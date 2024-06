Horóscopo de hoy de Nana Calistar 09 de junio de 2024

Piscis

Deja de flagelarte, hacerte daño y culparte por errores que no son tuyos y no debes cargar. El viaje de tus sueños sucederá muy pronto y un embarazo familiar se aproxima el cual los pondrá muy feliz. Nueva oportunidad de negocio surgirá, excelenes ganancias en puerta que deberás de aprovechar al máximo. Trata de ser más noble con quien lo merece y más hijo de la fregada con tus enemigos. Si ya tienes una pareja busca momentos agradables para estar más juntos y entregados, la confianza una vez perdida es difícil de conseguir pero no imposible así que lucha por lo que quieres. Este mes de JUNIO tiene que ser para reflexionar y comenzar a pensar en un cambio físico que te pueda beneficiar. Una cena romántica este día podría ser el parteaguas para que todo mejore si has tenido problemas con tu pareja en caso de tener. Cambios laborales y la llegada de familia del extranjero se ve en próximas semanas. Deja de pensar que las personas cambiarán por ti, solo te mostrarán otra cara pero cuando menos acuerdes volverán a ser las mismas perras de siempre. Amistades podrían ponerte en mal con sus comentarios, andarán ladrando mucho de ti y podrían ocasionarte graves problemas. Ten calma y no te desesperes, sueles ponerte de malas sino vez resultados pronto y por esa cuestión muchas veces no logras consolidar tus metas y tus sueños.

Acuario

En este mes de junio verás cambios en tu economía, podría caerte el negocio de tu vida pero debes saber aprovecharlo al máximo y sacarle el provecho adecuado. Te enteras de una infidelidad o divorcio de una amistad o de miembro de tu familia. Si no tienes perro que te ladre es porque no lo deseas y te has acostumbrado a tu soledad sin embargo sabes que aun esperas quien te llene ese vacío que tú mismo o misma has creado. Días y cambios bueno que te llevarán a entender el por qué te has sentido así en estos días. Días de mucha reflexión y de soltar cuestiones que te lastimaban o te hacían sentir tan miserable. Cuídate de caer en la monotonía en caso de tener pareja pues podrías perder demasiado. Eres una persona muy entregada que siempre buscas dar sin recibir pero ha llegado el momento en que te has cansado de ser siempre tu quien dé más, ahora esperas que se te devuelva todo eso que has hecho y dado por los demás. Ten presente que amores de una noche siempre aparecerán, pero deberás ser muy inteligente para no caer en provocaciones. Tu buen corazón podría meterte en problemas, no confié tanto en quien en días te muestra una cara y en otros simplemente te da la espalda y se aleja. Vienen momentos gratos dentro de la familia que deberás de aprovechar porque quizás jamás se vuelvan a repetir. No tengas miedo en entregarte a esa persona que mueve tu mundo y vida solo asegúrate que es la persona correcta.

Capricornio

Días de mucha reflexión en los cuales deberás aprender qué es lo que quieres y qué es lo que deseas atraer a tu vida para evitar problemas. No te compliques la existencia pensando en algo que no va pasar ni va suceder pon los pies en el piso. Nunca trates de ir por algo que sabes no te dejará nada de provecho, no descuides tu vida ni tus sueños por cumplir los de personas nefastas que solo buscan sacar provecho de los demás. El amor será un gran anhelo para ti pero tantas decepciones y fracasos te han enseñado que las personas ya no son leales ni fieles y te da flojera caer de nuevo en algo que solo arruina tu paz y tu existencia. El amor se consolidará en próximas fechas pues dicho sentimientos nacerá a partir de una amistad o de una persona que llegará mediante una red social. Hay momentos en los cuales deberás de aprender con quien sí y con quien no es mejor seguir, no te martirices por quien solo te busca en días soleados, manda a la fregada a esas personas falsas que realmente no te dan ni un poco de lo que necesitas para lograr tu felicidad. Un amor muy importante aparecerá, si no tienes una relación deberás de ser muy inteligente para saber y darte cuenta de que es la persona que requieres y necesitas que se quede en tu vida; algunas veces eres demasiado interesado e interesada en el factor económico y eso no ayuda del todo porque los alejas.

