Cristiano Ronaldo habría pedido al Al Nassr fichar a una de las estrellas de la selección Argentina

A sus casi 40 años de edad, Cristiano Ronaldo sigue siendo una de las figuras más importantes del fútbol a nivel mundial y mucho más en Arabia Saudita donde hace vida en las filas del Al Nassr de la Saudi Pro League. ‘CR7’ como se le conoce al delantero, acumular un total de 64 goles y ha repartido 15 asistencias en 70 partidos disputados hasta el momento, y su llegada al fútbol árabe ha tenido como consecuencia el desembarco de grandes estrellas del balón pie internacional, quienes se vieron tentado por los salarios y la mudanza masiva de notables figuras.

Pero a pesar de todo el apoyo, el Al Nassr ha visto complicado ganar campeonatos, hasta el momento solo ha podido conquistar 1 desde la llegada de Cristiano Ronaldo, el Campeonato de Clubes Árabes.

En consecuencia, el delantero portugués aparentemente le solicitó a la directiva del Al Nassr poder reforzar la plantilla de la mejor manera en una nueva muestra de compromiso con el club y la liga a pesar de que le resta un año de contrato. Ronaldo habría solicitado poder fichar al arquero estrella Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien actualmente hace vida en el Aston Villa de la Premier League de Inglaterra, esto ante la inminente salida del colombiano David Ospina.

Martínez tiene contrato vigente en el Aston Villa hasta la temporada 2027 y acaba de ser una pieza de vital importancia en la clasificación del equipo a la Champions League de la temporada 2025, lo que hace ver muy complicada la llegada del argentino al fútbol de Arabia.

De acuerdo con lo informado por el periodista Hernán Castillo en la red social X (antes llamado Twitter), “Cristiano Ronaldo sigue dolido por haber perdido la final con el Al Nassr (la última, ante Al Hilal) y quiere reforzar el equipo con nombres importantes. Uno de ellos es Emiliano Dibu Martínez y ya empezaron los sondeos con la gente que lo maneja. ¿Será? Veremos”.

Atención: Cristiano Ronaldo sigue dolido por haber perdido la final de la Champions de Asia con el Al Nassr y quiere reforzar el equipo con nombres importantes. Uno de ellos es Emiliano Dibu Martínez y ya empezaron los sondeos con la gente que lo maneja. Será!? Veremos. — Hernán Castillo (@HernanSCastillo) June 9, 2024

Cristiano también quiere sumar a ex compañeros del Real Madrid

Aunque Cristiano Ronaldo está enfocado en disputar la Eurocopa 2024 con la Selección de Portugal a partir del próximo viernes el astro luso también tendría en mente armar un buen grupo con Al Nassr para lo que será la próxima temporada de la Pro League saudí.

Con la llegada del español Fernando Hierro, quien recientemente asumió el rol de director deportivo del equipo árabe, también surgieron reportes de un supuesto pedido que habría hecho CR7 de cara a la siguiente campaña con el objetivo puesto en conquistar títulos y acabar con el domino del Al Hilal. El equipo de Cristiano Ronaldo viene de una temporada que terminó con las manos vacías perdiendo el campeonato local ante un dominante Al Hilal que no echó de menos a su máxima figura, Neymar. Más recientemente también los derrotaron en la final de la King’s Cup, un revés que dejó tocado a CR7.

Es por ello que se habla de que el astro portugués habría solicitado armar un equipo competitivo con la presencia de varios ex compañeros suyos durante su exitosa etapa en el Real Madrid. La presencia de Hierro, quien es otra leyenda del cuadro merengue podría facilitar algunas incorporaciones.

De acuerdo con la prensa árabe uno de los que despierta interés en Al Nassr es el brasileño Casemiro. No es la primera vez que se habla de la posibilidad de que llegue al fútbol de Arabia Saudita pero ahora que no seguirá con el Manchester United todo parece estar alineado para que se concrete su arribo. El otro mencionado es nada más y nada menos que el actual capitán del Real Madrid que acaba de levantar la Champions League. Se trata de Nacho Fernández, de quien también se habla que podría seguir por una temporada más con el cuadro blanco, aunque de momento no hay nada confirmado.

Finalmente, se hace mención a un gran amigo de CR7, quien esta temporada terminó su contrato con el Porto. Se trata de Pepe, quien también estará con Cristiano Ronaldo en la Euro 2024 con el combinado luso. A pesar de su edad, el defensor se ha mantenido en buena forma y con buenas actuaciones.

¡CR7 ESTÁ LISTO! Cristiano Ronaldo disputará su sexta Eurocopa:



▪️ 2004 – Subcampeón

▪️ 2008 – Cuartos de final

▪️ 2012 – Semifinal

▪️ 2016 – CAMPEÓN 🏆

▪️ 2020 – Octavos de final

▪️ 2024 -❓ pic.twitter.com/HqZVTRBfui — SportsCenter (@SC_ESPN) June 10, 2024

Sigue Leyendo: