Los Ángeles, la ciudad con más ataques de perros a carteros en EE UU

En 2023, Los Ángeles, fue la ciudad con más ataques de perros a los carteros de todo el país, según reportó el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) durante el inicio de la campaña nacional de concientización de mordeduras de canes.

“Los responsables principales de los ataques de perros a los carteros son sus amos”, dijo Jesús Esparza Jr. quien ha sido cartero en Los Ángeles durante 23 años, y es instructor de la Academia de Carteros del Distrito 5 de California (USPS).

Reveló que durante la temporada de verano o en cualquier época vacacional de las escuelas, las agresiones caninas se incrementan porque es cuando los niños salen de vacaciones, y muchas veces dejan las puertas abiertas, y los perros se escapan y muerden, ya que ven al cartero como un peligro para los menores de la casa.

“Yo he sufrido cientos de ataques de perros a lo largo de mi carrera. Uno de ellos me ocurrió cuando recién comenzaba. Por increíble que parezca, me atacó un perrito Chihuahua, que se salió de su casa, cuando los niños dejaron la puerta abierta”.

Jesús Esparza Jr. entrena a otros carteros cómo protegerse de mordeduras de perros. (Cortesías USPS)

Recuerda que aunque la propietaria se disculpó, y salió con alcohol y algodón para limpiarle la sangre y curarle la herida, él se vio forzado a reportar el incidente.

“La Oficina de Correos le solicitó todas las vacunas de su perro”.

El año pasado se reportaron 65 ataques de perros a los carteros en Los Ángeles; San Diego se colocó en sexto lugar en la lista de ciudades con 41 agresiones de perros hacia los carteros; Sacramento en el sitio 16 con 26 ataques; San Francisco en el lugar 19 con 20 agresiones; seguido por Long Beach, con el lugar 20, con 19 ataques.

Pero además, por segundo año consecutivo, California se colocó en el estado en la nación con más ataques de perros: 723 en 2023 y 675 en el año 2022.

“Los ataques de perros son uno de los mayores peligros que enfrentamos en nuestro trabajo diario”, dijo el instructor de carteros.

Y observó que la principal recomendación que le hacen a los carteros, es que cuando un perro se aproxima veloz hacia ellos ladrando con la intención de atacarlos, es quedarse parados y no echarse a correr.

“Nunca podremos correr más que un perro. Así que debemos quedarnos parados, mirando al perro, y anteponer nuestra mochila como escudo a sus ataques. La otra cosa que siempre debemos traer es el spray para perros que es un gas pimienta que usamos para defendernos. Se recomienda traer uno en la mochila y otro a la mano para usarlo si se necesita”.

Uno de los principales riesgos de los carteros son los ataques de perros. (Fotos USPS) Crédito: Cortesía

Hizo ver que cuando un perro lastima a un cartero, el propietario del animal es obligado a pagar los gastos médicos.

“También nosotros, a través de los abogados en nuestro sindicato, podemos demandar”, dijo el instructor de carteros.

Indicó que no son solo los perros que la gente tiene al frente de la casa los que los atacan sino que muchas veces hay canes sueltos corriendo por la calle que se escapan; o en ocasiones, los mismos perros que la gente saca a caminar.

“Ahora también nos enfrentamos con que las personas sin hogar que tienen sus campamentos en las banquetas, también tienen perros, y a veces nos agreden”.

Dijo que “la gente suele decir, ‘mi perro no muerde, pero mi pregunta es, tu perro te ha dicho que no muerde’. Claro que no, y usualmente un perro no va a morder a su amo, pero puede a otros, sea del tamaño que sea”.

Los carteros están muy expuestos a ataques de perros. (Cortesía USPS)

El llamado del instructor de carteros a los propietarios de perros es que sean responsables.

“Yo mismo tengo dos perros, pero uno debe ser responsable, y mi recomendación es que los mantengan en los patios de atrás de las 8 de la mañana a las 7 de la tarde para que no representen un peligro para los carteros; ahora si no quieren llevarlos atrás, mi sugerencia, es que saquen el buzón a su banqueta, para que no tengamos que entrar”.

Enfatizó que en ocasiones, han tenido que suspender el servicio a toda una cuadra de hogares, cuando hay un perro que constantemente los ataca o es una amenaza a los carteros.

“O cuando no tenemos respuesta, le avisamos al propietario del perro, que abra un buzón postal para depositar sus cartas; o se les pide que vayan a recogerlas a la oficina del correo, porque no podemos seguir entregándoles debido al riesgo de un agresión por parte de su perro”.

Consideró que Los Ángeles es la ciudad con el mayor número de ataques debido a que mucha gente tiene perros para su defensa.

“Donde más veo ese tipo de perros es en el sur-centro de Los Ángeles; y está bien, solo que sus dueños deben ser responsables para no poner al cartero en peligro”.

Jesús Esparza Jr., instructor de carteros enseña a otros carteros a defenderse de ataques de perros. (Fotos USPS)

A nivel nacional, en el 2023, se registraron 5,800 ataques de perros contra los empleados postales.

La campaña de concientización contra las agresiones caninas hacia los carteros se lleva a cabo la primera semana de junio. El lema de este año es “no dejes que tu perro muerda la mano que te sirve”.

“Los carteros están expuestos a peligros potenciales todos los días, ninguno más frecuente que un encuentro con un perro. Todo lo que se necesita es una interacción para que un cartero posiblemente sufra una lesión”, dijo Leeann Theriault, gerente de seguridad y salud de los empleados de USPS.

“El Servicio Postal de EE UU fomenta constantemente la posesión responsable de mascotas. La campaña nacional sobre mordeduras de perros es un esfuerzo para promover la concientización y mantener seguros a nuestros clientes, sus perros y carteros mientras entregan el correo”.

Los carteros saben que todos los perros pueden morder, incluso aquellos que se perciben como no agresivos. Estas mascotas generalmente protegen su territorio y sus dueños tienen la importante responsabilidad de controlarlos para garantizar una entrega segura del correo.

Las consecuencias de un ataque de perros pueden ser graves. (Cortesía USPS)

Otras de las recomendaciones del USPS para evitar un ataque de un perro al cartero son mantener a su mascota:

Dentro de la casa o atrás de una cerca

Lejos de la puerta o en una habitación; o

Sujetos con una correa

Se recomienda que los niños no tomen el correo directamente del cartero porque el perro puede verlo como una amenaza.

Consecuencias de un ataque de perro

Según la información más reciente disponible del Insurance Information Institute, el costo promedio por reclamo de seguro por mordedura de perro es de $64,555. Cuando un empleado postal sufre una lesión, el propietario podría ser responsable de las facturas médicas, la pérdida de salarios, los costos de reemplazo de uniformes y el dolor y sufrimiento del empleado.