Sagitario

Vienen amores muy importantes y cambios en tus estados de ánimo; sobre todo muchas mejoras en el área de la economía. Deja ir a quien te causa daño y da entrada a tu vida a quien merece estar, este mes de junio es de reivindicarte en todo eso que buscas para crecer. Debes aprender que en esta vida todo tiene un precio así que trata de ser más duro o dura y no sueltes nada si sabes que no obtendrás nada a cambio. Si ya tienes una relación surgirán problemas por una tercera persona que pondrá tu estabilidad en un hilo, no dejen que nadie se meta en lo que solo a ustedes dos les corresponde. Confía en Dios y en la vida misma pues te pondrán a tu paso lo que necesitas para concretar tu felicidad. Si tienes pareja no seas tan exigente ni pidas algo que no estarás dispuesto o dispuesta a dar. Cambia tu estado de ánimo y sonríe por más tiempo pues eso va atraer a las personas indicadas. Debes de tener cuidado en lo que sale de tu boca pues andarás en un tono complicado que podrías dañar a quien no lo merece. Momento de poner en claro quién eres y de no exigir de rodillas lo que por derecho te corresponde. No descuides tu cuerpazo criminal de impacto pues por pensar en otras cuestiones le has entrado bien y bonito a la garnacha y sin darte cuenta de que sueles subir demasiado pronto de peso.

Escorpio

Nunca permitas que nadie te haga sentir mal ni que vales poco, recuerda que tienes el mismo valor que cualquier otra persona e inclusive más si tu así te llegas a sentir. Mes de junio de cambios, podría presentarse un divorcio en cualquier momento dentro de la familia. La llegada de una sorpresas se avecina y terminas ciertos pendientes que te traían con estrés. No sigas deprimiéndote por algo que no vale la pena, eso es pura pérdida de tiempo. Cuidado con cambios de humor repentinos que pudiera afectar tú circulo de amistad y a tu pareja. Aprende a quererte y amarte y sobre todo a respetarte con todos tus defectos, deja que el mundo ruede y que cada quien se responsabilice de sus actos, no sigas haciéndote daño, eres tu peor juez y sin pensar sueles lastimarte cada que se te antoja. Chimes siempre habrá en tu entorno pero depende de ti que te afecten o no. Vienen momentos en los cuales el amor ya no constituirá una parte importante en tu vida, dejarás de creer en muchos sueños que tenías para dar paso a las realidades, sino es visto por tus ojos no lo creerás así sea el mismo amor. Vienen cambios de conducta importantes para ti y dichos cambios te ayudarán en mejoras económicas. Conocerás la verdadera cara de una persona que te ha hecho creer que te es fiel y te quiere y demás mentiras que te ha dicho.

Libra

No permitas que nadie te quite el sueño, debes de ir tras cada una de tus etapas poco a poco y sin tener que estar dando explicaciones de más que no te conducirán a ningún sitio. Junio para meditar sobre tus errores y amores pasados, no vuelvas a lo mismo solo libérate de lo que no te hace feliz. Amistades falsas comenzarán a irse de tu vida poco a poco. Cuidado con lo que dices cuando andas de buenas podrías cometer un error y no cumplir con una promesa. Amores de una noche se presentan pero solo querrán tu cuerpazo criminal porque saliendo el sol ya no estarán a tu lado. No dudes nunca del amor que tu pareja te profesa y mejor trata de buscar momentos inolvidables con el amor de tu vida, el día de mañana se presta muy bueno para cumplir algunas de tus fantasías. Una noticia inesperada en el área familiar está por llegar. Cuida mucho lo que comes pues podrías enfermarte no estás para eso en estos momentos. Días de muchos pensamientos negativos en los cuales tu pasado prevalecerá. Una amistad que pensaban que quedaría soltera se casa. Mejora laboral y cambio de horario. No des nada sin esperar nada a cambio, aprende a creer en tu sexto sentido y no tomes decisiones a la ligera porque vienen muchas decepciones a tu vida las cuales serán muy dolorosas. Cuidado con caídas que estarán a la orden del día. Un viaje se va a cancelar por culpa de familiar o amistad.

