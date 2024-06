Horóscopo de hoy de Nana Calistar 11 de junio de 2024

Piscis

Un amor del pasado retorna y con mucha fuerza pues te volverá a mover todas esas fibras de tu corazón que habían estado detenidas. Tú lado espiritual está muy débil y tu conexión con el ser superior ha decaído demasiado, debes de ser cada vez más fuerte en ese aspecto y darte cuenta que ficha conexión te dará la paz y estabilidad emocional que no encontrarás con ninguna persona. Cuida mucho tu interior, no te lastimes más por quien no vale la pena o solo te da dolores de cabeza, la vida es justa y te pondrá grandes pruebas que te harán valorar lo que tienes. Si tienes pareja todo se ve bueno para ti pues se comenzarán abrir buenos ciclos que los unirá más que nunca. Deja que las personas ladren si es su alimento de cada día que lo hagan y a ti que te valga madre porque sabes bien que no vives de ellos y lo que hagan es su problema no es el tuyo. Ya nos seas tan sensible y haz el corazón más duro para no sufrir tanto. No permites que las personas que te rodean hagan de ti una marioneta recuerda que tú tienes la última palabra. Deja de quejarte de tantas cosas, aprende de lo que tienes y valóralo pues el día de mañana se te podría caer de tus manos y lo lamentarás muchísimo.

Acuario

No dejes que nadie robe tu paz y se meta en tu entorno, tienes todo para estar bien y consolidar grandes metas si lo deseas el punto es qué haces demasiado caso a comentarios pesimistas que no te aportan nada solo te provocan grandes dolores de cabeza. Andarás bien arto o arta en tu trabajo pues sientes que ya no te llena y que se ha convertido en una rutina, busca mejores oportunidades y no sueltes lo que tienes hasta tener asegurado tu fututo. Deja de guardar rencores, cierra el pasado y ocúpate del presente, te viene un convivio con amistades y posibilidad de salida con una persona que tiene cierto interés por ti. En tu trabajo se ven envidias debido a nuevos ofrecimientos. Cuidado con cansancio acumulado que será un arma letal para la entrada de ciertas enfermedades a tu vida. Te vienen cambios en el amor y posibilidad de sentir atracción por persona que vive lejos de tu tierra. Podrías ser víctima de chismes y malentendidos por parte de tu propia familia. No temas a cambios en el área de los negocios pues vienen grandes oportunidades que te dejarán excelentes ganancias y que posiblemente sea en compañía de miembros de tu familia.

Capricornio

Tendrás mucha suerte en juegos de azar solo debes saber aprovecharla de la mejor forma y en los mejores lugares. Chismes siempre abra en tu vida, recuerda que tu signo suele despertar muchas envidias, que se te resbalen, no debe de afectarte los comentarios de personas que no son nada en tu vida y no te dan pa el gasto. No te dejes influenciar por personas que te rodean pues podrían hacerte cambiar la manera de pensar sobre cierta persona que te interesa mucho por el simple hecho que a ellos no les gusta o no les parece. No tengas miedo de enfrentar el mundo a tu manera y de ir por todo eso que mueve tu vida, el amor quizás no ha tocado tu puerta, pero eso no significa que no vaya a suceder, al contrario, prepárate en todos los aspectos para que cuando llegue estes en las mejores condiciones. Cada que pretendas cambiar algo de tu forma de ser que sea porque lo necesitas y lo quieres hacer propiamente y no para darle gusto a las demás personas mira que no vienes para complacer a nadie. Tienes muchas posibilidades de concretar algo pleno y feliz, pero lo has descuidado mucho por atender otras cuestiones.

Sagitario

Cuida mucho tu imagen ante los demás pues podrías dejar mucho que desear en estos días, sobre todo con comentarios que estarás diciendo sobre amistades y quienes te rodean. La vida te llevará hacia el lugar y la persona correcta sin necesidad de tener que estar buscando y equivocándote. Cuidado con chismes de vecindad que estarán muy presentes sobre todo chismes que tienen que ver con tu familia y amigos cercanos. Momento de iniciar de cero en cuestiones de amistad, ponte las pilas o podrías perder personas que de verdad importan por atender a quien no sirve ni para ir a shingar e incomodar a la gestora de tus días. Es tiempo de concluir y cerrar proyectos que tienes en mente pues este mes de junio está perfecto para realizarlo, si quedaron inconclusos y no tienes deseos de continuarlos déjalos y dedícate a lo que te gusta y tienes en mente porque viene renovación total en tu vida. Es momento de expresar y decir lo que sientes le duela a quien le duela y le afecte a quien le afecte. Los negocios se ven perfectos en este mes, pero deberás de ser muy cuidadoso porque podrías invertir en algo que no te dejará nada de provecho y será con una persona que es muy querida o cercana para ti, recuerda que muchas veces el enemigo se encuentra más cerca de lo que crees e imaginas.

