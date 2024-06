Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 6 al 12 de junio

Fiesta de hip hop

La Hip-Hop Block Party, una fiesta que tendrá lugar en el Grammy Museum (800 W. Olympic Blvd., Los Angeles), está inspirada en Hip-Hop America: The Mixtape Exhibit, la muestra que sobre el hip hop tiene montada este museo. Habrá demostraciones de danza, un desfile de modas, una galería de fotos, actuaciones musicales, DJs y más en cada uno de los pisos de este lugar. Celebra también el Black Music Month. Hoy jueves 7:30 a 11:30 pm. Entrada gratuita. Informes grammymuseum.org.

Concierto del orgullo

El LA Pride in the Park de este 2024 tiene como artista principal a Ricky Martin, y tendrá lugar en el LA State Historic Park (1245 N. Spring St., Los Angeles). Además participan Tokischa, Muna, JoJo Siwa, Priyanka y otros. Habrá camiones con comida y bebidas a la venta, rifas, música de DJs, una zona de deportes y más. Para todas las edades. Sábado a partir de la 1 pm. Boletos desde $99. Informes lapide.org.

Foto: Paul R. Giunta/Invision/AP

Rock en español

Los roquera y cumbiera Amandititita y Ramona, la banda de música indie originaria de Tijuana, actuarán en The Regent (448 Main St., Los Angeles) con la intención de recaudar fondos que serán destinados a la edición 17 de la serie de conciertos de verano Levitt LA. Viernes 9 pm. Boletos $27. Informes regentdtla.com.

Foto: Cortesía

Viernes de museo

La temporada de First Fridays, titulada From Feelings to Pheromones (De sentimientos a feromonas), del Natural History Museum (900 Exposition Blvd., Los Angeles), culmina este mes con How to Multiply (Cómo multiplicarse), en donde los asistentes podrán explorar y experimentar el museo luego de que cierre sus puertas. Con presentaciones en vivo, DJs, charlas sobre el tema con expertos, venta de cocteles, comida y más. Viernes 5 a 10 pm. Boletos $20. Informes nhm.org/firstfridays.

Foto: NHMLA

Fiesta en el Hammer

El museo Hammer (10899 Wilshire Blvd., Los Angeles) realizará una fiesta para celebrar la apertura de una exhibición dedicada a la moda, de un thriller erótico y una escultura que es una máquina de goma de mascar de siete pies; también abre una muestra de las selecciones de EJ Hill de la Grunwald Center Collection. Habrá música, estarán abiertas las galerías hasta después del horario regular y se venderán de bebidas. Sábado 8 pm. Entrada gratuita. Informes hammer.ucla.edu.

Foto: Hammer Museum

Verano en SeaWorld

En el Summer Spectacular de SeaWorld (500 Sea World Dr., San Diego), los asistentes pueden vivir nuevas experiencias interactivas, ver la serie de conciertos de verano, comer comida de temporada y encontrarse con animales y personajes por todo el parque, todo en honor a los 60 años que celebra este 2024 el parque. El evento verano espectacular termina el 2 de septiembre. Boletos desde $60. Informes seaworld.com.

Foto: Tracy Spahr

Osos de la era del hielo

La Brea Tar Pits (5801 Wilshire Blvd., Los Angeles) celebra la ciencia y las maravillas de los osos perezosos gigantes que alguna vez habitaron tierras angelinas. Este verano, los visitantes pueden participar en visitas autoguiadas, ver cómo cobra vida la era del hielo en la película Titans of the Ice Age e incluso tocar un fósil. Summer of Sloths, nombre de la exhibición, muestra los tres tipos de osos gigantes que han sido encontrados en esta área de Los Angeles. Termina el 2 de septiembre. Boletos desde $7. Informes tarpits.org.

Foto: La Brea Tar Pits

Música mexicana

El Palomazo Norteño tendrá lugar durante dos días en el teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood). Participan algunos de los más reconocidos intérpretes de la música norteña contemporánea, como Lalo Mora, Rosendo Cantú, Eliseo Robles y Raúl Hernández. Sábado y domingo 8 pm. Boletos desde $79. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: Mónica Patiño | Agencia Reforma

Comida con Elmo

El parque acuático Sesame Place (2052 Entertainment Cr., Chula Vista) inaugurará Dine with Elmo and Friends, un restaurante que incluye una experiencia interactiva. El nuevo Sunny Day Café permitirá a los comensales comer al lado de sus amigos peludos favoritos; también podrán disfrutar de entretenimiento en vivo, como canciones, baile y la oportunidad de tomarse fotos con los personajes. Boletos para el parque $60. Informes sesameplacesandiego.com.

Foto: Sesame Place

Festival de comida

El EEEEEATSCON es una experiencia culinaria que tendrá lugar en el Barker Hanger (3021 Airport Ave., Santa Monica), que busca dar gusto a la gente que quiere más de un festival de comida que solo porciones pequeñas para probar. Participan más de 25 restaurantes locales y de otros lugares del país, entre ellos Community Goods, Le Great Outdoor, Two Hommés, Za Za Zà x Loreto, Bar Chelou y Tacos Los Cholos. Habrá conversaciones con Sofía Vergara, Chrissy Teigen, Nicole Byer y otros, y también música en vivo. Sábado y domingo 12 a 6 pm. Boletos $30. Informes eeeeeatscon.com.