hecho para salir de esos baches, quien esté contigo lo hará sin poner peros, el trabajo no vendrá a ti por arte de magina necesitarás poner de tu parte e ir a buscarlo.

Capricornio

Mi querido Capricornio, el mes de junio va a estar cargado de situaciones nuevas, sobre todo cuestiones monetarias, es momento de ir preparando los bolsillos porque te va a caer una lana que te va a ayudar mucho a pagar deudas y estabilizarte en tus proyectos. Si tienes una relación debes de tener mucho cuidado con tu pareja porque hay cuestiones de infidelidad en puerta, el que busca encuentra así que si buscas mensajes aguas porque vas a encontrar algo que no quieres ver. Debes de tener mucho cuidado con enfermedades que se pudieran presentar en cualquier momento, trata de hacerte algún estudio estudio, alguna química sanguínea simplemente para descartar algún problema que puede existir ya en tu cuerpo. Cuidado con golpes o caídas y con personas del pasado que retornan para hacerte daño con comentarios fuera de lugar. Momento de empoderarte en todos los sentidos y de lograr cuanto quieras y te propongas en tu vida. No te dejes manipular, y aprende a que se respeten tus decisiones, sino a la fregada. Amistad anda de hocico suelto, ponla en su lugar. Es momento de volver a creer en tus sueños y metas y no dejarte manipular por personas que buscarán afectarte o dañarte de mil maneras. Chismes a la fregada. Siempre perfecto, siempre dominante, siempre sexual. No permitas que te quiten tu puesto, viene una pareja o persona que te hará ver tu suerte.

Sagitario

Mi querido Sagitario, este mes de junio si no tiene su relación se podría presentar una en cualquier momento sólo debes de ser muy inteligente para saber detectar si es la persona con la que quieres estar en tu vida, no es momento de regresar al pasado si este te está llamando, tienes que soltarlo para poder emprender nuevos cambios que te lleven a lograr tus objetivos y tus metas. Cuidado con amores de una noche que estarán muy presentes, eres una persona muy envidiada y en este mes de junio a varias personas que te rodean se les va a caer la careta y te darás cuenta que simplemente te han utilizado y te han manipulado a su imagen y semejanza, es momento de mandarlas al chorizo, no vale la pena seguir con esas personas a tu lado, no te quejes tanto y asume tu responsabilidad de tus errores, podrías sentir amor por quien en el pasado quería algo serio y estable contigo, es demasiado tarde. En este mes conocerás a varias personas que te moverán el asunto, comételas. Cuida más tu parte sentimental, te has vuelto frío y eso se debe a tanta cuestión por la que has pasado. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento, sino te quiso en el pasado, no les des una oportunidad hoy, que sienta el karma el hijo de la tostada. En el área laboral se abre un camino bueno para ti que debes de aprovechar al máximo si quieres encontrar estabilidad y tranquilidad en tu vida.

Escorpio

Si tienes ya una relación ten cuidado con cuestiones familiares pues podrían afectar la relación por desacuerdos, hay mucha envidia de otras personas hacia ustedes y podría afectarles. Ten cuidado con infecciones en garganta y dolores estomacales pues estarán a la orden del día en esta primera semana del mes de junio. Te va a bufar una amistad bien fea porque eres bien inche cabeza dura. Un embarazo en una amistad o conocida saldrá a la luz en este mes de junio. No caigas en provocaciones de amistades, recuerda que muchas de ellas no son de fiar y buscarán la manera de sacarte de tus casillas y darte en la mauser con comentarios prepotentes. Si tienes una relación cuida mucho la cuestión de celos pues podrías poner tensa la situación de la relación, no creas tanto en chismes ni hagas tormentas en vasos de agua que no hay necesidad, te dejas llevar mucho por lo que opinan los demás y te olvidas de lo que realmente tienes a tu lado. Mi querida Escorpión, es momento de pensar en ti antes de pensar en las demás personas, haz un cambio en tu vida el cual vaya encaminado a mejorar tu salud, y sobre todo tu físico, vienen días en los cuales estarás algo melancólico al recordar a personas de tu pasado, y al darte cuenta que muchos de tus sueños que soñaste hace algunos años no se han podido concretar, no pasa nada mientras haya vida hay oportunidad de lograrlo, simplemente es cuestión de proponértelo.

