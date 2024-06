Dibu Martínez responde a Kylian Mbappé: “No hay nada más difícil que un Mundial”

Emiliano “Dibu” Martínez nunca ha sido un jugador de guardarse nada y en esta ocasión respondió a unas declaraciones de Kylian Mbappé.

Este martes, Mbappé dijo, durante la rueda de prensa de Francia, que la Eurocopa era el torneo más difícil debido a la cercanía de unos países con otros.

“En mi opinión, es una competición más complicada que un Mundial. Es muy, muy difícil a partir de la fase de grupos. Es una competición que no ganamos desde hace 24 años y eso es enorme, pero no nos estamos poniendo ninguna presión extra. Seguimos preparándonos para la fase de grupos, para hacer un buen papel”, comentó el francés.

Dibu Martínez respondió a declaraciones este miércoles de cara a la Copa América con Argentina. Para el guardameta campeón del mundo, no hay competencia más difícil que un Mundial.

“La Copa América va a ser más difícil que la anterior pero no hay nada más difícil que un Mundial. Hay diferentes sedes, se viaja cada tres días, con mucho calor, entrenamientos con calor, al día 40 que juegas la final, el desgaste es muchísimo”, comentó.

Dibu Martínez sobre jugar en Francia

El Dibu Martínez jugó en la Conference League con el West Ham en el Lille. En ese partido recibió muchos abucheos y tuvo que responderles con un gesto tras la tanda de penales.

“Me insultaron todo el partido, nunca me habían insultado tanto en toda mi vida, me tiraban de todo. En los 120 minutos yo no hice un gesto. En la tanda de penaltis paré el primero y ahí silencié a la grada que me había estado insultando… Al final se ganó pero por esa amonestación me perdí la semifinal”.

Enzo Fernández también se sumó a las declaraciones de Dibu Martínez. “No hay nada más difícil que un Mundial”, comentó el mediocampista del Chelsea.

La Albiceleste jugará dos partidos amistosos antes de debutar en la fase de grupos de la Copa América con Canadá, primero frente a Ecuador en el estadio Soldier Field de Chicago el 9 de junio, y luego contra Guatemala en el FedexField de Maryland el día 14.