Virgo

No permitas que la monotonía afecte tu relación en caso de tener pues entrarán en una etapa de muchos cambios los cuales pueden romper de lleno el amor o hacerlo más sólido. En este mes de junio un sueño se va realizar algo con lo que has estado trabajando desde hace tiempo. Podrías comenzar a planear un viaje a Europa en próximas fechas para el siguiente año. La llegada de amistad nueva te beneficiará en lo económico y en el amor pues si estas soltero o soltera te presentará un ligue para de vez en cuando darte tus escapadas. Tu economía estaba estancada y por fin sientes que las cosas comienzan a moverse, están en puerta oportunidades para que generes más dinero. Si te están invitando a un nuevo changarro atrévete a invertir en él. En el amor hay muchos cambios buenos pues comenzarás una etapa muy buena si tienes pareja y eso que en el pasado les afectó tanto comenzará a quedar en el olvido. Es momento de que inviertas en tu salud, ya sabes que estás mal y nada más te has estado haciendo wey. No esperes que la vida te devuelva lo que un día te quitó, ve tras eso y lucha por obtenerlo pues estas en una etapa en la cual todo podría cuajar y hacerse realidad. No dejes que ninguna persona quiera imponer su voluntad donde tú tienes la última palabra. Deja de creer en quien solo te ha traído problemas y mortificaciones, no es momento de regresar al pasado y volver a comer todo eso que ya te merendaste.

Leo

En este día cuídate de dolores de ciática y espalda baja que estarán a la orden del día. Traes la intuición bien perra sobre todo a la hora de dormir y comenzarás a ver cosas que antes no veías y tu sexto sentido lo traerás bien desarrollada. Pon atención porque puedes recibir señales o mensajes en sueños que te indiquen cambios en tu economía. Posibilidades de que llegue a tu vida quien te de para tus chicles en esta semana. En el amor cambios importantes que deberás de atender a la brevedad o de lo contrario se podría enfriar la relación. Es preciso que en el amor en caso de no tener una relación esperes el tiempo indicado para consolidar algo, no te apresures mucho, te da pavor la soledad aunque no quieras aceptarlo y debido a eso podrías terminar enredándote con cualquier persona que realmente no te merece. Déjate llevar por el poder de tus decisiones, que nadie influya en ellas, es momento que cada situación que vives aporte un poco para tu futuro, sino aprendes a valorar quién eres y lo que tienes jamás en la vida lograrás crecer como ser humano. Amor del pasado retorna en cualquier momento, pero te meterá en grabes problemas así que mejor maneja ese asunto de pincitas y procura no involucrarte demasiado en esas cuestiones que solo te darán dolores de cabeza.

Cancer

Es necesario que consideres el rehacer tu vida amorosa, ya dile adiós al pasado, date el permiso para abrir tu mente y tu piernas si es necesario. La suerte estará de tu parte, date la oportunidad de creer en eso y cómprate unos cachitos de lotería, hay probabilidades altas de que te ganes un dinerito, el cual deberás usar en el pago de algunas deudas. Nunca des algo por hecho y siempre trata de quedarte con la duda pues algunas veces te mienten quienes te rodean pero por tu confianza lo dejas pasar o simplemente te haces de la vista gorda para no causar un conflicto. Pon de tu parte para que tu relación funcione si tienes pareja, tu indiferencia no ayuda en nada, date un buen baño relajante con yerbabuena, albahaca y miel, eso ayudará a despojarte de energías negativas dentro de la pareja. No permitas que celos y desconfianzas arruinen lo que tanto te ha costado construir, en el amor hay días en los cuales no te encuentras o no te hayas y no sabes realmente qué camino elegir, date la oportunidad de ir por cada meta y sueño y conseguirás cuanto te propongas; no es momento de quedarte con ganas de nada.

