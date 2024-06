La Opinión Hoy: “La democracia está en peligro con Trump”, Sargento Gonell

En una nueva emisión de La Opinión Hoy estuvo presente Aquilino Gonell, sargento de policía del Capitolio de Estados Unidos, quien resultó herido en los disturbios del 6 de enero del 2021, por lo cual requirió varias cirugías, además enfrentó afectaciones físicas y psicológicas debido a los ataques que enfrentó de los seguidores del expresidente Donald Trump.

Jesús García, especialista en Política Inmigración y Asuntos Nacionales de La Opinión, sostuvo una interesante charla con el sargento Gonell.

¿Cómo es que se integra usted a este proyecto?

Aquilino Gonell: “Porque básicamente esa decisión de quedarme callado no era una opción, también para contradecir muchas de las mentiras que han dicho los muchos republicanos y el expresidente Trump, que nada paso, que no fue gravemente, que lo paso en el Capitolio fue como si fuera un tour de turismo, la verdad fue horrible no solamente para mí, también para mis compañeros, en mi caso yo tuve varias lesiones graves que requirieron cirugías, aparte de traumas, porque al fin y al cabo nosotros los policías hicimos nuestro trabajo, mantuvimos el orden, tratamos de restablecer el orden y el control, muchos de los electos oficiales sobrevivieron y fueron evacuados a causa de los esfuerzos que nosotros los policías hicimos para darles tiempo”.

¿Cuáles son como aspectos que usted considera que las personas a las que están viendo el mensaje deben de saber y que no deben de perder de vista?

Aquilino Gonell: “Básicamente, los demócratas nos dicen que tenemos que pasar la página, que el 6 de enero paso hace tres años, que no es tan grave, que nada paso, pero esos mismos críticos no le dicen lo mismo al expresidente. El expresidente Trump, está ofreciendo perdones a las mismas personas que nos atacaron a mí como a los policías, el expresidente sigue dando la misma retórica que a muchas personas a ser convencidas de que algo paso favorablemente y que llevaron a esas personas a tomar acciones, a tomar represalias contra la policía, aun así a él no le dicen nada y él hoy en día está usando el 6 de enero como si fuera una medalla de honor, como algo grande, algo bueno paso ese día. La verdad fue un día horrible, no solamente para mí, para el país, para la democracia, donde el mismo sistema del gobierno fue puesto en peligro por las amenazas y sus simpatizantes tratar de irrumpir el trance de poder de un partido a otro porque perdió, el resultado no fue a favor de él”.

