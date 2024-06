Para Néstor de la Torre, la renovación del Tricolor estuvo mal diseñada: “Por eso deben respaldar a Jimmy Lozano”

Acostumbrado a este tipo de dramas y novelas que se viven en la Selección de México por la toma de decisiones de los directivos, Néstor de la Torre, exdirector de la Comisión de Selecciones Nacionales, aseguró a La Opinión que la famosa renovación del Tricolor estuvo mal diseñada y que por esa razón deberán pagar el precio tan alto de sus decisiones y que por esa misma causa deberán apoyar hasta las últimas consecuencias a Jaime Lozano, sin importar el resultado que se obtenga en la Copa América 2024.

“Creo que la renovación no la hicieron de la mejor forma, quizá con un objetivo de fondo bueno, pero sin medir las consecuencias, porque el querer cambiar de generación va a tener un costo muy alto. Si esto está llevando a tener malos resultados, mala, imagen, desánimo, ver como que no camina la selección de México, entonces va a ser un costo de imagen muy fuerte que tendrán que pagar por planificar mal, pero el objetivo, el fondo, no es malo. Por esa razón a Jaime Lozano lo tienen que aguantar, porque si así lo planificaron, y si así lo decidieron, se tiene que aguantar, porque lo planificaron mal y deben apoyarlo hasta las últimas consecuencias

¿Lo tienen que aguantar contra viento y marea?

Es que no es contra viento y marea, es contra lo que ellos decidieron que se iba a hacer, de qué iba a tener un costo muy grande, muy elevado, muy, muy fuerte de imagen, no es nada sencillo tener cosas en contra como a la prensa, la afición. Todo en contra, de un trabajo que estás llevando a cabo. Ese era mi miedo, de qué los directivos a la mera hora de que Jaime Lozano, cuando no tuviera los resultados indicados, la presión se les viniera encima y lo quitaran, porque no creo que Jaime tenga la experiencia de manejo de una bola tan grande como el de la selección de México. Porque creo que están sacrificando la imagen de él por este ensayo tan atrevido que hicieron

¿Tú le ves patas para gallo a la selección para que pasen la primera ronda de la Copa América?

Sí, creo que puedan pasar la primera ronda, pero no se ve cómo puedan competir con equipos de primer nivel de Sudamérica, pero en la primera ronda hay que recordar que sus adversarios no son tan fuertes.

¿Qué será una buena Copa América, pasar la primera ronda?

Para cómo se ven las cosas pasar la primera ronda ya sería ganancia, para eso está la selección, no creo que dé para más.

¿Da la impresión de qué Jaime Lozano no sabe manejar el grupo o es muy atacarlo muy feo, tú lo crees así?

No creo que no sepa manejar el grupo, creo que sí le falta un poco de experiencia y eso nada más se adquiere con el tiempo y que a la mejor este costo lo va a tener para adquirir esta experiencia, con cosas tan fuertes como las que está pasando, aunque no sé si los directivos lo vayan a resistir

¿Por qué razón?

Porque estoy hablando de los personajes que planificaron este cambio generacional, no son directamente gente de futbol. Son grandes directivos, Ivar Sisniega es muy trabajador, honesto, una persona muy honorable y la “Bomba” Juan Carlos Rodríguez, es muy atrevido, muy aventado con proyectos siempre en puerta, pero no son especialistas en fútbol y es donde creo que puede pegarle un poquito, que a la mejor de tanto que se habló del Comité de Fútbol, era para los directivos, no para el director técnico

¿Jaime Lozano está preparado para aguantar tanto guamazo si no pasa nada en la Copa América?

Creo que adolece de un personaje de experiencia en su banca que les pueda dar seguridad en momentos difíciles, no conozco tampoco al cuerpo técnico, es difícil hablar sin tener conocimiento de las personas, pero también creo que Jaime Lozano no está preparado para este tipo de presión que se generará en caso de no lograr algo positivo en Copa América y es donde deben salir a respaldarlo los que planearon la renovación

En su época al frente de la Selección de México, Néstor de la Torre se echó varios trompos a la uña junto con su hermano José Manuel de la Torre. Foto: Alejandra Suárez/Imago7.

¿En global qué se le augura a Jaime Lozano, basados en tu experiencia, con tu perspectiva, con los capotazos que tuviste que sortear cuando estuviste al mando de las selecciones nacionales?

Si ya hiciste un sacrificio que te va a costar mucho ambiente en tu entorno, sácale provecho entonces por lo que estás haciendo, si dijo que va a haber jóvenes, que le saque provecho, porque la realidad es que si están pagando este ticket tan fuerte, que lo aprovechen en el objetivo que están haciendo

¿Pero como sortear a un medio tan resultadista?

En ese caso yo creo que los que se encargan y los que se equivocan primero son los directivos que salen a decir que van a apoyar y que van a respaldar completamente este proyecto, cuando la realidad es que se debe hacer un análisis, porque ellos son los que dicen que van a llevar a cabo este proyecto con jóvenes, donde se les da la competencia, pero hay que también ver congruencia, no creo que lo vayan a mover, porque aunque tengan malos resultados, yo creo que van a pagar un ticket muy fuerte muy elevado y no creo que lo muevan a Jaime Lozano.

