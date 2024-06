Horóscopo de hoy de Nana Calistar 08 de junio de 2024

ARIES

CAMBIO DE DOMICILIO O AUTO EN PROXIMAS FECHAS SOLO PONTE PERRA CON LOS GASTOS PARA QUE NL TE AGARREN DE BAJADA. TE ANDAS MANEJANDO EN HIPER SENCIBILIDAD, TE ANDA AFECTANDO HASTA EL AIRE QUE RESPIRAS, TEN CUIDADO PORQUE PODRÍAS LASTIMAR A QUIEN NI LA DEBE NI LA TEME, ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN PUERTA Y DOLORES ABDOMINALES DEBIDO A LA MALA ALIMENTACIÓN QUE HAS LLEVADO. AMISTAD SE VA A DAR EN LA MAUSER, VA A LASTIMARSE Y PODRÍA IR A PARAR AL HOSPITAL. SI YA EMPEZASTE HACER EJERCICIO Y DIETA NO LOS DEJES, BÁJALE A LOS REFRESCOS Y HARINAS QUE ESA ES LA CLAVE PERFECTA. USTEDES SON FRÍOS Y BIEN HIJOS DE LA FREGADA NO SE DEJAN DE NADA NI DE NADIE Y SON MUY DE DECIRLE A LAS PERSONAS LO QUE SIENTEN. DINERO EN PUERTA QUE TE VA A AYUDAR A SALIR DE LA POBREZA QUE TE HABÍA CARACTERIZADO, AMOR DE UNA NOCHE Y CAMBIO DE CASA PODRÍA SUCEDER EN CUALQUIER MOMENTO. SI YA TIENES UNA RELACIÓN TRATA DE NO PELEAR O DISCUTIR CON TU PAREJA A VECES EL O ELLA SE COMPORTAN BIEN CELOSOS O CELOSAS CONTIGO ESO SE DEBE A QUE TE AMA DEMASIADO Y TIENE MIEDO DE PERDERTE, DEMUÉSTRALE QUE SOLO TIENES OJOS PARA EL O ELLA.

TAURO

CUÍDATE DE 2 AMIGAS TUYAS, SON BIEN TRAICIONERAS Y HOCICONAS Y ANDAN HABLANDO TONTERÍA Y MEDIA DE TU SER, NO CONFUNDAS EL AMOR CON NECESIDAD DE SEXO, OJO CON ESO. SI TE DEJAS MANIPULAR POR OTRAS PERSONAS DESPUÉS NO TE ANDES QUEJANDO. TEN CUIDADO CON TU TRABAJO EXISTE UN AMBIENTE TENSO QUE PUEDE AFECTAR TU RITMO Y TU SEGURIDAD. AUMENTA EL GRADO DE DESCONFIANZA CON LAS PERSONAS POR MAS AMIGOS O AMIGAS QUE SEAN TUYAS O DE LO CONTRARIO TE PODRÍAS LLEVAR GRANDES SORPRESAS. DOS CUESTIONES QUE TIENEN QUE VER CON LO LABORAL Y LO SENTIMENTAL SE VAN A SOLUCIONAR DE LA MEJOR FORMA. LO QUE TENGA QUE SER SERÁ, ASÍ DEJARAS DE ESTAR PENSANDO EN QUE PASARÍA, RECUERDA QUE ES MEJOR ARREPENTIRSE QUE QUEDARSE CON LAS GANAS. VIENEN DÍAS DE CAMBIOS Y OPORTUNIDAD DE EMPRENDER UN NEGOCIO QUE TE VA DEJAR MUY BUENAS GANANCIAS. VIENEN DÍAS EN LOS CUALES COMENZARÁS A PENSAR MUCHO EN TU FUTURO Y ESO TE VA QUITAR EL SUEÑO. NO TE DEJES MANUPULAR POR AMISTADES QUE BUSCARÁN SACAR ALGO DE PROVECHO DE TI.

