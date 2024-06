Cómo recuperar tu cuenta de WhatsApp si ha sido hackeada

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo, pero esta popularidad la convierte en un blanco frecuente para los ciberdelincuentes. Si tu cuenta ha sido hackeada, es esencial actuar rápidamente para recuperarla y proteger tu información personal. A continuación, se detallan los pasos para recuperar una cuenta de WhatsApp comprometida y cómo prevenir futuros ataques.

Señales de que tu cuenta ha sido hackeada

Primero, es importante reconocer las señales de que tu cuenta ha sido hackeada:

– Mensajes leídos que no has abierto: Si ves mensajes marcados como leídos que tú no has revisado, podría ser una señal de que alguien más tiene acceso.

– Mensajes enviados que no has escrito: Ver mensajes enviados desde tu cuenta que tú no escribiste es un claro indicio de compromiso.

– Sesiones desconocidas de WhatsApp Web: Si detectas sesiones de WhatsApp Web activas en dispositivos que no reconoces, es probable que alguien más esté usando tu cuenta.

– Cambios en tu perfil o estado: Si notas modificaciones en tu foto de perfil, estado o cualquier otra configuración que tú no realizaste, esto es otra señal de hackeo.

– Desconexiones inesperadas: Si te desconectas sin razón aparente y necesitas volver a verificar tu número, es posible que alguien esté intentando acceder a tu cuenta.

Pasos para recuperar tu cuenta

1. Reinstalar WhatsApp

El primer paso para recuperar tu cuenta es reinstalar la aplicación:

– Desinstala WhatsApp: En tu dispositivo, desinstala la aplicación de WhatsApp.

– Vuelve a instalar la app: Descarga e instala nuevamente WhatsApp desde la tienda de aplicaciones.

– Verifica tu número telefónico: Abre la aplicación y verifica tu número telefónico ingresando el código de seis dígitos que recibirás por SMS.

Este proceso forzará el cierre de sesión en todos los dispositivos donde tu cuenta esté activa, incluyendo aquellos controlados por el hacker.

2. Verificación en dos pasos

Si el hacker ha activado la verificación en dos pasos, y no tienes el código de seguridad, tendrás que esperar siete días para poder acceder a tu cuenta sin él. Durante este periodo, el hacker no podrá acceder a tu cuenta.

3. Cierre de sesiones en dispositivos vinculados

Una vez que hayas recuperado el acceso a tu cuenta, es crucial cerrar sesión en todos los dispositivos vinculados para asegurarte de que el hacker no pueda seguir accediendo a tu cuenta:

– Abre WhatsApp en tu móvil.

– Ve a Configuración: Entra en la sección de Configuración.

– Selecciona Dispositivos vinculados: Aquí verás una lista de todos los dispositivos donde tu cuenta está activa.

– Cierra sesión en cada dispositivo: Selecciona cada dispositivo y cierra sesión.

4. Activar la verificación en dos pasos

Para agregar una capa extra de seguridad, activa la verificación en dos pasos:

– Ve a Configuración en WhatsApp.

– Selecciona Cuenta: Luego, elige Verificación en dos pasos.

– Activa la verificación: Sigue las instrucciones para crear un PIN de seis dígitos. Este PIN se te pedirá cada vez que intentes registrar tu número de teléfono con WhatsApp en un dispositivo nuevo.

Prevención de futuros hackeos

Además de los pasos anteriores, hay varias medidas preventivas que puedes tomar para proteger tu cuenta de futuros hackeos:

– No compartas tu código de verificación: Nunca compartas el código de verificación de WhatsApp que recibes por SMS, ni siquiera con amigos o familiares.

– Cuidado con los mensajes sospechosos: Desconfía de mensajes que pidan información personal o financiera.

– Actualiza tu aplicación regularmente: Mantén WhatsApp y otras aplicaciones de tu teléfono actualizadas para asegurarte de tener las últimas mejoras de seguridad.

– Utiliza una contraseña segura: Asegúrate de que tu cuenta de correo asociada a WhatsApp tenga una contraseña fuerte y única.

Recuperar tu cuenta de WhatsApp después de un hackeo puede ser un proceso rápido si sigues los pasos correctos. Además, la activación de medidas de seguridad adicionales como la verificación en dos pasos puede ayudar a proteger tu cuenta contra futuros intentos de hackeo. Mantente siempre alerta y sigue las mejores prácticas de seguridad para mantener tu información personal segura.

