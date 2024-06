Bolivia no llevará a la Copa América 2024 a un juvenil por no tener un permiso de sus padres

La Selección de Bolivia, que fue derrotada por México en un amistoso a comienzos de este mes, protagonizó una situación bastante particular después de no poder llevar a la Copa América Estados Unidos 2024 a un jugador juvenil que estaba convocado al no tener firmado por ambos padres un permiso para ingresar al país norteamericano.

Se trata de Moisés Paniagua, de apenas 16 años, quien es una de las promesas del fútbol boliviano y quien fue incluido en la lista de jugadores del combinado del altiplano que hicieron el viaje el domingo a Estados Unidos para terminar de preparar su participación en la Copa América 2024.

El jugador del Always Ready en el fútbol boliviano no pudo hacer el viaje al no tener una firma de uno de sus padres que no vive en Bolivia por lo que se complicó el proceso de visado para ingresar a Estados Unidos donde se estará jugando el torneo entre el viernes 21 de junio al 15 de julio.

“Paniagua no formará parte de la delegación que disputará los amistosos internacionales y la Copa América 2024 debido a que, al no contar con la mayoría de edad y al estar ausente del país, uno de los padres no pudo concluir con los trámites exigidos para el visado”, explicó la Federación Boliviana de Fútbol en un comunicado.

La Selección de Bolivia estará disputando dos encuentros de preparación antes de la Copa América 2024, el primero ante Ecuador este miércoles y tres días después contra Colombia para terminar de afinar detalles antes del comienzo del certamen.

El entrenador brasileño del combinado boliviano, Carlos Antonio Zago, llamó a un total de 29 jugadores a los que añadió un par de invitados entre los que se encontraba el juvenil Moisés Paniagua para posteriormente terminar de definir la lista de 26 que participarán en la Copa América 2024.

Moisés Paniagua hizo historia a comienzos de este año en la Copa Libertadores al convertirse en el segundo jugador más joven, con apenas 16 años y 188 días, en marcar un gol en el certamen. Lo hizo en la victoria de su equipo, Always Ready, contra el Sporting Cristal peruano por 6-1.

La Selección de Bolivia estará disputando la Copa América 2024 dentro del Grupo C debutando ante los anfitriones, Estados Unidos el domingo 23 de junio. Después se verán las caras ante las selecciones de Uruguay y Panamá.

“Los equipos en nuestro grupo son fuertes, jugamos contra la anfitriona, Estados Unidos, un partido muy difícil. Después tenemos Uruguay, que es uno de los mejores de Sudamérica. Si conseguimos un buen resultado con Estados Unidos luego podemos competir con Panamá”, analizó el entrenador Zago después de la derrota ante México (1-0) en Chicago el pasado sábado 1 de junio.