Escorpión

Ya no te dejes caer por nadie, recuerda que no naciste para rogar ni para ser segundo plato. Vienen días muy buenos a tu vida en los cuales te llenarás de alegría y esperanza. Probabilidades de empezar a planear negocio. Si tienes pareja andará muy cariñoso o cariñosa, probablemente quiera o necesite pedirte algo que pronto sabrás. Tú constancia y deseos de superarte te llevarán por el camino correcto sin embargo viene un cambio de ciudad por motivos laborales o motivos del corazón o quizás de placer que te va beneficiar mucho así que no dudes en hacerlo. Movimientos muy buenos para tu vida que tienen que ver con los dineros, pero también con un proyecto que había estado estancado. Eres de los signos más manipuladores y puedes hacer con las personas un títere si te lo propones y lo usas a tu favor. Si tienes pareja viene momentos muy buenos en los cuales mediante una sorpresa esa persona querida te mostrará cuanto te ama en realidad. Tu bipolaridad estará a flor de piel. Hay una amistad que siente interés sentimental por ti, pero tiene miedo de acercarse y ser rechazado o rechazada. Hay días en los cuales te cuesta levantarte de tu cama e iniciar el día, debes sacar fuerzas de donde puedas para enfrentar todo eso que el mundo pone a tu paso.

Libra

Es momento de tomar el toro por los cuernos en cuestiones que tienen que ver con tramites de documentos porque este mes se presta perfecto para lograrlo y obtener lo que quieras o te propongas. Es momento de decirle adiós a penas ajenas que no son tuyas y centrar tu vida en eso que en verdad importa y vale mucho la pena. Ya no busques en otro lado lo que tienes a tu alrededor, date la oportunidad de conocer a quien te rodea pues no te has dado cuenta de que ahí está lo que has buscado desde hace mucho tiempo en personas equivocadas. Cuidado con esperar más de la cuenta de personas que no harán nada por ti. Amores de una noche se ven muy presentes y posibilidad de encamarte con amistad o ex pareja está a la vuelta de la esquina. Debes cuidar un poco más tu autoestima, no permitas que nadie lo dañe ni tú mismo. Regresarás al ejercicio o dieta y te decepcionarás mucho de una persona al ver que lo que se decía de él ella resulto cierto. Números de la suerte para este día, todos aquellos en terminación 23, 56 y 98. No descuides tu salud porque podrías presentar problemas de retención de líquidos, dolores en pierna y espalda e inclusive cálculos en riñones.

Leo

Una persona de tierras lejana comenzará a pretenderte, te dará eso que has necesitado desde hace mucho tiempo, si te pones las pilas puede llegar a surgir una relación muy duradera. Cree y confía más en ti, pues las oportunidades no se volverán a repetir en tu vida. Dedícate a lo tuyo y que los demás se hagan garras en su mundo. Cambia tu manera de ver la vida y sé más positivo o positiva. Una oportunidad en el terreno empresarias te llegará, hay momentos en que te cuesta trabajo expresar lo que sientes y no porque seas insensible sino porque la has pasado tan mal en tu pasado que sabes bien que no cualquiera merece hoy en día tus buenas palabras y tú buena voluntad. Es probable que recibas una noticia muy especial de cierta persona que te va alegrar mucho. Días de muchos cambios en los cuales reflexionarás sobre si has logrado o no tus metas y tus objetivos. Noticia de una amistad te pondrá incomodo o incomoda. Partida de madre, ten cuidado por donde caminas. Has pensado mucho en tu pasado y quizás eso te traiga dolores de cabeza y mortificaciones muy fuertes. El amor llegará cuando tenga que llegar, así como las oportunidades, mírate en un espejo y si no te gusta lo que ves trabaja en eso.

Cancer

Chismes siempre abra en tu vida, que se te resbalen, no debe de afectarte los comentarios de personas que no son nada en tu vida y no te dan pa el gasto. Deja de quejarte de tantas cosas, aprende de lo que tienes y valóralo pues el día de mañana se te podría caer de tus manos y lo lamentarás muchísimo. Eres un signo muy fuerte y nada dejado y sabes que tus venganzas son fuertes y nunca en el momento, esperas la situación y el tiempo adecuado para dar el golpe sin importar lo que pase o digan los demás. Momento de despabilarte y ponerte las pilas en todos esos proyectos y metas que has tenido en mente pero que no has logrado materializar. Te vienen cambios en el amor y posibilidad de sentir atracción por persona que vive lejos de tu tierra. Cuida mucho la parte de tus sentimientos pues estarás muy sensible al punto de que te afecte cualquier cosa que suceda en tu alrededor. Deja que el mundo ruede, tu vive y disfruta y sobre todo se feliz, la vida es corta pa seguir lamentándose o quejándose de algo que ya pasó o no tiene solución. Andarás bien arto o arta en tu trabajo pues sientes que ya no te llena y que se ha convertido en una rutina, busca mejores oportunidades y no sueltes lo que tienes hasta tener asegurado tu fututo.