GÉMINIS

DEBES APRENDER A CUIDAR MUCHO TU AUTOESTIMA PORQUE TE PODRÍAN A SER SENTIR MISERABLE ALGUNAS PERSONAS QUE TE RODEAN. REENCONTRARAS CON UNA VIEJA AMISTAD EN EL TRANSCURSO DE LA SIGUIENTE SEMANA, RECIBIRÁS NOTICIAS ALENTADORAS DE UN ASUNTO QUE HAS ESTADO ESPERANDO A QUE SE RESUELVA. CUIDADO CON UN VIEJO AMOR EL CUAL APARECERÁ MEDIANTE UNA RED SOCIAL Y TE MOSTRARÁ INTERÉS NUEVAMENTE. NECESITAS HACER MAS EJERCICIO Y MOVER MAS LAS AGARRADERAS, YA NO LO HAGAS POR LUCIR CUERPAZO CRIMINAL, HAZLO POR SENTIRTE MAS MEJOR FÍSICAMENTE. VAS A RESOLVER UN PROBLEMA QUE HAS VENIDO ACARREANDO YA DESDE HACE ALGÚN TIEMPO, DEBES APRENDER A NO MORTIFICARTE POR COSAS Y TONTERÍAS QUE NOMAS TE PONEN DE MAL HUMOR O TE HACEN SENTIR DE LA FREGADA. TE MANEJAS EN FERMONAS ACTIVADAS Y TRAES UN CHORROMIL DE PEGUE, PERO TU SI ERES MUY DE UN SOLO AMOR Y A PESAR DE QUE TU AMOR POSIBLEMENTE ESTE LEJOS DE TI POR LA DISTANCIA, TU SIEMPRE MANTENDRÁS ENCENDIDA ESA LLAMA Y SEGUIRÁS SIENDO FIEL. VIENEN DÍAS EN LOS CUALES COMENZARÁS A QUITAR DE TU CAMINO TODO ESO QUE TE ESTORBA O TE HACE SENTIR MISERABLE. UNA PERSONA DE TU CÍRCULO DE AMIGOS TE VA A TRAICIONAR.

CÁNCER

DEBES TENER CUIDADO CON TU DINERO, NO GASTES EN LO QUE NO NECESITAS. EL AMOR TIENE MUCHOS CAMINOS Y FACETAS Y QUIZÁS NO TE HA IDO BIEN EN LOS ÚLTIMOS MESES, PERO PEGUE Y CON QUIEN ECHAR PATA NO TE HA FALTADO. SI ESTAS EN PLAN DE SOLTERO O SOLTERA POSIBILIDADES DE REENCUENTRO CON AMOR DEL PASADO, PUEDE QUE LLEGUEN ACUERDOS. POSIBILIDADES DE UN VIAJE, Y TE ENTERAS DE UNA BODA. TRATA DE SER MAS INTELIGENTE EN TU MANERA DE VER LAS COSAS PORQUE PODRÍAS DIFAMAR A UNA PERSONA QUE ES MUY IMPORTANTE PARA TI. EVENTO SOCIAL O REUNIÓN CON AMISTADES SE APROXIMA. REUNIÓN CON AMIGOS O TE ENCONTRARAS CON ALGUIEN DEL PASADO EN ESTAS FECHAS. NO ANDES TANTO DE CALZÓN QUITADO PORQUE HAY PROBABILIDADES DE EMBARAZOS. TE ENTERARAS DE CHISME DE UNA AMISTAD QUE TE DEJARA IMPACTADO E IMPACTADA. MUCHA SUERTE EN JUEGOS DE AZAR ASÍ QUE APROVECHA ESA SUERTE. DATE LA OPORTUNIDAD DE CUIDAR TUS NEGOCIOS EN CASO DE TENER PARA EVITAR PÉRDIDAS. HAY UNA PERSONA FEL PASADO QUE TE ANDA PENSANDO MUCHO Y EN PROXIMAS FECHAS SABRÁS DE QUIÉN SE TRATA.

LEO

ES MOMENTO DE APRENDER DEL AYER OARA NO VOLVER A COMETER LOS MISNOS ERRORES DE SIEMPRE. CUIDATE DE UNA TRAICION DENTRO DE LA FAMILIA LA CUAL PODRÍA OCASIONAR UNA SEPARACIÓN. NO CONFÍES TANTO EN TU BUENA SUERTE QUE TE VAN A SACAR UN SUSTO POR CONFIANZUD@. SE TE DA MUCHO ANDAR OFRECIENDO LA CARICIA GRATUITAMENTE, Y A VECES TERMINAN BIEN ENAMORADOS DE LAS DEMÁS PERSONAS. NO DISCUTAS CON ESE TIPO DE PERSONAS QUE NO VALE LA PENA ARRUINAR TU FELICIDAD CON ESA GENTE SIN QUEHACER, SON PERSONAS QUE RESULTAN MÁS IGNORANTES QUE LA MISMA IGNORANCIA, DÉJALAS QUE LADREN Y DIGAN LO QUE TIENEN QUE DECIR, SONRÍELES Y RETÍRATE, ESO LES VA A CALAR MAS QUE NADA. NO HAGAS CASO A RUMORES, RECUERDA QUE LA GENTE ES BIEN HIJA DE LA TIZNADA Y CON TAL DE DAÑARTE LA VIDA INVENTA MUCHAS COSAS QUE NI SIQUIERA EXISTEN O AUN NO HAN PASADO. YA NO TE MORTIFIQUES NI PIENSES TANTO A LA HORA DE IR A DORMIR, ESTO ES LA VIDA Y SOLO LOS MEJORES SALEN BIEN VICTORIOSOS O VICTORIOSAS. DATE CUENTA QUIEN ERES Y HACIA DONDE TE DIRIGES PUES DE ESA MANERA NO PERDERÁS EL RUMBO DE TU VIDA. HAY UN AMOR DEL PASADO EL CUAL COMENZARÁ HABLAR CUESTIONES NEGATIVAS SOBRE TU PERSONA.

