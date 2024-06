Ronda Política: Presentación del nuevo cónsul de México en el Concejo de LA

El nuevo cónsul de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez fue presentado oficialmente en el Concejo de Los Ángeles por el concejal Kevin de León. El líder electo del Concejo, Marqueece Harris-Dawson dio un discurso muy bueno en opinión de muchos de los que escucharon; y se le vio muy animado más tarde platicando con el diplomático.

La transformación del distrito 8 de afroamericano a latino, explica el interés de Harris-Dawson por cultivar una relación con el nuevo representante de México en Los Ángeles. En la actualidad, más del 55% de sus residentes son latinos, mientras que los afroamericanos andan en el 41%.

Las otras dos concejales que le dieron la bienvenida al diplomático fueron Mónica Rodriguez e Imelda Padilla, a quien no hay que perder de vista, porque es una concejal que aunque novata, promete.

Sin embargo, llamó la atención que los dos concejales que no pronunciaron palabra alguna fueron Eunisses Hernández y Hugo Soto Martínez; algo muy raro porque ambos tienen raíces mexicanas. Es más, ellos debieron haber invitado al nuevo cónsul al Concejo; y no De León, quien es mitad guatemalteco y mitad chino.

La indiferencia de Soto Martínez y Hernández que contrastó con el discurso de Marqueece, demuestra que siguen poniendo la política por encima de la gente. Y quién entiende a Soto Martínez, hace poco publicó en X, antes Twitter, que había que apoyar a más latinos en puestos públicos, pero de qué habla si él está apoyando a Ysabel Jurado, una filipina-americana para el distrito 14 del Concejo.

Está bien que no quieran a De León, pero por qué no propusieron a un candidato latino o latina para el cargo; de manera que un distrito que tradicionalmente ha sido representado por latinos, no se pierda. El distrito 14 es donde se ubican los barrios de más tradición mexicana en todo Estados Unidos.

Ojalá que los mexicoamericanos Soto Martinez y Hernández dejen de hacer berrinches políticos, y esperen a que en noviembre, los electores del distrito 14, decidan quién será su representante, mientras tanto deberían pensar en la gente, antes que en sus proyectos políticos.

Menos juntas

Tal parece que nuestros concejales quieren trabajar menos. Los concejales Katy Yaroslavsky y Tim McOsker presentaron una moción que fue avalada por la concejal Hernández para reducir el número de juntas de tres a una por semana en el Concejo.

Según dijeron que menos juntas implicaría pasar más tiempo con sus representados, en sus distritos, y porque además en estas reuniones, luego hay asistentes que los insultan, y argumentan que también se pierde mucho tiempo con celebraciones para honrar a gente de la comunidad.

Quienes se opusieron a la medida fueron los concejales Mónica Rodriguez, Imelda Padilla, John Lee y Bob Blumenfield.

La verdad que la propuesta suena fuera de lugar, porque es justo a través de estas juntas semanales en el Concejo, que los angelinos tienen la oportunidad de hacerse oír en temas importantes.

Háganos favor, el concejal McOsker dice que por tanta junta, no le queda tiempo para asistir a los eventos que lo invitan sus representados, como graduaciones, y otras actividades sociales.

La medida ya ha encontrado el rechazo de la Liga de Mujeres Votantes de Los Ángeles.

La recomendación para los concejales fatigados por tantas juntas, es que si la responsabilidad se les hace muy pesada y absorbente, que renuncien y le dejen el lugar a otros.

Investigación Estatal

Quien anda muy enojado, y ha pedido explicaciones a la policía de Burbank, es el todavía presidente del Concejo, Paul Krekorian, porque dos oficiales de esa corporación policiaca, dejaron a una persona sin hogar y sin zapatos, cerca de su oficina distrital en North Hollywood.

La escena fue captada en un video donde se aprecia cómo el hombre sin hogar se derrumba en la banqueta, tras que los policías le quitan las esposas y lo dejan en el lugar. Los oficiales de Burbank se defendieron diciendo que el desamparado les pidió que lo dejaran en la estación del Metro.

Pero Krekorian no se quedó conforme e introdujo una moción para pedir a los fiscales de la ciudad, el condado y del estado investigar y aplicar las acciones legales que correspondan.

Ojalá reclame con la misma energía por todos los desamparados de la ciudad de Los Ángeles, y no solo por los que tienen origen en otras jurisdicciones.