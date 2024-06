Sargento latino que defendió el Capitolio alerta sobre Trump: “La democracia está en peligro”

El sargento de policía del Capitolio, Aquilino Gonell, resultó herido en los disturbios del 6 de enero del 2021, requirió varias cirugías, pero enfrentó no solamente afectaciones físicas, sino también psicológicas, debido a los ataques que enfrentó de los seguidores del expresidente Donald Trump.

Esas secuelas emocionales y morales son parte de las razones por las que Gonell, un inmigrante de República Dominicana, decidió alzar la voz en contra del expresidente Trump a través de un esfuerzo al lado de la campaña de reelección del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.

“La democracia está en peligro”, dijo tajante en entrevista telefónica al salir del Congreso en Pensilvania, donde lamentó que los republicanos se salieran de la sala cuando él y su colega, Harry Dunn, fueron presentados.

Gonell hace énfasis en la importancia de recordar el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021, luego de un discurso de Trump donde rechazó los resultados electorales del 2020, pero también recuerda a los latinos los ataques del republicano a esta población y, en particular, a los inmigrantes.

“A muchos hispanos se le olvida qué tan caótico fueron los cuatro años de la administración del expresidente Trump […] amenazaba a los hispanos […] era una política de agresión, de discriminación, de mantener los niños en la frontera, separarlos de sus padres cruelmente, para que más inmigrantes no llegarán que este país”, recordó.

El sargento criticó a los republicanos por no querer llegar a un acuerdo en inmigración ni permitir que la Administración Biden avance, en referencia al proyecto bipartidista que quedó congelado en el Congreso.

“El tema de la inmigración es algo un poco complicado, pero los republicanos se llenan la boca al decir que el presidente o los demócratas no quieren hacer nada, mientras tanto, ellos mismos en Congreso han desbloqueado cada acción que quieren tomar los demócratas”, acusó. “En cuando ellos llegan a un acuerdo, el expresidente [Trump] le dice a los republicanos no, no lo apoyen y a muchos hispanos que se olvida la crueldad […] ahora lo que está proyectando, lo que su plataforma […] es acorralar a los inmigrantes y deportarlos todos”.

Trump ha afirmado que implementará una estrategia de detenciones y deportaciones masivas de inmigrantes, incluso con el uso de espacios militares como centros de concentración, para retener a los no ciudadanos.

La memoria de un ataque a la democracia

A pregunta expresa de si la democracia de EE.UU. está en peligro, el sargento Gonell es tajante al afirmar que sí.

“Claro, como te digo, ese ese día no hubiera llegado a pasar lo que pasó si el expresidente [hubiera aceptado], desde que le dieron los resultados de que perdió en noviembre [pero] él se negó a aceptar los resultados de las elecciones”, recordó.

Agregó que el Comité Selecto de la Cámara de Representantes, donde él fue testigo, demostró que el expresidente Trump tuvo incidencia en el ataque al Capitolio. De hecho, el republicano enfrenta cargos en una Corte de Distrito de Washington, D.C. por estos hechos.

“Parte de la planificación [fue] tratar de retener el poder y una de las maneras que lo hizo fue convocando a todas esas personas. Al llegar a la capital y después luego dirigirla [la multitud] hacia el Capitolio, para que amenazaran a los congresistas y senadores para que no certifiquen las elecciones”, recordó. “Yo como policía en ese entonces no estaba pensando estas personas están aquí solamente por los republicanos o los demócratas, simplemente estaba haciendo mi deber e hice lo que tiene que hacer como policía, defendí a cada uno de los congresistas o los oficiales electos de la misma manera”.

El sargento Aquilino Gonell publicó el libro “Escudo Americano”, donde habla de su labor en el Ejército y lo que ocurrió en el Capitolio. Crédito: Chip Somodevilla/Pool | AP

Las secuelas personales del ataque

Gonell resultó herido en las manos, el hombro izquierdo, la pantorrilla izquierda y el pie derecho cuando intentó proteger el Capitolio en 2021. Ha tenido varias cirugías, pero reconoce que las secuelas son también emocionales.

“Las secuelas físicas ya están sanadas […], pero las secuelas mentales siguen ahí, la secuela moral sigue ahí, porque más de 40 personas me atacaron a mí, muchos de ellos eran nacido aquí en este país, y yo, como inmigrante, defendí a ese país, no solamente aquí, pero también como soldado en el ejército que fui desplazado en el 2004 a Irak”, recordó.

Recordó que el 6 de enero del 2021 defendió tanto a demócratas como a republicanos, pero ahora los segundos parecen no reconocer ese esfuerzo.

“Para mí la democracia es el bien importante”, expuso. “He tratado de ayudar en lo que pueda. Al principio salí a dar mi testimonio, lo que me pasó y lo hice neutralmente, pero después de escuchar cómo se comportan los republicanos, las mismas personas por las que yo casi pierdo mi vida, para proteger el 6 de enero, hoy en día me dicen que nada me pasó y si me pasó no fue tan grave”.