VIRGO

CUIDADO CON ESPERAR MÁS DE LA CUENTA ALGO QUE NO VA LLEGAR A TU VIDA Y MENOS FE QUIEN TU CREES. UN VIAJE ESTÁ POR CONSOLIDARSE. TRATA DE SALIR DE LA RUTINA Y NO HACER SIEMPRE LO MISMOS PORQUE ESO ES LO QUE TE AFECTA O TE CANSA DE LA VIDA. HAY OPORTUNIDAD DE REALIZAR UN VIAJE CON AMISTADES O FAMILIA EL CUAL LES AYUDARÁ A SALIR DE LA RUTINA. ENTRARAS EN UNA ETAPA BIEN APASIONADA AHORA QUE ENTRE EL MES DE JULIO, ERES MUY DE QUE TE GUSTA VERTE BIEN Y TODO ESE SHOW, PONTE LAS PILAS Y LOGRARAS RECONQUISTAR AL SER AMADO QUE CREÍAS PERDIDO. APRENDE A SER MAS PERSUASIVO Y PERSUASIVA SINO CONFÍAS EN UNA PERSONA NO LE DES ENTRADA A TU VIDA Y MENOS A TU CASA, NO COMETAS EL RIESGO DE ARREPENTIRTE EN EL FUTURO. SE VAN A FORTALECER TUS LAZOS SENTIMENTALES CON LA PERSONA AMADA EN CASO DE TENER PAREJA, DEBES APRENDER A DEJARTE DE COMPLICAR LA EXISTENCIA SI ES QUE NO QUIERES QUE LA VIDA Y TU PAREJA TE BUFEN POR SER TAN COMPLICADO Y COMPLICADA. VIENEN DÍAS EN LOS CUALES COMENZARÁS A PENSAR EN UN PROYECTO QUE HAS TRAÍDO EN MENTE Y QUE TE VA TRAER GRANDES GANANCIAS ECONÓMICAS.

LIBRA

VINEN DÍAS DE CAMBIOS SOBRE TODO ECONÓMICOS QUE TE VAN A BENEFICIAR MUCHO SOLO DEBES TENER CUIDADO EN QUÉ INVERTIR. CUÍDATE DE AMISTADES FALSAS PUES TE ESTARÁN RONDANDO Y BUSCANDO LA MANERA DE PROVOCARTE Y HACERTE QUEDAR MAL CON OTRAS PERSONAS. RECUERDA QUE NO TODO SALE BIEN A LA PRIMERA HAY QUE SEGUIR ECHÁNDOLE GANAS. ES MOMENTO DE APRENDER DE CADA LECCIÓN DE VIDA PARA EVITAR COMETER LOS MISMOS ERRORES. DÍAS DE PONERTE LAS PILAS EN PAGOS Y DEUDAS ATRASADAS O DE LO CONTRARIO TE METERÁS EN PROBLEMAS EN PRÓXIMAS FECHAS. NO PERMITAS QUE AMISTADES HIPÓCRITAS SIGAN EN TU VIDA NECESITAS MANDARLAS BIEN LEJOS DE UNA BUENA VES. NO ESPERES NADA DE NADIE Y MENOS DE QUIEN NUNCA SE HA PREOCUPADO POR TI. CUIDA LA INFORMACIÓN QUE SABES, NO LA DIGAS A CUALQUIERA PUES DICHA INFORMACIÓN TE VA A SERVIR PARA FREGAR A ALGUIEN EN EL FUTURO Y COBRAR VENGANZA. CUIDA MUCHO TU SALUD PORQUE PODRÍAS PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA EL CUAL TE VA METER EN CAMA UNOS DÍAS. MUCHA SUERTE EN JUEGOS DE AZAR Y EN NÚMEROS CON TERMINACIÓN 23, 56 y 89.

