Kevin Spacey informa que está endeudado y a punto de perder su casa

Desde hace varios años el actor Kevin Spacey se vio envuelto en problemas legales por las acusaciones de supuesto abuso sexual que hicieron en su contra muchos actores con los que trabajó. Por todo ello ahora tiene deudas millonarias, debido a los pagos a sus abogados y otros gastos en los procesos.

En una reciente entrevista que le hizo Piers Morgan, Spacey reveló que podría perder su casa de Baltimore, y que no puede pagar sus deudas: “Esta semana, el lugar donde vivía en Baltimore está siendo embargado. Mi casa se está vendiendo en una subasta. Así que tengo que volver allá y guardar todas mis cosas en una bodega. Entonces…no estoy muy seguro de dónde voy a vivir ahora”.

Piers le preguntó a Kevin si contaba con algo de dinero, pero éste dijo que no tiene. A pesar de eso, no se ha declarado formalmente en bancarrota. “Hubo un par de ocasiones en las que pensé que iba a presentar una solicitud, pero hemos logrado evitarlo, al menos hasta hoy”.

En 2017 el actor conocido por películas como “The Usual Suspects” y “American Beauty” fue acusado por conducta sexual inapropiada, pero el año pasado, tras un largo juicio en Londres, fue declarado no culpable. Ahora enfrenta ahí mismo un juicio civil por el mismo delito, pero él niega rotundamente las acusaciones. En medio de todo eso, hace algunas semanas se estrenó un documental titulado “Spacey Unmasked”, que muestra entrevistas con otras supuestas víctimas.

Kevin Spacey también reflexionó sobre el acercamiento que tuvo con los hombres que lo acusaron, y dijo: “No sabía que estaba haciendo tocamientos de una forma que en ese tiempo yo ignoraba que (ellos) no querían”. Cuando los problemas legales comenzaron para el actor, éste gozaba de gran popularidad gracias a la serie de televisión “House Of Cards”, en la que compartía créditos con Robin Wright. Y a pesar de que ha recibido el apoyo de famosos como Liam Neeson y Sharon Stone, comentó que su ex compañera en ese exitoso programa no volvió a ponerse en contacto con él: “No he sabido nada de Robin desde septiembre u octubre de 2017. Lo entiendo. Realmente lo entiendo. Creo que distanciarse de mí le permitió no tener que responder muchas preguntas”.

