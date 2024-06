Christian Nodal sale a defenderse tras confirmar noviazgo con Ángela Aguilar: “Jamás hubo infidelidad”

A solo unas horas de confirmarse su noviazgo con Ángela Aguilar, el cantante Christian Nodal ya se enfrenta a una ola de críticas y señalamientos de supuesta infidelidad a la madre de su hija Inti, la rapera Cazzu. Por esta razón, decidió emitir un contundente mensaje con el que dejó claro que su historia de amor con la nieta de Flor Silvestre se retomó luego de varios años alejados. ¡Aquí te contamos los detalles!

A través de su cuenta oficial en Instagram, el intérprete de “Botella tras Botella” publicó un breve audiovisual en el que fue contundente al responder a las especulaciones que se han hecho con respecto a su relación con la hija de Pepe Aguilar, asegurando que esta no “nació” de alguna infidelidad.

“Me encuentro viviendo una etapa preciosa, con una mujer que amo. Con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando“, expresó el famoso ante sus millones de seguidores.

Christian Nodal no dudó en involucrar el nombre de su ex pareja y madre de su hija, explicando que si bien su relación llegó a su fin, existe un lazo muy fuerte que los unirá de por vida: su hija: “Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. El amor no siempre funciona y nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible. Fue un amor que nos dio un regalo precioso que es Inti, mi hija, a quien siempre voy a cuidar“.

El mexicano finalizó agradeciendo a aquellas personas que han decidido celebrar junto a él esta nueva etapa de su vida, misma que desea esté llena de felicidad y no polémica: “Gracias a las personas que lo entienden y los amo mucho”, detalló.

Por su parte, la joven Ángela Aguilar se ha mantenido al margen de las reacciones y comentarios en redes sociales. Sin embargo, recordemos que en la primicia concedida a la revista HOLA! confesó que su historia de amor con Christian era la continuación de algo muy especial que se dio años atrás: “No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar”, declaró.

