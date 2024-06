Estafan a adulto mayor con promesa de convertir su garaje en departamento

José Jaime Farías López, un abuelo de 74 años, fue víctima de un estafa por parte de una constructora que le prometió convertir el garaje de su casa en la ciudad de Maywood, en el condado de Los Ángeles, en un departamento para su hija y su nieto.

“Apenas levantaron los cimientos, y me dejaron tirado el trabajo, y una deuda por $115,000”, dice.

La pesadilla para el abuelo José Jaime comenzó en 2018 cuando se entusiasmó con convertir el garaje de su casa en una vivienda.

“He vivido en Maywood por 43 años, y ya pagué mi casa. Por eso cuando vi un anuncio en la televisión de una constructora que convertía garajes, los contacté porque quería ayudar a mi hija a tener su propio espacio”, dice.

José Jaime Farías López paga las consecuencias de un fraude que sufrió en 2018. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Se trataba de la constructora Brentwood, la cual le hizo un presupuesto para edificar el departamento de su hija en su cochera por un monto de $115,000.

“Ellos me consiguieron dos préstamos con dos diferentes financiadoras para pagarlo: uno por $60,000 y otro por $55,000. No tuve problemas para que me lo aprobaran”.

Así fue como comenzó la supuesta construcción a finales de 2018, pero cuando no llevaban ni el 12%, los trabajadores dejaron de presentarse.

“Venían de vez en cuando; al llamarles para que me dijeran qué pasaba, me daban excusas hasta que pararon por completo”.

Grande fue su sorpresa al enterarse que la empresa constructora había desaparecido.

“Ya nunca me contestaron el teléfono, y no quise insistir por miedo a que me pusieran una demanda por hostigamiento”.

José Jaime Farías López paga las consecuencias de un fraude por parte de una compañía constructora desaparecida. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Lo que sí hizo el abuelo fue llevar a la corte de la ciudad de Norwalk su caso.

“Lo gané, pero de nada me ha servido porque no pueden obligarlos a pagar, pues la empresa ya no existe”.

Dice que él mantiene sus dudas, ya que hace unos días les llamó usando el teléfono de su esposa, y le contestaron identificándose como Constructora Brentwood.

“No soy el único al que estafaron, hay muchos otros a los que le hicieron lo mismo”, comenta este abuelo que ya no sabe qué hacer, y a quién recurrir.

Lo cierto es que no oculta que la estafa le ha provocado depresión y angustia, y problemas con su familia.

Este abuelo trabajó durante 23 años para la ciudad de Los Ángeles, como empleado en el Departamento de Bomberos.

“Con mucho esfuerzo, he logrado acabar de pagar uno de los préstamos, pero aún me queda el otro”.

Por esa razón, hace un llamado a la comunidad para que no se confíen de las compañías constructoras que les prometen convertir sus garajes en vivienda, y que tras beneficiarse del dinero de los préstamos, se esfuman.

“Yo le recomiendo a la gente que si quieren convertir su garaje, contraten a alguien, a quien le vayan pagando conforme hagan el trabajo”.

José Jaime Farías López muestra el desastre que le dejó la constructora que supuestamente le iba a convertir su garaje. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Qué recomienda la FAC

La Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission) establece que arreglar una habitación, renovar un sótano o hacer algunas reparaciones en el hogar puede ser una gran tarea para encontrar un contratista confiable.

“Los estafadores prometerán hacer el trabajo, pero lo dejarán a usted y a su hogar en peor situación que cuando comenzaron. Es posible que hagan un trabajo de mala calidad, dañen su casa, le cobren de más o simplemente se queden con su dinero sin realizar ningún servicio”, indican en su página web.

LA FTC recomienda antes de contratar a un contratista, reconocer los signos de una estafa de mejoras para el hogar.

Algunas tácticas que utilizan los estafadores

Llaman a su puerta buscando negocios porque están “en la zona”.

Dicen que les sobra material de un trabajo anterior.

Lo presionan para que tome una decisión inmediata.

Le piden que pague todo por adelantado o que solo acepte efectivo.

Le piden que obtenga los permisos de construcción necesarios.

Sugieren que usted pida dinero prestado a un prestamista que conocen.

Cómo evitar una estafa de préstamo

Nunca acepte financiamiento a través de su contratista sin comparar y comparar los términos del préstamo.

Nunca acepte ningún préstamo sin comprender los términos del préstamo y saber si puede realizar los pagos.

No firmes un documento que no hayas leído, que esté en un idioma que no entienda o que tenga espacios en blanco. Si habla con un vendedor o contratista en un idioma que no sea inglés, dependiendo de dónde viva y de lo que esté comprando, es posible que tenga derecho a obtener una copia del contrato en ese idioma. Esto le permite leer y comprender el contrato antes de firmar la versión en inglés.

No dejes que nadie te presione para que firmes ningún documento.

Nunca transfiera su escritura a nadie sin consultar a un abogado, un familiar informado o alguien de su confianza.

Si no puede resolverlo con el contratista, considere obtener ayuda externa del fiscal general de su estado o la oficina local de protección al consumidor; o su asociación local de constructores de viviendas.

Para reportar el fraude, visite: https://reportfraud.ftc.gov/