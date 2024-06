Investigaciones sugieren que la abstinencia por antidepresivos afecta a una de cada seis personas

Una reciente revisión de estudios ha revelado que uno de cada seis pacientes experimenta síntomas al dejar de tomar antidepresivos, una cifra significativamente menor a la estimada anteriormente. Esta nueva investigación, publicada en Lancet Psychiatry, aporta datos valiosos que podrían ayudar a médicos y pacientes a manejar mejor la discontinuación de estos fármacos, evitando alarmas innecesarias.

El estudio, realizado por investigadores de las Universidades de Berlín y Colonia, analizó datos de 79 ensayos clínicos que involucraron a más de 20,000 pacientes. Estos ensayos compararon los efectos de suspender antidepresivos con los de suspender placebos, lo que permitió a los investigadores evaluar el verdadero impacto de dejar estos medicamentos. Los resultados mostraron que aproximadamente uno de cada seis pacientes puede experimentar síntomas desagradables, como mareos, dolor de cabeza, náuseas e insomnio, al interrumpir el tratamiento con antidepresivos. Estos síntomas, conocidos como Síndrome de Discontinuación de Antidepresivos (SDA), pueden causar una angustia considerable en quienes los sufren.

Estimaciones anteriores sugerían que hasta el 56% de los pacientes podrían enfrentar síntomas de discontinuación, con casi la mitad de estos casos considerados graves. Sin embargo, la revisión actual ofrece una perspectiva más alentadora. Según los investigadores, solo uno de cada 35 pacientes experimentará síntomas graves al dejar de tomar antidepresivos. Además, la incidencia de estos síntomas varía según el tipo de antidepresivo, siendo más comunes con ciertos medicamentos que con otros.

La guía sanitaria oficial recomienda reducir gradualmente la dosis de antidepresivos en lugar de suspenderlos abruptamente, un enfoque que ayuda a minimizar los síntomas de abstinencia. La mayoría de las personas logran suspender los antidepresivos con éxito siguiendo esta pauta. La investigación también sugiere que los síntomas de SDA suelen durar de una a dos semanas, un periodo manejable para la mayoría de los pacientes.

El profesor Christopher Baethge, del departamento de psiquiatría y psicoterapia de la Universidad de Colonia, lideró el estudio y describió los hallazgos como “bastante sólidos”. Subrayó que la menor estimación de SDA no implica que los síntomas sean imaginarios. Baethge destacó que aproximadamente el 17% de los participantes experimentaron síntomas tras suspender un placebo, lo que podría explicarse por una mayor conciencia de la ansiedad y la depresión al dejar de tomar un fármaco aparentemente útil.

El estudio también mostró la importancia de comparar los antidepresivos con placebos al investigar la interrupción del tratamiento, como afirmó el profesor Glyn Lewis del University College London. Según los datos, los antidepresivos más utilizados en el Reino Unido, como citalopram, sertralina y fluoxetina, presentaron el riesgo más bajo de SDA. Sin embargo, la venlafaxina, también comúnmente utilizada, ocupó el segundo lugar en términos de riesgo.

El Dr. Paul Keedwell, psiquiatra consultor y miembro del Royal College of Psychiatrists, enfatizó la importancia de buscar consejo médico antes de suspender cualquier medicación antidepresiva. “Dependiendo de tu historial de salud mental, podría haber un alto riesgo de recaída de la depresión”, advirtió. A veces, los síntomas de una recaída pueden confundirse con los de abstinencia. Keedwell también señaló que los síntomas desagradables de abstinencia se pueden prevenir en gran medida con la supervisión médica adecuada y que estos síntomas no son peligrosos. El riesgo de experimentar síntomas de discontinuación no debería disuadir a los pacientes de iniciar un tratamiento antidepresivo necesario.

En Inglaterra, más de ocho millones de personas están tomando antidepresivos para tratar diversas condiciones como la depresión, la ansiedad y el trastorno obsesivo-compulsivo, un aumento significativo en comparación con hace cinco años. Esta revisión ofrece una perspectiva más clara y menos alarmante sobre la discontinuación de estos medicamentos, brindando a médicos y pacientes una base más sólida para tomar decisiones informadas sobre el tratamiento y su eventual suspensión.

