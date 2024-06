Max Verstappen habló y eligió a los mejores pilotos de todos los tiempos de la Fórmula 1

El domingo pasado el piloto neerlandés Max Verstappen se alzó con una victoria importante en el Gran Premio de Canadá de la temporada actual de la Fórmula 1 y de esta manera consigue el 6to primer lugar en las nueve jornadas disputadas hasta el momento en lo que va de temporada. De esta manera Verstappen continúa siendo el primero en el campeonato de pilotos y a sus 26 años de edad no pareciera que haya todavía algún piloto que le haga ponerse nervioso o le sea una verdadera amenaza.

Los mejores según Verstappen

Verstappen es un hombre que siempre ha tenido un impacto mediático, especialmente por sus declaraciones tan frontales y directas y cuando fue cuestionado sobre su top 5 de los mejores pilotos de todos los tiempos en la Fórmula 1, respondió de la siguiente manera: “¿Sabes lo que pasa?, diga lo que diga la gente va a comentar y no va a estar de acuerdo”. Luego, en una entrevista con DAZN, dijo: “Voy a ir con Michael Schumacher, probablemente Ayrton Senna, Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Juan Manuel Fangio”.

Ese fue su orden y mencionó al argentino y Quíntuple campeón mundial, el único en consagrarse con cuatro marcas distintas (Alfa Romeo, Mercedes, Ferrari y Maserati) y con un porcentaje de efectividad de 47,05 por ciento, gracias a lo que fueron sus 24 victorias en 51 Grandes Premios disputados.

Los hombres que quedaron por fuera

La polémica no fue ausente por estas declaraciones, especialmente cuando dejó por fuera de su top 5 a hombres como los tricampeones mundiales Jackie Stewart y Niki Lauda, o al cuatro veces monarca, Alain Prost. Schumacher y Hamilton son los máximos campeones del mundo de la máxima categoría del automovilismo con siete coronas. Senna sumó tres títulos y Alonso, dos hasta el momento.

Tampoco incluyó a su suegro, Nelson Piquet, tricampeón mundial. Max en su momento comentó sobre lo que son sus reuniones familiares: “Realmente no hablamos de automovilismo. Ha hablado de ello más que suficiente en su vida. En cierto punto, ya no lo sientes y ya no hablas de ello. Me doy cuenta de que hay más en la vida”. Max desde fines de 2020 tiene como pareja a la modelo e influencer, Kelly Piquet.

En tanto que también fue consultado sobre alguna era de la Fórmula 1 en la cual le gustaría estar y esto fue lo que reveló el piloto neerlandés: “Estoy contento con lo que tengo ahora, pero creo que elegiría a lo mejor los inicios de los años 2000″. Después justificó: “Simplemente por el sonido del motor”. Cabe recordar que desde muy pequeño Max acompañó a las carreras a su padre, Jos, ex F1, por lo que es un gran conocedor y fanático del sonido de los motores V10 a los que hace alusión.

En la mencionada entrevista, Verstappen también dejó en claro: “Creo que la mayoría de pilotos empezamos porque amamos el deporte y sigue siendo el caso. Queremos ganar, así que al final ganar es más importante que el dinero. El dinero es secundario, pero también en la vida es importante que se te recompense por lo que haces”.

Se viene España

La F1 volverá a hacer gala de todo su talento y espectáculo este próximo 23 de junio con el Gran Premio de España en lo que será el retorno al viaje europeo que llegará a su fin con el receso desde el 29 de julio al 22 de agosto. Aún faltan por ver un total de 14 eventos en lo que será la temporada más larga en 74 años de historia de la Máxima.

