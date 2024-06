OpenAI lanza descuento para ChatGPT Plus si cumples estos requisitos

En un importante esfuerzo por ampliar el acceso a su potente tecnología de inteligencia artificial, OpenAI ha anunciado la implementación de dos nuevos programas de descuentos diseñados para instituciones educativas y organizaciones sin fines de lucro. Estos programas tienen como objetivo democratizar el acceso a ChatGPT Plus, la versión premium de su popular herramienta de chat con IA, permitiendo que estas entidades puedan aprovechar sus capacidades a un precio considerablemente reducido.

ChatGPT Edu

Dirigido específicamente a las universidades, ChatGPT Edu ofrece una versión adaptada de ChatGPT Plus que incorpora mejoras significativas en sus capacidades multimodales, abarcando texto, visión y audio.

Esta herramienta, impulsada por el avanzado modelo GPT-4o, tiene el potencial de transformar diversos aspectos de la vida académica, desde la asistencia a estudiantes y profesores hasta la agilización de procesos administrativos en el campus.

Entre las aplicaciones potenciales de ChatGPT Edu se encuentran la revisión de currículums estudiantiles, la redacción de solicitudes de subvención, la creación de materiales educativos personalizados y la asistencia en tareas de investigación. Además, OpenAI garantiza que la versión Edu cumple con los más altos estándares de seguridad empresarial y que los datos utilizados para entrenar el modelo no se emplean para ningún otro propósito.

Para acceder a ChatGPT Edu, las universidades interesadas deberán completar un formulario de solicitud en el sitio web de OpenAI. Una vez aprobado, el costo de la membresía será de tan solo una fracción del precio regular de ChatGPT Plus.

ChatGPT para Organizaciones Sin Fines de Lucro

Reconociendo el papel crucial que desempeñan las organizaciones sin fines de lucro en la sociedad, OpenAI ha creado el programa OpenAI para Organizaciones Sin Fines de Lucro, que ofrece descuentos sustanciales en el acceso a ChatGPT.

A través de este programa, las ONGs pueden acceder a la versión Team de ChatGPT por un precio reducido de $20 por mes por usuario, lo que representa un ahorro del 60% en comparación con la tarifa estándar.

Para las organizaciones más grandes que requieren funcionalidades adicionales y un mayor nivel de seguridad, OpenAI ofrece un descuento del 50% en la versión Enterprise de ChatGPT. Este programa busca empoderar a las ONGs con las herramientas de IA necesarias para amplificar su impacto social, desde la optimización de procesos internos hasta la creación de nuevas iniciativas que beneficien a las comunidades a las que sirven.

IA al alcance de todos

Los nuevos programas de descuentos de OpenAI representan un paso importante hacia la democratización del acceso a la tecnología de inteligencia artificial. Al hacer que ChatGPT Plus sea más accesible para instituciones educativas y organizaciones sin fines de lucro, la compañía busca fomentar la innovación y el desarrollo responsable de la IA en sectores que tienen un impacto significativo en la sociedad.

Cabe destacar que este anuncio se produce en un momento en que OpenAI ha enfrentado algunas críticas relacionadas con la seguridad y la ética del desarrollo de sus tecnologías. Sin embargo, la compañía ha reafirmado su compromiso con el uso responsable de la IA y ha implementado medidas para garantizar que sus herramientas se empleen de manera segura y ética.

La iniciativa de OpenAI de ampliar el acceso a ChatGPT Plus a través de descuentos para instituciones educativas y organizaciones sin fines de lucro es un ejemplo inspirador de cómo la tecnología de IA puede ser utilizada para generar un impacto positivo en la sociedad. A medida que estas entidades adopten y exploren las capacidades de ChatGPT Plus, es de esperar que surjan nuevas y emocionantes aplicaciones que beneficien a diversos sectores y contribuyan a la construcción de un futuro mejor.

