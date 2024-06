Líderes de California reaccionan al triunfo de Claudia Sheinbaum: es una inspiración para las mujeres

Maribel Solache, candidata a diputada plurinominal por el partido Morena se emocionó hasta las lágrimas con el triunfo de Claudia Sheinbaum para presidenta de México.

“Es un gran orgullo que México vaya a tener por primera vez a una mujer como presidenta, y que además es doctora y de izquierda, y quien muy probablemente tendrá que lidiar con Donald Trump”, dijo.

Consideró que el triunfo de Sheinbaum es una gran inspiración para las mujeres.

“Te hace pensar que como mujeres, nosotros también podemos llegar hasta donde nos propongamos, en todos los campos, no solo en la política. Su victoria nos da una gran esperanza a las mujeres”.

Añadió que al ganar las elecciones, la morenista rompe las cadenas de la opresión de la mujer.

“Cuántos no pensaron que por ser mujer, no la iba a hacer. Cuántas veces habrá tenido que demostrar que como mujer sí podía; o cuántos no, habrá escuchado a la larga de su vida, por ser mujer”.

Sheinbaum, exjefa de gobierno de la Ciudad de México, ganaba las elecciones del 2 de julio en México con el 59.19% de los votos contra 27.82% de su rival, la candidata del PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez y el 10.43% de Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano.

Mónica Rodríguez muestra su alegría por el triunfo de Claudia Sheinbaum. (Aurelia Ventura/La Opinion) Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinión

Gran alegría

La concejal Mónica Rodríguez, dijo que como hija de inmigrantes mexicanos y siendo la tercera mujer latina elegida para representar a su comunidad en el Concejo Municipal de la ciudad de Los Ángeles, es un motivo de gran alegría celebrar la elección de Claudia Sheinbaum, como la primera mujer presidenta en la historia de México.

“Fue realmente inspirador ver que las dos candidatas con mayor votación en este proceso democrático fueron mujeres; es un hecho que me llena de esperanza y me hace pensar que algún día, el liderazgo femenino no será considerado atípico, y en cambio será parte de la norma”.

Remató diciendo: ¡Felicidades, presidenta electa Sheinbaum! usted es un poderoso modelo a seguir para las mujeres latinas en todo el mundo.

La senadora María Elena Durazo dice que la primera presidenta de México es una inspiración. Crédito: Cortesía

Inspiración para otras mujeres

La senadora María Elena Durazo dijo que una mujer como presidenta de México con experiencia amplia en el gobierno, las ciencias y la academia es tremendo.

“Como madre, agrega otra capa de entendimiento y perspectiva que llevará a la presidencia. Ella inspira a las mujeres a buscar ser electas y designadas a posiciones en el gobierno y demuestra que las mujeres pueden hacer cualquier cosa”.

Dijo que está deseando trabajar con ella y su administración en problemas de preocupación mutua, incluyendo la economía, ya que es el socio comercial número uno de México, y en temas como la migración, las protecciones del trabajador, el medio ambiente y temas sociales como la equidad de género y los derechos de la mujer.

“También quiero hacer notar al iniciar el Mes del Orgullo en Estados Unidos, que la presidenta electa Sheinbaum defendió los derechos LGBT mediante la implementación de una política de género neutral para los uniformes escolares y, en 2022, se convirtió en la primera Jefa de Gobierno de la Ciudad de México en asistir a la marcha del orgullo de la ciudad”.

La alcaldesa Karen Bass felicita a Claudia Sheinbaum. Crédito: Mark J. Terrill | AP

Una verdadera líder

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass felicitó a la doctora Claudia Sheinbaum en lo que llamó una elección histórica.

“Ha sido una verdadera líder en México, como profesora, premio Nobel, como alcaldesa de la Ciudad de México y ahora como su primera mujer presidenta”.

Dijo que en octubre pasado, tuvo el placer de reunirse con la doctora Sheinbaum en Los Ángeles, donde hablaron sobre las prioridades compartidas y la sólida relación actual entre Los Ángeles y México.

“Espero con ansias la asociación continua de Los Ángeles con México mientras continuamos creando comunidades más seguras y equitativas para aquellos a quienes servimos. ¡Felicitaciones, presidenta electa Sheinbaum!”.

Le dan su apoyo

Angélica Salas, líder de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA) publicó en Facebook:

“¡Voté por la primera mujer Mexicana que será presidenta de México! ¡Adelante Claudia Sheinbaum! Mexicanos en el Exterior presentes”.

La secretaria-tesorera de la Federación de Sindicatos de California, la exasambleísta Lorena González, quien fue la primera mujer y la primera persona de color en ocupar dicho liderazgo en el 2022, publicó en su cuenta de Twitter, al conocerse el triunfo de Sheinbaum: ¡Viva la mujer! ¡Viva México!

Super Crédito: Cortesía

No llegamos solas

La supervisora del condado de Los Ángeles, Janice Hahn dijo que millones de niñas y mujeres aquí y en todo el mundo hoy voltean a ver a México con esta elección que ha hecho historia.

“Como lo ha dicho la presidenta electa Sheinbaum, las mujeres gobernantes no llegamos solas y su elección abre camino para muchas más. La perspectiva que la presidenta electa aportará es única e imprescindible en la lucha por los derechos de la mujer. La felicito a ella y a todas y todos los mexicanos”.