Géminis

No te dejes mal influenciar por personas que te rodean pues podrían hacerte cambiar la manera de pensar sobre cierta persona que te interesa mucho por el simple hecho que a ellos no les gusta o no les parece. No dejes que nadie robe tu paz y se meta en tu entorno, tienes todo para estar bien y consolidar grandes metas si lo deseas el punto es qué haces demasiado caso a comentarios pesimistas que no te aportan nada solo te provocan grandes dolores de cabeza. Tienes muchas posibilidades de concretar algo pleno y feliz, pero lo has descuidado mucho por atender otras cuestiones. Podrías ser víctima de chismes y malentendidos por parte de tu propia familia. No temas a cambios en el área de los negocios pues vienen grandes oportunidades que te dejarán excelentes ganancias y que posiblemente sea en compañía de miembros de tu familia. No tengas miedo de enfrentar el mundo a tu manera y de ir por todo eso que mueve tu vida y mueve tu mundo, el amor quizás no ha tocado tu puerta, pero eso no significa que no vaya a suceder, al contrario, prepárate en todos los aspectos para que cuando llegue estes en las mejores condiciones. Tendrás mucha suerte en juegos de azar solo debes saber aprovecharla de la mejor forma y en los mejores lugares.

Tauro

Es tiempo de concluir y cerrar proyectos que tienes en mente pues este mes está perfecto para realizarlo, si quedaron inconclusos y no tienes deseos de continuarlos déjalos y dedícate a lo que te gusta y tienes en mente porque viene renovación total en tu vida. Cuidado con chismes de vecindad que estarán muy presentes sobre todo chismes que tienen que ver con tu familia y amigos cercanos. Momento de iniciar de cero en cuestiones de amistad, ponte las pilas o podrías perder personas que de verdad importan por atender a quien no sirve ni para ir a incomodar a la gestora de tus días. Cada que pretendas cambiar algo de tu forma de ser que sea porque lo necesitas y lo quieres hacer propiamente y no para darle gusto a las demás personas mira que no vienes para complacer a nadie. Es momento de expresar y decir lo que sientes le duela a quien le duela y le afecte a quien le afecte. Cuida mucho tu imagen ante los demás pues podrías dejar mucho que desear en estos días, sobre todo con comentarios que estarás diciendo sobre amistades y quienes te rodean. La vida te llevará hacia el lugar y la persona correcta sin necesidad de tener que estar buscando y equivocándote. Es momento de decirle adiós a penas ajenas que no son tuyas y centrar tu vida en eso que en verdad importa y vale mucho la pena.

Aries

Si tienes pareja viene momentos muy buenos en los cuales mediante una sorpresa esa persona querida te mostrará cuanto te ama en realidad. Tu bipolaridad estará a flor de piel. Tú constancia y deseos de superarte te llevarán por el camino correcto sin embargo viene un cambio de ciudad por motivos laborales o motivos del corazón o quizás de placer que te va beneficiar mucho así que no dudes en hacerlo. Los negocios se ven perfectos en este mes de junio, pero deberás de ser muy cuidadoso porque podrías invertir en algo que no te dejará nada de provecho y será con una persona que es muy querida o cercana para ti, recuerda que muchas veces el enemigo se encuentra más cerca de lo que crees e imaginas. Ya no busques en otro lado lo que tienes a tu alrededor, date la oportunidad de conocer a quien te rodea pues no te has dado cuenta de que ahí está lo que has buscado desde hace mucho tiempo en personas equivocadas. Cuidado con esperar más de la cuenta de personas que no harán ni una miércoles por ti. Amores de una noche se ven muy presentes y posibilidad de encamarte con amistad o ex pareja está a la vuelta de la esquina. Movimientos muy buenos para tu vida que tienen que ver con los dineros, pero también con un proyecto que había estado estancado.

Virgo

Cuídate de golpes o caídas que estarán a la orden del día. No mendigues nada a nadie, no hay necesidad de llegar en eso si sabes quién eres y lo que vales. Cuidado con una ex amistad la cual andará hablando mucho de ti y podría meterte en serios problemas. Debes cuidar un poco más tu autoestima para evitar que te dañen personas que se han burlado y te han manipulado desde hace tiempo. Es momento de tomar el toro por los cuernos en cuestiones que tienen que ver con tramites de documentos porque este mes de junio se presta perfecto para lograrlo y obtener lo que quieras o te propongas. Si tienes pareja andará muy cariñoso o cariñosa, probablemente quiera o necesite pedirte algo que pronto sabrás. Date la oportunidad de comenzar a trabajar en tus planes y tus proyectos y no dejarán nada para mañana porque el tiempo pasa rápido. Hay oportunidad de realizar una compra bastante buena que habías buscado desde hace tiempo. No te dejes llevar por chismes porque hay personas que son muy envidiosas en tu vida y podrían ocasionarte algún problema. Cuidado con amores de una noche los cuales estarán a la orden del día, si tienes una relación debes cuidar esa parte porque te podrían cachar en la movida.