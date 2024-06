Mookie Betts tendrá la oportunidad de lograr un récord único si llega al Juego de Estrellas de MLB

Mookie Betts está teniendo una gran temporada con Los Angeles Dodgers. El campocorto de los Dodgers es un firme candidato al Juego de Estrellas y de llegar haría algo histórico.

De llegar al Juego de Estrellas, Mookie Betts sería el primer jugador en la historia en disputar un Todos Estrellas como shortstop y como jardinero derecho.

Betts tiene cinco participaciones en el Juego de Estrellas como jardinero derecho. Este año está en las boletas para ser elegido como campocorto.

Sólo tres jugadores han sido seleccionados para un equipo All-Star en temporadas separadas al menos una vez principalmente como campocorto ese año al ingresar al juego. Al menos una vez principalmente como jardinero. Se trata de Harvey Kuenn, Tom Tresh e Ian Desmond, según Elias Sports Bureau.

Aunque ninguno de estos tres toleteros ha logrado hacerlo como titular en el Clásico de Estrellas.

Mookie Betts también está cerca de hacer historia luego de tener cinco participaciones en el Clásico de Estrellas en los jardines y ha sido seleccionado como infielder en otra edición.

Este año lo pueden lograr Betts por los Dodgers y Bryce Harper, quien ahora es primera base de los Phillies de Philadelphia.

Sólo tres jugadores con al menos cinco inicios ASG en los jardines también hicieron al menos una apertura ASG en el cuadro, y todos son miembros del Salón de la Fama, por supuesto: Henry Aaron (16 OF como titular, 1 1B), Stan Musial (10 OF , 4 1B) y Carl Yastrzemski (6 OF, 1 1B).

Además de Betts, Fernando Tatis Jr. también puede unirse a Betts pero de forma contraria.

El dominicano tiene un Juego de Estrellas como campocorto y este año puede unirse como jardinero derecho. Cabe destacar que en 2023 ganó el Guante de Oro y Guante de Platino en la Liga Nacional.