ESCORPION

HAY DÍAS EN LOS CUALES TE SENTIRAS TRISTE Y DECAIDO AL VER QUE MUCHOS DE TUS SUEÑOS NO HAN LOGRADO CONCRETARSE DEL TODO. VIENEN DIAS EN LOS CUALES DEBERAS DE PENSAR UN POCO MÁS EN TI ANTES QUE EN ÑAS DEMÁS PERSONAS. TIEMPO DE QUE ARREGLES TODOS ESOS ASUNTOS QUE TE HAN HECHO BOLAS EL ENGRUDO Y NO TE HAN DEJADO AVANZAR, YA NO TE CIERRES AL AMOR PUES NO PODRÁS EVITAR ENAMORARTE EN LAS PRÓXIMAS FECHAS. APRENDE A DECIR QUE NO Y NO SIEMPRE QUE SÍ PUES POR ESA RAZÓN ALGUNAS VECES TE VEN LA CARA DE TONTO O TONTA. NO TE DESESPERES SINO HAS RECIBIDO LAS NOTICIAS QUE ESPERAS, NECESITAS SEGUIR INSISTIENDO PA PODER LOGRAR TUS METAS Y OBJETIVOS. CONCÉNTRATE EN TU RELACIÓN SI ESQUE LA TIENES Y NO DES MOTIVOS PARA DISCUTIR CON TU PIORES NADA. CUÍDATE MUCHO DE LOS PARASITOS, DEBES DESPARACITARTE PORQUE POR ESO TAMBIÉN TIENES ESA PANZA. ROMPIMIENTO DE RELACIÓN DE UNA AMISTAD Y TE CAERÁ EL 20 SOBRE COMO ES UNA PERSONA EN REALIDAD, HA SIDO MUY FALSA CONTIGO. NO ES MOMENTO DE PENSAR EN EL AYER SINO EN EL AHORA. DÍAS EN LOS CUALES REGRESAN PERDONAS DEL PASADO A PEDIRTE PERDÓN POR ERRORES AUE COMETIERON.

SAGITARIO

VIENEN DÍAS DE CAMBIOS Y DE VIAJES QUE SE COMENZARÁN A PLANEAR DE LA MEJOR MANERA. ENFERMEDAD EN LA FAMILIA, NADA DE GRAVEDAD. MENSAJE DE PERSONA FALLECIDA EN PRÓXIMAS FECHAS POR UN SUEÑO O UNA SEÑAL. A VECES TE PASAS DE PERRIS Y TE VALE LOS SENTIMIENTOS DE LAS DEMÁS PERSONAS AFECTANDO A QUIENES DE VERDAD TE QUIEREN. APRENDE A NO METERTE EN RELACIONES PROHIBIDAS O VAS A SALIR BIEN QUEMADO O QUEMADA Y SI DEPORSI YA LO ESTAS NO TE ARRIESGUES A QUE TE CHAMUSQUEN MÁS. NO TE DEJES LLEVAR NI INFLUENCIAR POR LAS COSAS QUE TE DICEN LAS DEMÁS PERSONAS, TEN PRESENTE QUE NECESITAS APRENDER DE UNA BUENA VES A TOMAR TUS DECISIONES PUES SI TE EQUIVOCAS SERÁ POR TU PROPIA DECISIÓN. CONOCERÁS A UNA PERSONA QUE CAMBIARA TUS EXPECTATIVAS, TE VA A HACER SENTIR DE LO MEJOR Y ENTRE RISA Y RISA TE VAS IR ENAMORANDO POCO A POCO SIN DARTE CUENTA Y CUANDO MENOS ACUERDES TE LA VA A DEJAR CAER BIEN FEO. CUÍDATE DE AMORES DE UNA NOCHE LOS CUALES PUDIERAN APARECER EN CUALQUIER MOMENTO.

