Más agentes demandan a la Policía de Pasadena

Varios policías actuales o retirados que son “gente de color” y que denunciaron haber sido víctimas de agresión racismo, discriminación, insultos raciales o represalias por parte de altos funcionarios del Departamento de Policía de Pasadena (PPD) han presentado demandas legales o lo harán la próxima semana en el Tribunal Superior del Estado de California, en el Distrito Central del condado de Los Ángeles.

La exteniente Carolyn Gordon, el expolicía Omar Elhosseiny, el actual teniente Sam De Sylva, el sargento Milton White, el oficial Jarvis Shelby y la agente Taisyn Crutchfield, son parte de las demandas entabladas contra la ciudad de Pasadena y el Departamento de Policía.

En estos casos, los abogados y los demandantes pueden hablar abiertamente sobre sus experiencias personales, pero ni la ciudad ni la policía pueden responder directamente sobre cada caso, ya que involucra asuntos de personal que son confidenciales bajo la ley de California.

“Estábamos en un juego de paintball y ya había acabado; un supervisor quería que yo entrara y saliera de una habitación, pero me emboscaron, caí al piso y me lastimé en la ingle”, dijo la exteniente Gordon. “Me tiré al suelo, lloré y me dijeron que no había lugar para bebés chillones”.

Era 1999 y la ahora exteniente jubilada fue al médico, quien le dijo que estaba teniendo un sangrado interno.

Gordon dijo a La Opinión que aguantó aquella y otras situaciones de menosprecio y racismo por más de dos décadas.

“Ahora, cuando escucho historias de otros oficiales que han sido agredidos, me remonta al momento en que yo fui agredida”, dijo. “Por eso creo que es importante que la gente sepa que hay cosas malas en este Departamento de Policía [de Pasadena] y que necesitamos corregirlas”.

Manifestó que, a ella, quien estaba al frente de Asuntos Internos, por haber pedido un trato justo e igualitario para la gente de color, sufrió de represión y le aplicaron severas sanciones como quitarle oportunidades de promoción y asignaciones, y al final fue aislada por completo.

Fotos del expolicía Omar Elhosseiny, el actual teniente Sam De Sylva fon parte del grupo de demandantes contra la ciudad y el Departamento de Policia de Pasadena.

“La pandilla de los GOBC”

De acuerdo con el abogado Brad Gage, se alega que, en Departamento de Policía de Pasadena hay una presunta “pandilla de posibles blancos supremacistas” que controlan el poder. Son conocidos como “Good Old Boys Club” (GOBC)).

“Son personas con prejuicios y racismo”, dijo el abogado. “Son gente que piensa que son superiores a otros, cuando no lo son. Es por eso por lo que hay tanto odio”.

De hecho, en la demanda entablada en agosto de 2023, a nombre de Sam De Sylva, se asegura que el Departamento de Policía de Pasadena (PPD) “tiene un historial de conducta discriminatoria hacia empleados de minorías”. En el reclamo se incluye como demandado al teniente Tony Russo, “uno de los favoritos de GOBC”.

Presuntamente, Russo fue denunciado en 2021 -cuando estaba a cargo de la División de Tráfico- por falsificar estadísticas para recibir más dinero, y registros de tiempo falsificados y cobros de horas no trabajadas.

De Sylva, supuestamente sufrió acoso laboral, represalias y discriminación durante 10 años. Incluyendo falsas investigaciones por parte de Asuntos Internos, evaluaciones laborales negativas inmerecidas, pérdida de beneficios, negación de promociones, degradación de rango o terminación.

Además de Russo, la querella legal menciona como miembros de la pandilla Good Old Boys Club al comandante Bill Grisafe, al excomandante Mark Goodman, al jefe adjunto Art Chute, y al exjefe de PPD, Jason Clawson.

“Las alegaciones son principalmente que son blancos, principalmente hombres. Y a la gente que no forma parte [del grupo] se les trata de manera diferente. Hay acusaciones de que los empleados afroamericanos han sido sometidos durante años a un trato injusto y también a daños físicos”.

Comandante Grisafe lesiona en el cuello a un oficial

En el reclamo legal archivado el 16 de mayo ante el Tribunal Superior de Los Ángeles se incluye como demandantes a Taysin Crutchfield, Milton White y al oficial Jarvis Shelby.

Según el abogado, en la demanda se asienta que el comandante Bill Grisafe -quien supervisa la División de Operaciones Especiales- le aplicó una llave a la cabeza a Jarvis, lo que le provocó lesiones graves. La querella legal alega represalias. discriminación y acoso.

