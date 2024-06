José Emilio Levy dice no temerle a la pareja de Ana Bárbara

José Emilio Fernández Levy, hijo de José María Fernández y la fallecida actriz Mariana Levy, considera que la cantante Ana Bárbara asumió con él un papel de mamá, pues lo cuidó desde pequeño. Pero al igual que la madre y el hermano de la artista, se ha mostrado en contra de la supuesta actitud de maltrato que tiene Ángel Muñoz -actual pareja de Ana- con sus hermanos.

En una entrevista para el programa de televisión “De Primera Mano” el joven dijo que con sus comentarios no cree que le esté haciendo daño a la reina grupera. “No le estoy afectando la imagen a nadie. A Ana Bárbara no se la tengo que estar afectando. Todo es culpa de ese señor, de Ángel Muñoz. Ana Bárbara es una señora exitosa, que ha triunfado mucho en esta vida, súper buena persona”.

José Emilio dijo que no le teme a la pareja de la cantante: “No, a Ángel no le voy a tener miedo, y si me llega una demanda por estar diciendo la verdad, como siempre lo he dicho, a mí se me haría una tontería. Se me haría un mundo de locos estar en un juicio peleando a ver quién tiene la razón del maltrato, porque mira, pruebas hay todas. Hay muchísimas pruebas de todas las personas que hemos sido cercanos a Ana Bárbara y a la familia y hemos estado ahí. Testimonios, su mamá también. Hay cosas para que lo que yo estoy diciendo sea creíble”.

Levy agregó que mientras Ana Bárbara esté con Ángel Muñoz, no le interesa contactarla. “Mensajes yo le he dado todos. He dicho que la amo, que estoy muy agradecido con ella, toda la vida lo voy a estar. Ustedes saben qué papel fungió en mi vida, pero mientras esté Ángel viviendo con ella o cerca de ella yo no quiero tener ningún tipo de relación con ella. Yo siempre la voy a amar, a querer, y le voy a agradecer absolutamente todo lo que hizo por mí, un papel de mamá. Pero mientras esté él yo la verdad estoy bien aquí, siguiendo con mi vida. Espero que (ella) pronto vuelva a tener un acercamiento con mis hermanos”.

José Emilio también ahondó en el tema de los supuestos maltratos: “Una cosa es educarlos y otra cosa es maltratarlos ¿no? A lo mejor la forma en la que los educaba, sí, a lo mejor (yo) la veía un poco drástica en las cosas que les hacía, sí, pero también los maltrataba. Decirles de cosas, los ofendía todo el tiempo, más a mi hermano José María…No sé realmente qué tan afectados hayan quedado mis hermanos y qué tanto les haya llegado eso, pero a mí me parecía algo terrible y yo no me iba a quedar callado, porque lo único que quiero es que mis hermanos estén bien. Por ese motivo estoy hablando de este tema”.

El mes pasado Ana Bárbara fue cuestionada sobre los comentarios que su mamá y su hermano han hecho de Ángel Muñoz, y aunque no mencionó el nombre de este último, sí se pronunció en contra de esos enfrentamientos: “Cuando tu vida emocional la rige una emoción positiva, es decir, aunque hayas cosas negativas, no me quiero hacer la espiritual, pero trato de sobrellevar la vida de todo”.

