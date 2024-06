Saquean tienda de autopartes en el sur de Los Ángeles

Ya hay un arrestado por el saqueo que efectuó una turba de medio centenar de hombres y mujeres, latinos y afroamericanos en el establecimiento de AutoZone de la intersección del bulevar Century y la calle Hoover.

Durante la madrugada del lunes, oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) efectuaron la persecución de un vehículo y atraparon al conductor que huía de la escena del robo masivo que fue captado en video.

Dicho sujeto, -de quien no se han proporcionado detalles- fue puesto en custodia entre las calles Pepper y la avenida Sycamore, en la ciudad de El Segundo, a casi 10 millas de distancia.

Con relación al acto de vandalismo perpetrado por adolescentes y adultos jóvenes y la forma de detener la toma de calles y los cargos criminales que podrían enfrentar los sospechosos, la oficial Norma Eisenman, del LAPD se limitó a responder: “Esta es una investigación nueva. No habrá comentarios en este momento”.

En la esquina de Hoover y el bulevar Century se puede aprecier las marcas de los vehículos. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Alrededor de las 3:50 de la madrugada del lunes, la turba de vándalos que habían participado en derrapar sus automóviles se dirigió hacia el negocio de autopartes.

Cubriéndose la cara con máscaras y sudaderas con capucha, alguien rompió y abrió la puerta de seguridad y todos entraron a la fuerza y se robaron diversos artículos y herramientas.

“Este es mi primer día de trabajo y me ha tocado barrer y pintar las paredes”, dijo “Jonathan”, un joven latino empleado del AutoZone.

Junto con él, Daniel Barrón, quien lleva un año de antigüedad en el establecimiento declaró que lo que hicieron los vándalos, “no está bien para nada”.

Barrón, de 20 años, expresó que él, a los 16 años, también era “desmadroso”, hasta que comprendió que, de seguir así, no le iría nada bien en la vida.

“Cuando tenía 16 años, [la policía] me agarro con una pistola y me dieron seis meses en la [cárcel] juvenil”, dijo Barrón. “Cuando salí agarré la onda y desde aquellos días se acabó el desmadre para mí”.

En el establecimiento, Jesús Barragán, gerente de distrito de AutoZone, comentó a La Opinión que aún no se han evaluado las pérdidas económicas y que ello tardaría al menos una semana, cuando realicen el inventario.

“Solamente estamos limpiando”, explicó.

En efecto, tanto Jonathan” como Daniel Barrón pintaron de gris las paredes que fueron grafitadas, con marcas pertenecientes, probablemente a los “101 Street Traviesos”, quienes “dominan” el área del bulevar Century, al oeste de la calle Normandie y el este de la avenida Vermont, además de la pandilla Hoover, de miembros afroamericanos, cuyo “territorio” abarca desde la avenida Vermont hasta la avenida Slauson, entre Vermont y la calle Figueroa.

Algunos residentes del área estaban molestos conla violencia en la zona. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Silencio del concejal Marqueece Harris-Dawson

Después de Texas, con 6,399 establecimientos, la compañía de autopartes AutoZone -con sede en Memphis, Tennessee- tiene 666 tiendas en California y otras 434 en Florida. El total en Estados Unidos es de 6,369 negocios en 3,112 ciudades.

Al cierre de esta edición, David McKinney, portavoz de AutoZone no respondió a preguntas sobre la seguridad de la tienda y las que podían establecer para evitar más saqueos como el ocurrido la madrugada del lunes.

Tampoco respondió la oficina del concejal Marqueece Harris-Dawson, actual presidente del Consejo de Los Ángeles, a preguntas sobre un probable pedido de mayor presencia policial donde los negocios han sido vandalizados constantemente o si tendría alguna idea de cómo poner un alto total a las carreras y toma de calles ilegales.

Más víctimas

Israel Díaz, un inmigrante de Guerrero, México, que tiene su tienda de abarrotes a unos cuantos pasos del saqueo al AutoZone, denunció a La Opinion que hace tres semanas su negocio fue visitado por los ladrones.

“Rompieron la puerta y se llevaron $1,500”, dijo Díaz, “Yo creo que, con todo esto que está pasando, la culpa es de los padres por la educación que no les han dado a sus hijos”.

“Los padres de ahora no les ponen mucha atención a sus hijos”, manifestó. “ ¿Cómo no se van a dar cuenta si sus hijos están haciendo modificaciones a los carros, o si llegan a casa y ven las llantas todas quemadas por hacer las famosas “donas” en el pavimento?

Antonio Herández dijo no sentirse inseguro en la zona. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Díaz contó que, con su esfuerzo y la ayuda de su esposa, Rosa Beltrán, a sus tres hijas les inculcaron valores de respeto

“Mi hija Ariana se graduó de la universidad en negocios, y las otras también estudiaron y son personas de bien, no como esos que andan armando problemas en las calles”, expresó Díaz.

Entre tanto, Rosa Beltrán consideró que las leyes actuales no contemplan castigos ni cárcel para los ladrones que roban menos de $950.00.

“No hay castigo para los delitos menores”, subrayó. “Para acabar con tanto robo, se necesitan más trabajos. Creo que las leyes actuales protegen más a los ladrones que a los que nos roban”

Francisco Antonio Hernández Ramírez, un inmigrante de Comayagua, Honduras, quien vive en el sur de Los Ángeles y es cliente de la tienda Marce Mini Market, comparó que esa área “es mejor que en Honduras…en algunas partes”.

Hernández Ramírez, de 35 años y trabajador de la construcción, dijo que no tiene temor del lugar donde vive, “porque siempre me pongo en las manos de Dios…Dios te va a salvar, incluso de un balazo cuando suceda…A mí, Dios me ha protegido siempre, no importa cuán difíciles sean las circunstancias”.

Un anciano de origen salvadoreño que pidió no ser identificado fue radical en la manera como podría resolverse las carreras y la toma ilegal de calles.

“Habría que acabar con ellos”, dijo. “Tienen que hacer como lo hizo el presidente [Nayib] Bukele; tienen que encerrarlos a todos y en la cárcel que no les den de comer para que así se acabe la corrupción, porque en esta zona la policía no hace nada para terminar con el problema”.

Las intersecciones peligrosas

En febrero de este año, funcionarios de la ciudad de Los Ángeles comenzaron a delinear planes para acabar con las carreras callejeras y la toma ilegal de las calles.

Entre esos esfuerzos se encontraba el despliegue de más agentes de policía en 20 intersecciones de Los Ángeles que son conocidas por los individuos que toman las calles y arriesgan sus vidas de forma innecesaria.

Esas intersecciones son:

Oficina central del LAPD

Avenida Grand y Calle Segunda

Avenida Grand y Calle Tercera

Avenida Grand y Calle Cuarta

Calles North Myers y Kearney

Avenida Figueroa y Calle Segunda

Oficina Sur del LAPD

Bulevar Crenshaw y Avenida Florence

Bulevar Manchester y calle San Pedro

Avenida Hoover y bulevar Century

Avenida occidental y bulevar Century

Avenidas Normandie y Gage

Oficina del Valle de LAPD

Bulevares Balboa y Foothill

Calle Bledsoe y Avenida Bradley

Bulevares Balboa y Mission de San Fernando

Bulevar Glenoaks y Calle Polk

Calle Yamell y bulevar Foothill

Oficina Oeste de LAPD

Bulevar Lincoln y Avenida Manchester

Avenida Occidental y Bulevar Washington