CAPRICORNIO

DATE LA OPORTUNIDAD DE PENSAR EN TU FUTURO Y COMENZAR A TRABAJAR EN EL PARA QUE LOGRES TUS OBJETIVOS Y TUS METAS. TRATA DE TOMAR TUS DECISIONES Y QUE NADIE SE META DONDE SON SOLO ASUNTOS TUYOS. PROBLEMAS EN PUERTA POR TU TRABAJO O TE VENDRÁN A LA CABEZA SITUACIONES DEL PASADO QUE TE VAN A PONER BIEN DEPRIMENTE. BÁJALE AL ALCOHOL Y A LAS FIESTAS, RECUERDA QUE TU CUERPO NECESITA REPOSO Y RECUPERACIÓN YA QUE LE DEBES UN FRIEGOS DE HORAS DE SUEÑO QUE REPERCUTIRÁN EN UN FUTURO. DEJA DE PENSAR QUE ERES EL CENTRO DEL MUNDO, LA HUMILDAD SERÁ TU MEJOR ARMA PARA CONSEGUIR CUANTO TE PROPONGAS. AGUAS CON LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y DOLORES MUSCULARES, TE VAN A JODER MUCHO. CHISMES AL POR MAYOR DE DOS AMISTADES UNA DE PELO LACIO CON CABELLO ABAJO DE SU HOMBRO Y UNA DE OJOS CAFÉS CLAROS. SI NO TIENES PAREJA QUE TE VALGA, SAL Y DISFRUTA DE TU VIDA QUE PARA ESO SE HIZO. AGUAS CON LAS VIEJAS CHISMOSAS DE TU VECINDARIO TE PUEDEN METER EN PROBLEMAS. NO TE DEJES LLEVAR POR LA IRA EN RELACIONES AMOROSAS PORQUE VENDRÁN PROBLEMAS Y DISCUSIONES.

ACUARIO

CUIDADO CON ENFERMEDADES RESPIRATORIAS LAS CUALES ESTARÁN A LA ORDEN DEL DÍA. UNA NOTICIA TE VA A HACER MUY FELIZ, NO TIENE QUE VER CON EL AMOR ASÍ QUE NI TE EMOCIONES. EN LA MEDIDA QUE DES RECIBIRÁS ASÍ QUE SINO ESTÁS DISPUESTO O DISPUESTA A DAR NO ESPERES RECIBIR NADA A CAMBIO. COMENTARIOS TONTOS PASATELOS POR EL ARCO DEL TRIUNFO, QUE YA NO TE IMPORTEN. RECUERDA QUE SI ERES MUJER Y ANDAS AFLOJANDO A MEDIO MUNDO LA CARTERA CUANDO QUIERAS ALGO ENSERIO NADIE TE VA A TOMAR EN CUENTA POR JUGUETEADA QUE VAS ESTAR, ASÍ QUE RESPETATE Y QUE NO LES SEA FÁCIL CONSEGUIR LO QUE QUIEREN DE TI. ES MOMENTO QUE DEJES EL ABITO ATRÁS Y LAS BUENAS COSTUMBRES Y LE DES VUELO A LA HILACHA ANTES DE QUE SE TE PASE EL TREN Y CUANDO QUIERAS YA SOLO LAS ENFERMEDADES TE VAN A QUERER. NO TE PERMITAS CAER EN PROVOCACIONES DE GENTE TONTA QUE BUSCARÁ DAÑARTE CON MALOS COMENTARIOS. VIENEN DÍAS EN LOS CUALES ESTARÁS MUY MELANCÓLICO AL RECORDAR A UNA PERSONA DE TU PASADO QUE SE TE HA PRESENTADO EN TUS SUEÑOS.

PISCIS

CUIDA TU AUTOESTIMA Y NO BAJES LA GUARDIA POE NADA NI NADIE, TU VALES MÁS DE LO QUE CREES ASÍ QUE NO BAJES TU VALOR POR NADA NI NADIE. TEN CUIDADO CON AMORES DEL PASADO QUE PUDIERAN APARECER Y CAUSARTE DAÑO. NO PERMITAS QUE NADIE TE ROBE TU FELICIDAD. SI TIENES UNA RELACIÓN, PONTE ÁGUILAS QUE TIENES COMPETENCIA Y HAY 2 QUE TRES QUE TE LE ANDAN ECHANDO LOS PERROS A TU PAREJA. NO DEJES LAS COSAS PARA MAÑANA Y ATIENDE TU VIDA HOY ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE PORQUE ERES MUY DE ESOS Y ESAS, EL FACEBOOK SE HA VUELTO UNA DISTRACCIÓN EN TU VIDA Y ESE ES EL MOTIVO DE QUE TE ATRASES EN TUS DEBERES, PONTE LAS PILAS Y SACA YA LOS PENDIENTES ¿SI YA SABES QUÉ PENSAMIENTOS TE DAÑAN, PORQUE SEGUIR FLAGELANDOTE CON LO MISMO? NO SEAS TAN TONTO O TONTA Y QUITA DE TU VIDA TODAS ESAS TONTERÍAS QUE TE AFECTAN O TE HACEN DAÑO. CUIDADO CON TU ECONOMÍA ESTÁS GASTANDO DINERO QUE NO TIENES EN CUESTIONES QUE NO NECESITAS. HAY OPORTUNIDAD DE CAMBIO DE DOMICILIO QUE DEBERÁS DE MEDITAR MUY BIEN PORQUE PUEDE QUE LAS COSS NO SALHAN COMO ESPERAS.