Libra

Mi querido libra, es momento de cambiar todos esos aspectos negativos que no van contigo o que no te gustan de ti, días en los cuales podrías hacer movimientos en tu economía bastante favorables, se pueden llegar a firmar contratos o puedes iniciar un trabajo nuevo, sólo debes de poner mucha atención que es lo que quieres y qué es lo que deseas en tu vida para no seguir cometiendo los mismos errores. Si tienes una relación hay que llevar la fiesta en paz con tu pareja no vale la pena seguir peleando por cuestiones del pasado que en su momento ya se hablaron y ya se resolvieron. Cuidado con accidentes los cuales estarán a la orden del día, sobre todo caídas y golpes. Ya no temas a cometer errores, es mejor aprender la lección que no haberlo intentado. No dejes de perder más oportunidades, aprovecha cada oportunidad que te brinda la vida para mejorar en esos aspectos que te incomodan de ti. Una persona bastante noble y entregada podría llegar en cualquier momento a tu vida y enseñarte grandes cosas, recuerda que eres una persona muy inestable que muchas veces no sabes ni lo que quieres, la persona que elijas para ti deberá de ayudarte a ser más estable y controlar esas situaciones. Mientras más te empeñes en algo que sabes que no será, más obsesión sentirás, no sigas ahí sino te necesitan, ni busques a quien no requiere tu presencia.

Virgo

Mi querido virgo, tienes todo para lograr tus objetivos y tus metas y si no lo has hecho es por falta de interés. Nos encontramos en el mes número seis del año, ya es la mitad y las metas que te propusiste en este año no se han concretado del todo, debes de aplicarte para ver tu sueño hechos realidad. Hay mucha habladuría dentro de la familia, por chismes y cuestiones que no se han solucionado deja de pensar en el pasado y céntrate en tu presente que es lo único que tienes. Es momento de iniciar de cero, de deshacerte de toda esa basura que no te deja avanzar o pone obstáculos en tu vida, debes cerrar esos ciclos tan dolorosos por los que has pasado e iniciar de cero. Ya no finjas sentimientos que no son, si esa persona no te interesa no sigas ahí por comodidad, recuerda que el tiempo no perdona, aprovéchalo con quien en realidad mueva tu mundo. Una amistad se va a comprometer o mínimo va a salir con su domingo siete en este mes de junio. Tu mendigo problema siempre será esperar lo mismo que das, eso está bien, pero ten presente que no todas las personas piensan como tú, al final solo te vas a llevar decepciones. Podrías entrar en conflicto con tu yo interno y arrepentirte de ciertas cosas que has realizado, ni pex la vida sigue, ten presente que algunas veces es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas.

Leo

Mi querido Leo, es el momento de cambiar tu forma de pensar y de ver un poquito más por ti antes de querer resolverle la vida a las demás personas. Primero tú, después tú y al final tú. Ten cuidado con amores del pasado que seguirán insistiendo en tu vida, no es momento para abrirle la puerta, si tienes una relación actualmente debes de poner las cartas sobre la mesa con tu pareja y tratar de hablar esos puntos débiles los cuales han mantenido esa relación sobre una cuerda floja sino hay comunicación las cosas seguirán igual, se puede presentar un cambio laboral que te va a beneficiar muchísimo pues te dejará mejores ganancias y mejores horarios, los cuales servirán para disfrutar un poco más a los tuyos. El dinero no lo es todo, pero como ayuda, aprende a ahorrar más pues podrías entrar en una racha inestable económicamente en esta mitad de año. Urge que renueves tu casa, haz una limpieza en general y regala o tiro todo lo que no necesites, objetos rotos y pegados atraen energías negativas. Amor del pasado podría incomodarte nuevamente, pero eso va depender de ti. Llamada o mje en estos días te alegrará tu día. Mucha suerte en juegos de azar y lotería esta semana. Muchas veces te dejas caer o vencer bien fácilmente, no temas a enfrentar obstáculos y demostrarle al mundo de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. Eres fuerte y no te doblegas por cualquier situación sin embargo tu punto débil siempre será tu familia.

Cáncer

Mi querido Cáncer debes de tener cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir en cualquier momento sobre todo cuestiones negativas. Es momento de pensar en ti y de tratar de resolver todo lo que has dejado pendiente. Es importante que no te detengas a responder comentarios negativos ni arrojar piedra a quien te quiere ver en el suelo pues pierdes tiempo que podrías aprovechar en llegar a tus metas. Cambios y nuevos horizontes se visualizan, es importante tomes el toro por los cuernos y no permitas que nadie se interponga en tus planes, tienes todo pa estar bien y ser feliz, pero concentras mucho tus energías y tu tiempo en cosas vanas que solo te ponen peor. La vida te llenará de oportunidades en muchos ámbitos sin embargo por atender otras cuestiones podrías dejar ir una oportunidad muy buena en lo que respecta al amor. Hay días en los cuales te sentirás un poco triste al no ver tus sueños hechos realidad no pasa nada, solo enfócate bien en lo que deseas para que poco a poco veas tus metas concretas. Ten cuidado con golpes o caídas que estarán a la orden del día en esta semana. Si tienes miedo de enfrentar una realidad que traes en tu cabeza hazlo y no tengas miedo que lo es será. Podrías comenzar a tener la idea de arreglar algunos documentos que tienes pendientes hazlo que estás en un buen ciclo para que todo te salga a pedir de boca.

