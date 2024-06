López Obrador niega cierre de frontera o endurecer deportaciones de migrantes por presión de EE.UU.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, negó este jueves endurecer las deportaciones de migrantes tras la llamada de esta semana con su homólogo estadounidense, Joe Biden, y la nueva orden ejecutiva de Washington para restringir el asilo en la frontera.

El mandatario respondió sobre si han incrementado los operativos contra migrantes tras conversar con Biden el martes sobre la nueva orden en EE.UU.

López Obrador descartó un impacto en México por la nueva medida de Biden que permitirá a las autoridades estadounidenses deportar a quienes no superen estrictos estándares de asilo cuando se supere la cifra de 2,500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de siete días.

#VideosLaJornada Luego de que agentes del @INAMI_mx, con apoyo de la @GN_MEXICO_ y policías, desalojaron a cientos de #migrantes de la plaza Giordano Bruno, @lopezobrador_ rechazó que haya un endurecimiento de políticas migratorias de su gobierno.



Nota https://t.co/l9ElyTtWIM pic.twitter.com/IITGbAcNFG — La Jornada (@lajornadaonline) June 6, 2024

La preocupación de que México también restrinja la migración creció durante la madrugada de este jueves, cuando agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN) desalojaron un campamento con entre 300 y 500 migrantes en el barrio Juárez del centro de Ciudad de México.

Las autoridades mexicanas subieron a autobuses a los extranjeros, quienes acampaban cerca de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), para llevárselos a estados vecinos, como Morelos, Puebla e Hidalgo.

“No tengo información”, insistió varias veces López Obrador, quien prometió detallar el operativo más tarde.

Los hechos ocurren mientras la migración irregular interceptada por México se triplicó en el primer trimestre del año hasta un récord de casi 360,000 personas.

Biden y López Obrador acordaron en abril “trabajar juntos para implementar de inmediato medidas concretas con el fin de reducir significativamente los cruces fronterizos irregulares”.

El presidente mexicano prometió ahora cooperar con Estados Unidos ante la nueva orden ejecutiva, incluyendo los vuelos para deportar a migrantes, pero insistió en su petición de retornar “de forma directa” a los extranjeros a sus países, en lugar de a México.

“Estamos ayudando para que se acepte en los países donde ellos no tienen buena relación, el que puedan tomar medidas de deportación, aunque nosotros no quisiéramos que deportaran a nadie, porque la migración no es por gusto es por necesidad”, insistió.

Cruces ilegales en la frontera sí han disminuido

Durante mayo, unos 3,800 migrantes cruzaron la frontera cada día, dando un total en ese mes de 118,000 detenciones, una cifra alta pero inferior a los niveles máximos del pasado diciembre cuando se superaron las 250,000.

Además, abril terminó fue el cuarto mes con las cifras más bajas de arrestos por cruces ilegales en la frontera sur de Estados Unidos desde que Joe Biden asumió la presidencia.

Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP), el número de detenciones se redujo ese mes en más de un 6% respecto a marzo.

Las autoridades estadounidenses atribuyeron la disminución a un mayor esfuerzo desde México por frenar la migración irregular, como en lugares donde se sabe que abordan trenes de carga para viajar hacia el norte.

Sigue leyendo:

• Biden destaca apoyo de México en nueva política migratoria y cierre en la frontera, ¿en qué consiste el plan?

• Biden desata críticas por política migratoria “tipo Trump” y enfrentará demanda de ACLU

• Biden cerrará la frontera, endurece regla de asilo y aplicará deportaciones aceleradas