Géminis

Estás en tu etapa de cumpleaños y muchos sueños se hacen realidad pero si pierdes el enfoque no llegarás a lograr tus objetivos y metas. En tu trabajo las cosas están bien perras, no te dejes influenciar por personas chismosas o que te quieran meter miedos de despidos o de esas cosas. Deja de mendigar lo que sabes bien que no es para ti solo te vas a decepcionar. Hay oportunidad de que termines enredándote con tu pasado, cuidado con embarazos no deseados que estarán a la orden del día. Has tenido muchas oportunidades tanto en el amor como en los negocios sin embargo por tu miedo has dejado ir esas oportunidades. Si tienes pareja, sé más detallista para que las cosas no se enfríen. Llega el momento de ubicarte con respecto a tu pareja, te caerá el veinte de que ya dejaste de ser la segunda y pasaras a ocupar el sitio en el que tendrás el valor que mereces. Deslíndate de cualquier responsabilidad que no te corresponda y deja a cada persona que se haga responsable de sus actos, días de reflexionar mucho e ir por todas esas cuestiones que has dejado inconclusas sobre todo proyectos y metas que están estancadas. Un familiar caer en cama y pasará por una situación complicada. Si sientes ganas de caer hazlo, pero vuélvete a levantar con más fuerzas, tu fuerza esté en tu familia y en cada sueño o meta que emprendas. Días de mucha reflexión y cambios de actitud que traerán contigo nuevas metas y proyectos que sabrás llevar a cabo de la mejor manera y la mejor forma.

Tauro

No es momento de apostarle al pasado, ya suelta y libérate de eso, junio de amores nuevos pero céntrate en ti y en no volver a cometer los mismos errores de siempre. Es momento de ver hacia delante y no retroceder en nada, la vida es corta así que aprende a vivirla y disfrutarla al máximo. No tengas miedo a cambiar tu forma de ser siempre y cuando sea para mejorar como persona y ser humano. Aprende abrir más tus sentimientos con tus seres queridos, sueles tragarte lo que sientes y no mostrar eso y puede que sea demasiado tarde cuando lo quieras hacer. Te vienen grandes cambios muy buenos en tu vida que deberás de poner mucha atención pues podría surgir una oportunidad laboral muy importante o un viaje con familia o persona querida. Cuidado con hacer caso a críticas sin sentido que solo manchan tu nombre y reputación. Familiar saldrá adelante de enfermedad. Deja de confiar y creer en quien solo te ha dado dolores de cabeza y ha llenado tu vida de dudas y malos momentos. Podrías cometer un error al darle tu confianza a quien ya te fallo más de dos ocasiones ten cuidado. Te viene dinero extra y noticias nada gratas que te podrían poner de malas en el área de los amores y de la salud. Perdona, pero no olvides pues solo así evitarás que te vuelvan a ver la cara. Tu carácter de la fregada no te ayuda en nada y podrías mandar a la miércoles a miembros de tu familia inclusive a tu pareja en caso de tener.

Aries

Tus inseguridades pesarán mucho, empezarás a entrar en un ciclo más estable en el cual el orgullo bajará un poco en ti y podrías reanudar amistad con personas del pasado con quien te separaste. Estrés laboral o escolar se aproxima, toma tus precauciones para que no te agarre en curva o te vengan problemas de ansiedad. Noticias inesperadas del extranjero que llegan a tus oídos en próximas fechas. Cuida mucho lo que tenga que ver con amistades, secretos y chismes podrías cometer indiscreciones que terminarán dañando tu reputación y la de tu familia. Cuídate mucho de infecciones estarán a la orden del día y ni el lomecan te va hacer efecto. Si ya tienes pareja celos y mentiras piadosas se harán presente, ten cuidado pues constituirán una bomba de tiempo. Grandes amores aparecerán y con ellos la oportunidad de dar un giro a tus sueños y metas. Están por salir fuertes verdades que te beneficiarán mucho, deja de tomarte las cosas tan apecho en el terreno de los chismes. Déjate de tonterías y ponte las pilas, tendrás sueños premonitorios que te van a indicar situaciones que están por suceder. Realizarás una compra muy importante en estos días solo no te quedes sin dinero porque podría ser un mes complicado en el área de los dineros. No dejes que las personas se burlen de ti, ni permitas que nadie se interponga en tus planes, date la oportunidad de lograr tus objetivos sin dar explicaciones a quienes no te las piden.