Los presuntos hechos ocurrieron en agosto de 2023. Jarvis Shelby, de 37 años fue a estrechar la mano del comandante, quien, como respuesta, le aplicó el torniquete en el cuello, similar a la lucha libre. El sargento White fue testigo del incidente.

Nicole Shelby, cuyo hijo Jarvis fue lesionado por un comandante del Departamento de Policía de Pasadena.

Jarvis no ha podido regresar al trabajo. Ninguna medida disciplinaria hubo contra el comandante, según indica la demanda.

“Mi hijo sigue recibiendo tratamiento”, expresó Nicole Shelby, la madre de Jarvis. “ No es fácil porque él amaba su trabajo y existe la posibilidad de que probablemente nunca regrese, debido a la lesión”.

La mujer afroamericana se preguntó “¿Dónde empezó todo esto?”, con relación a la toma de represalias por denunciar actos ilegales de la propia policía.

“En lo más alto” respondió a sí misma. “Y creo que, cuando seamos capaces de derribar esos muros, conseguiremos justicia”.

Pasadena, una ciudad con 134,211 habitantes tiene un Departamento de Policía que emplea a 241 oficiales juramentados, 13 oficiales de reserva y 126 empleados civiles.

Castigada por defender a una señora

En el caso de la oficial Taisyn Crutchfield fue puesta en licencia administrativa, después de intervenir en un incidente que involucró al oficial Ralph Palacios.

Tres familiares de un hombre que fue balaceado por agentes de Altadena tenían un pleito familiar.

La agente Taisyn Crutchfield fue suspendida administrativamente por calmar la tensión durante un incidente donde hubo una persona balaceada y un pleito de familia.

La policía detuvo y esposo a Carlos Towns, a su madre, Barsha Knox, y a un menor de edad identificado como CT2, entre la calle Walnut y la Avenida Marengo.

La agente Crutchfield, quien es afroamericana pretendió alejar al oficial Palacios de la señora Knox. El policía hispano le dijo varias veces “no hagas eso”, y un supervisor les dijo que se alejaran uno del otro. A ambos se les ordenó regresar a la central de policía.

Presuntamente, Taisyn Crutchfield intentaba calmar una situación tensa, por lo que fue puesta en licencia administrativa, después que rompió el código de silencio del Departamento de Policía de Pasadena y por haber intervenido en el incidente que involucró al oficial Palacios.

“¿Qué harías si te llamaran n**ger?”

El sargento Milton White, quien es afroamericano reportó a asuntos internos sobre el incidente del 23 de agosto de 2023 y la lesión sufrida por su subordinado, el oficial Jarvis Shelby.

En contra de sus propias reglas, el Departamento de Policía de Pasadena impidió que White documentara el incidente.

El expolicía Omar Elhosseiny afirma que en el Departamento de Policía de Pasadena hay “burla y corrupción”.

Al mes siguiente falleció la madre de los cuatro hijos de White, quien pidió una licencia familiar, y un día después el comandante Grisafe le informó que sería reemplazado como sargento de la sección de Relaciones Comunitarias, una asignación que se le había dado por tres años.

Temiendo nuevas acciones laborales adversas, White regresó al trabajo el 16 de octubre, y recibió un correo electrónico del subjefe Art Chute donde solicitaba aplicantes para la posición de Relaciones Comunitarias.

White cuestionó la legitimidad de su destitución, peor nunca obtuvo respuesta, y en diciembre se encontró con el subjefe Chute en una ceremonia promocional; se acercó a él y se reunieron.

“Lo siento Milton, nosotros te jodimos”, se disculpó subjefe Chute con el sargento White, a quien en el PPD lo calificaron como “informante criminal”, hasta un sargento presuntamente llegó a preguntarle directamente: “¿Qué harías si alguien te llamara n**gger?”

Abogado Brad Gage denuncia a la pandilla “Good Old Boys Club” (GOBC) en la policía de Pasadena.

Respuesta de la ciudad de Pasadena

En respuesta a la conferencia de prensa del abogado Brad Gage frente al Departamento de Policía, Miguel Márquez, administrador de la ciudad de Pasadena emitió el siguiente comunicado:

“La ciudad de Pasadena no puede responder en un debate público sobre los reclamos y acusaciones, ya que involucran asuntos de personal que son confidenciales según la ley de California.

“Dicho esto, -añadió- las quejas del personal contra cualquier oficial de policía de Pasadena se investigan de manera exhaustiva y justa, y todo el personal de nuestras filas debe rendir cuentas por sus acciones cuando sea necesario. Tenemos confianza en el proceso legal y, como se trata de un litigio pendiente, esperamos presentar nuestro caso en el foro apropiado”.