Géminis

Es momento de realizar ese negocio que has tenido en mente pues todo se perfila para que las cosas salgan como deseas. Te llega dinerito extra, controla tu carácter algunas veces explotas demasiado pronto. Necesitas desarrollar tu paciencia pues es uno de tus defectos más marcados. Ten cuidado con una caída o con accidente. Si tienes pareja se visualiza cambios, necesitan extrañarse más, verse a diario podría hacer que caigan en la rutina, dense el tiempo para convivir con familia y amistades. Aprende a buscar a quien te busca y mandar muy lejos a quien no hace nada por estar contigo. Cambios de humor repentinos y noticias de persona del extranjero. Es importante que confíes más en tu capacidad para lograr tus metas, no permitas que la negatividad de otras personas te haga caer en situaciones complejas o cuestiones que no te corresponden. Es momento de aprender de las situaciones negativas que has pasado para no volver a cometer esos mismos errores. No te dejes llevar por chismes dentro de tu círculo de amigos porque podrían sacarte de tus casillas y hacer un problema que no viene al caso. Aprende a no mendigar amor ni cariño a nadie que no te de indicios de querer algo contigo. Vas a traer mucha suerte en juegos de azar que deberás de aprovechar al máximo porque la suerte estará de tu lado. Es necesario comenzar a invertir en ti y en lo tuyo para que comiences a crecer en todos los aspectos que deseas. Hay oportunidad de realizar un viaje en próximas fechas y será con amistades cercanas, te la pasarás de lo mejor solo hay que cuidar tus gastos para que no te agarre de bajada.

Tauro

Inicias el mes de junio con toda la actitud de cumplir tus metas y sueños, dale para delante y no des explicación a nadie solo céntrate en todo lo que quieres y deseas. Vienen días en los cuales tu economía podría irse a pique sino cuidas tus gastos, deja de invertir en cosas que no te dejan nada de provecho. Hay una persona que tiene cierto interés en ti pero que no sabe cómo demostrártelo o quizás ya lo está haciendo pero no te has dado cuenta de ello. Si tienes pareja podría haber conflictos por malos entendidos los cuales podrían estar dañando la relación poco a poco. Aguas con tu orgullo pues una persona se desilusionará de ti al ver cómo has cambiado, quizás los golpes de la vida que has recibido han causado dicha situación, no te preocupes si ser así te hace no sentir los golpes, dale para delante. Podrías ser víctima de tus propias palabras, trata de antes de hablar y comprometerte pensar bien a lo que te vas a comprometer pues podrías cometer errores y no cumplir promesas. En unos días comenzará el estrés por trabajo o una situación que te agobia, todo mejorará en la medida que le vayas dando solución. Es probable que te enteres de un chisme el cual te pondrá de muy mal humor, ni te preocupes, recuerda que lo importante es que hablen de ti, ya sea bien o mal pero que hablen. Hay oportunidad de realizar un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor solo disfruta lo que eres y quien eres.

Aries

Este mes de junio será de cambios bastante positivos que debes aprovechar, amor con amor se paga y si sales con alguien deberá de demostrarte con hechos y no solo con palabras lo que siente por ti. El amor solo cambia de cama así que deja de pensar que nadie nació para ti. Cambios importantes podrían ayudarte a cambiar esos defectos que tanto te molestan de ti mismo. Ya no te culpes de errores que no son tuyos, aprende a perdonarte y ver más por ti. Ten cuidado con una persona que te buscará mucho en estas fechas, no quiere nada bueno, solo busca sacar algo de provecho de ti. Puede presentarse un cambio de vehículo o de casa en cualquier momento y eso traerá una renovación en tu vida que deberas de aprovechar. No te dejes influenciar por personas que no han hecho nada en su vida y que se la pasan aconsejándote: En las cuestiones del amor te atontas mucho pues sueles darle entrada a personas que no sirven ni para ir a incomodar a su madre. No todas las personas son iguales, aquí el problema es que te gusta lidiar con pura gente sin corazón. Hay oportunidad de cambios laborales pero debes de ser inteligente para saber aceptar lo que te convenga. Viene una separación en la familia, se viene divorcio trata de no meterte en cuestiones que no te corresponden para evitar conflictos más adelante por meter tu cuchara donde no te llaman. Mucha suerte en juegos de azar y en números con terminación 13, 46 y 89.